Có thêm một triệu người dùng xem truyền hình qua Internet

Không chỉ tăng trưởng nhanh về số lượng, thời gian người dùng dành cho các dịch vụ OTT cũng ở mức cao.

Các tính năng AI được tích hợp trên toàn bộ dòng sản phẩm TV UHD trở lên của Samsung.

Trong sự kiện ra mắt dòng sản phẩm AI TV tại Hà Nội, đại diện Samsung tiết lộ nhiều thông tin đáng chú ý về người dùng dịch vụ truyền hình, nội dung qua Internet (OTT).

Bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc điều hành ngành hàng điện tử nghe nhìn của Samsung Vina cho biết theo số liệu cuối năm 2025, đã có thêm một triệu người dùng OTT mới ở Việt Nam so với cùng kỳ 2024. Trung bình, người dùng dành tới 4-6 giờ cho ứng dụng OTT mỗi ngày.

Với số liệu đó, thị trường Việt Nam dẫn đầu về lượng truy cập vào Samsung Smart TV tại Đông Nam Á, và trong top 10 toàn cầu, bà My cho biết.

Người dùng ngày càng quen thuộc với các dịch vụ OTT. Từ năm 2024, toàn bộ các hãng TV bán chính hãng tại Việt Nam đã tích hợp nút bật nhanh nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go trên điều khiển từ xa. Đây cũng là dịch vụ giúp người dùng truy cập nhanh và thưởng thức World Cup 2026 sắp tới.

Khi người dùng có thói quen sử dụng các dịch vụ OTT, nhà sản xuất TV cũng có thêm nhiều lý do để tích hợp các tính năng AI giúp tận hưởng nội dung tốt hơn. Trên thế hệ TV 2026, Samsung tích hợp các tính năng AI trên toàn bộ dòng sản phẩm từ UHD trở lên, chứ không còn dành riêng cho những mẫu trung, cao cấp như trước.

Trong đó, nhóm tính năng hướng tới người xem thể thao được chú trọng. Với Chế độ Bóng đá AI, các TV Samsung 2026 có thể tối ưu hình ảnh cho các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ. Tính năng âm thanh thậm chí cho phép "tắt tiếng" bình luận viên, chỉ để tiếng cổ động viên trên sân. Ngoài ra, chip xử lý mới cũng giúp nâng cấp khả năng tăng độ nét (upscaling).

Về mô hình ngôn ngữ AI, dòng sản phẩm mới cũng được bổ sung thêm Gemini của Google, bên cạnh hai trợ lý quen thuộc là Bixby của Samsung và Copilot của Microsoft. Các tính năng trợ lý AI sẽ được tích hợp linh hoạt, từ mục đích hỏi đáp đến các điều khiển sâu.

Năm nay, dòng sản phẩm Micro RGB được hãng Hàn Quốc định vị ở vị thế cao nhất.

Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu dòng sản phẩm Micro RGB được hãng Hàn Quốc định vị cao nhất trong phân khúc, hơn cả dòng OLED và Neo QLED. Đây là tấm nền sử dụng các bóng LED RGB siêu nhỏ, với kích thước dưới 100 micromet và có thể phát sáng độc lập, nhằm tái tạo màu sắc chính xác, tăng cường độ tương phản và mang lại chất lượng hiển thị sống động hơn trên màn hình kích thước lớn.

Các mẫu Micro RGB hiện có kích thước từ 65 inch với mức giá 44,9 triệu tới 85 inch, mức giá 119 triệu. Đại diện Samsung cũng cho biết hãng có kế hoạch đem về hai mẫu Micro RGB dòng cao cấp R95H, với kích thước tới 115 và 130 inch cùng định giá rất cao cấp.

Trong khi đó, dòng OLED của Samsung được nâng cấp khi mẫu S90H, vốn không phải là bản cao cấp nhất, cũng đã được trang bị màn hình chống chói. Ở dòng cao nhất là S95H, hãng sử dụng thiết kế viền nhôm tách rời giúp dễ dàng gắn tường hơn, âm thanh từ loa cũng tốt hơn.