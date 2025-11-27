Có vườn sân thượng 100 m2, gia đình TP.HCM khỏi lo rau 'sốt giá'

Tại Hà Nội, những tháng qua, khi giá rau tăng chóng mặt khắp các khu chợ dân sinh đến siêu thị, anh Nguyễn Văn Thu (phường Thanh Trì, Hà Nội) thấy mình đứng ngoài “cơn bão giá” nhờ khu vườn rau sạch tự tay vun trồng trong 3 năm qua. “Tôi rất mê trồng rau, trước tiên là vì muốn được ăn rau sạch. Giữa tình hình ô nhiễm và vấn nạn thực phẩm bẩn, tự trồng rau khiến tôi an tâm hơn cho sức khỏe”, anh nói. Tại căn nhà riêng, anh dành hẳn hai tầng 4 và 5 để làm khu vực trồng rau xanh, với diện tích lần lượt 40 và 50 m2.