Có vườn sân thượng 100 m2, gia đình TP.HCM khỏi lo rau 'sốt giá'

|
Trên sân thượng rộng gần 100 m2 của căn nhà 4 tầng, chị Trần Thị Tuyết Nhung (49 tuổi, phường Bình Trị Đông, TP.HCM) trồng đủ các loại rau quả. Thấy vợ mê làm vườn, chồng chị mua vật liệu về dựng giàn sắt kiên cố, hàn từng mối nối, căng dây chắc chắn để cây có chỗ vươn mình, chi phí khoảng 40 triệu đồng. "Ngoài tiền giàn khá cao, các chi phí khác như phân bón, hạt giống không đáng kể vì tôi mua theo số lượng lớn và được người thân ở quê gửi cho", chị Nhung chia sẻ với Tri Thức - Znews.
|
Chị Nhung trồng nhiều loại rau củ quả trên sân thượng, bao gồm các loại rau lá như cải, rau muống, rau thơm, xà lách. Ngoài ra, chị còn trồng trồng dưa lưới, dưa hấu, bí hạt dẻ... mỗi năm thu hai vụ, có vụ đạt hơn 300 kg. Mỗi ngày, chị dành gần 1 tiếng để tưới cây, chăm sóc từng luống rau, giàn bí. Nhờ đó, cả nhà luôn có sẵn rau xanh, quả ngọt để ăn, thậm chí còn "ăn không hết" và phải mang cho họ hàng.
|
Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, tại một số quầy rau ở chợ dân sinh TP.HCM, giá cải thảo, bắp cải đang dao động 35.000-45.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với tuần trước. Tuy nhiên, một số loại gia vị như hành lá, ngò rí vẫn có giá gấp đôi trước kia, khoảng 100.000-110.000 đồng/kg. Trước tình trạng "bão giá", chị Nhung chia sẻ: "Nhờ trồng trọt tại vườn, tôi không phải quan tâm đến giá rau ngoài chợ, chỉ việc lên vườn hái rồi nấu".
|
Tương tự chị Tuyết Nhung, chị Hường Nguyễn (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) cũng không có chút áp lực nào khi giá rau tăng do ảnh hưởng mưa bão. “Tôi đã trồng rau củ được 8 năm nay. Vườn của tôi có nhiều loại lắm, như cà chua, rau cải, súp lơ, bí, dưa vàng, dưa hấu…”, chị nói.
|
Trên sân thượng, chị Hường sắp xếp hàng chục thùng nhựa trồng rau, quả. Chị luân phiên thay đổi các loại cây. Sau vụ thu hoạch, chị Hường lại thay đất, thêm phân bón đầy đủ để trồng lứa rau mới. Nhờ chăm sóc khoa học, những lứa rau chị trồng đều tươi tốt, bội thu.
|
Tại Hà Nội, những tháng qua, khi giá rau tăng chóng mặt khắp các khu chợ dân sinh đến siêu thị, anh Nguyễn Văn Thu (phường Thanh Trì, Hà Nội) thấy mình đứng ngoài “cơn bão giá” nhờ khu vườn rau sạch tự tay vun trồng trong 3 năm qua. “Tôi rất mê trồng rau, trước tiên là vì muốn được ăn rau sạch. Giữa tình hình ô nhiễm và vấn nạn thực phẩm bẩn, tự trồng rau khiến tôi an tâm hơn cho sức khỏe”, anh nói. Tại căn nhà riêng, anh dành hẳn hai tầng 4 và 5 để làm khu vực trồng rau xanh, với diện tích lần lượt 40 và 50 m2.
|
Thời gian này, anh Thu đang trồng lứa cà chua đầu tiên và háo hức mong chờ thành quả. Trong khi đó, đợt rau cải anh gieo trong thùng xốp cách đây không lâu đã tốt tươi, xen kẽ là những mầm xà lách xanh mơn mởn đang dần lớn. Anh cho biết kinh tế khá thoải mái nên không áp lực khi chứng kiến giá rau tăng, nhưng biết rằng nhiều người xung quanh đang rất áp lực khi giá rau tăng gấp 2-3 lần.
|
Ngoài những loại rau tự trồng được, thỉnh thoảng anh Thu cũng mua thêm một số loại. Sống một mình, anh không ăn hết số rau tự trồng được. Niềm vui của chàng trai Hà Nội là được đem rau sạch tặng bạn bè, người thân. “Ví dụ có bữa bạn bè rủ tới nhà ăn lẩu, mình mang tới cả rổ rau lớn để ăn cùng, vui lắm chứ”, anh bày tỏ. Những ngày giá rau đắt đỏ, khu vườn xanh tốt của anh Thu cũng khiến nhiều người quen ghen tỵ, ngưỡng mộ. Một số bạn bè thậm chí ngỏ ý mua rau của anh thay vì mua ở chợ, song anh kiên quyết chỉ tặng, không bán.
Những người phụ nữ thay đổi thế giới
Dẫu bất bình đẳng từng diễn ra công khai trong quá khứ hay đang âm thầm len lỏi trong xã hội hiện đại, vẫn luôn có những người phụ nữ dám cất lên tiếng nói của mình và khẳng định giá trị bản thân. Hai Bà Trưng - hai nữ anh hùng của Việt Nam - cũng là những tấm gương truyền cảm hứng khi đã góp phần thay đổi thế giới theo cách riêng của họ.