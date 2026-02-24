Cổ vật 5 lần bị lấy trộm rồi bất ngờ trở về trong sự ngỡ ngàng

Tượng Phật có màu nâu sẫm nên nhiều người cho đó là “đồng đen” và thường bị dòm ngó. Năm 1987, khi đặt tại nhà trưởng bản, tượng bị kẻ gian khoét vách lấy đi. 20 ngày sau, tượng được tìm thấy ở một con suối gần bản. Khoảng 3 năm sau, tượng tiếp tục bị kẻ gian trộm đi nhưng ít ngày sau, người này đã mang trả. Năm 2006, tượng lại bị đánh cắp, dân bản tìm suốt một tháng trời mới phát hiện tượng bị giấu ở ven suối.