Cố vấn an ninh Mỹ tiếp tục gây tranh cãi khi xử lý dữ liệu nhạy cảm

Cố vấn an ninh Mỹ Mike Waltz lại tiếp tục gây tranh cãi khi truyền thông Mỹ cho biết đội của ông đã dùng email cá nhân để thảo luận về vị trí quân sự và các hệ thống vũ khí.

Theo tài liệu do Washington Post thu thập và lời kể của 3 quan chức Mỹ, các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của ông Trump, bao gồm chính Cố vấn an ninh Mỹ Mike Waltz, đã sử dụng tài khoản Gmail cá nhân để trao đổi công việc chính phủ.

Việc sử dụng Gmail - vốn kém an toàn hơn nhiều so với ứng dụng tin nhắn mã hóa Signal - làm dấy lên lo ngại về cách các quan chức an ninh cấp cao xử lý dữ liệu nhạy cảm. Trước đó, họ từng bị chỉ trích vì vô tình để một nhà báo lọt vào nhóm chat thảo luận về các chiến dịch quân sự cấp cao tại Yemen.

Một trợ lý cấp cao của Waltz đã dùng Gmail để trao đổi các vấn đề kỹ thuật quan trọng với đồng nghiệp từ các cơ quan chính phủ khác.

Nội dung bao gồm thông tin nhạy cảm về vị trí quân sự và hệ thống vũ khí mạnh mẽ liên quan đến một cuộc xung đột đang diễn ra. Trong khi đồng nghiệp của Waltz sử dụng email chính phủ, ông lại dùng tài khoản cá nhân, theo các email mà Washington Post thu thập được.

Truyền thông Mỹ đưa tin rằng Cố vấn an ninh Mỹ Mike Waltz đã nhiều lần dùng email cá nhân cho công việc. Ảnh: Reuters.

Các quan chức giấu tên cho biết Waltz cũng từng nhận email công việc gửi đến Gmail cá nhân, bao gồm lịch trình và tài liệu làm việc khác. Ông thường sao chép một số thông tin từ lịch trình này sang Signal để sắp xếp cuộc họp.

Các chuyên gia cảnh báo, ngay cả khi không chứa tài liệu mật, email cá nhân của quan chức cấp cao vẫn là mục tiêu hàng đầu của tình báo nước ngoài. Đặc biệt, lịch trình và hoạt động của cố vấn an ninh quốc gia có thể bị khai thác cho mục đích xấu.

Phát ngôn viên NSC, Brian Hughes, cho biết ông chưa thấy bằng chứng nào cho thấy Waltz sử dụng email cá nhân theo cách bị cáo buộc. Ông khẳng định Waltz luôn đảm bảo tuân thủ luật liên bang bằng cách sao chép email công việc vào tài khoản chính phủ khi có người gửi nhầm vào Gmail.

"Waltz không và sẽ không bao giờ gửi thông tin mật qua tài khoản cá nhân", Hughes nhấn mạnh.

Khi được hỏi về một nhân viên của Waltz sử dụng Gmail để thảo luận về các vấn đề quân sự nhạy cảm, Hughes cho biết NSC có quy định rõ ràng yêu cầu chỉ sử dụng nền tảng bảo mật cho thông tin mật.

Dẫu vậy, các chuyên gia bảo mật dữ liệu lo ngại rằng các quan chức an ninh Mỹ vẫn chưa tận dụng đầy đủ các hệ thống mã hóa an toàn của chính phủ như JWICS (Hệ thống Truyền thông Tình báo Toàn cầu).

Đặc biệt, vấn đề nghiêm trọng nhất là việc sử dụng email cá nhân, vốn dễ bị tấn công mạng, lừa đảo và xâm nhập dữ liệu.

"Trừ khi bạn sử dụng mã hóa GPG, email không được bảo mật đầu-cuối và nội dung có thể bị chặn và đọc ở nhiều điểm khác nhau, bao gồm cả trên máy chủ của Google," Eva Galperin, Giám đốc An ninh mạng tại Electronic Frontier Foundation, cảnh báo.

Trước khi vướng vào bê bối này, Waltz từng mạnh mẽ chỉ trích việc sử dụng email cá nhân trong chính phủ. Ông là một cựu lính Mũ nồi xanh, từng làm cố vấn cho cựu Phó Tổng thống Dick Cheney và thường xuyên lên án Bộ Tư pháp Mỹ vì không truy tố Hillary Clinton khi bà sử dụng máy chủ email cá nhân lúc làm Ngoại trưởng.

FBI từng điều tra vụ việc của Clinton và kết luận không có cơ sở truy tố hình sự. Trong khi đó, FBI Kash Patel và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi không có dấu hiệu sẽ điều tra chính quyền Trump vì sử dụng Signal cho thông tin nhạy cảm. Bondi tuyên bố những tài liệu bị rò rỉ không thuộc diện mật.