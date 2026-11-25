Rạng sáng 25/11, thầy trò Cesc Fabregas đánh bại AEK Athens 1-0, qua đó giữ vững vị trí trong nhóm vào thẳng vòng knock-out.

Fabregas cùng học trò thắng 4 trong 5 trận ở lần đầu dự Champions League.

Como tiếp tục thể hiện lối chơi chủ động, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn đối thủ. Nico Paz vẫn là nhân tố nổi bật trong những đợt tấn công, nhưng đội chủ nhà đã có một ngày khá vô duyên trước khung thành.

Lucas Da Cunha bỏ lỡ quả phạt đền, Jacobo Ramon và Alex Valle cũng không thể tận dụng những cơ hội thuận lợi. Những pha bỏ lỡ ấy khiến Como phải đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt, đặc biệt khi AEK bất ngờ vùng lên cuối hiệp một và buộc thủ môn Robert Sanchez phải liên tiếp cứu thua.

Sau giờ nghỉ, AEK tiếp tục có cơ hội nhưng không thể tận dụng. Sự khác biệt cuối cùng đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của Luis Milla ở phút 57. Cú sút kỹ thuật từ khoảng cách 20 mét của tiền vệ người Tây Ban Nha không chỉ phá vỡ thế bế tắc, mà còn thể hiện khả năng tạo đột biến của Como từ tuyến giữa. Nico Paz sau đó suýt nhân đôi cách biệt, nhưng cú sút của anh tìm đến cột.

Điều đáng ghi nhận là Como vẫn duy trì được sự chủ động dù phung phí khá nhiều cơ hội. Họ không để những sai lầm trước khung thành ảnh hưởng đến thế trận và bảo vệ thành công lợi thế mong manh.

Với 12 điểm, Como đang đứng ngang hàng PSG và chỉ kém ngôi đầu của Real Madrid 3 điểm. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng thầy trò Fabregas đã chứng minh họ đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng ở Champions League, thay vì chỉ góp mặt để tích lũy kinh nghiệm.