Cơ sở kinh doanh karaoke cho thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy

Tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trên địa bàn xã Dân Hòa (Hà Nội) có dấu hiệu hoạt động quá giờ quy định, lực lượng Công an phát hiện 9 đối tượng thanh, thiếu niên dương tính với chất ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Khoảng 23h30 ngày 19/3, tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một quán karaoke trên địa bàn (thôn Ngọc Đình, xã Dân Hòa, Hà Nội) không chấp hành quy định về thời gian kinh doanh, lực lượng Công an xã Dân Hòa đã khẩn trương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở.

Các đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong một phòng hát có 9 đối tượng (gồm 6 nam, 3 nữ) đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua xác minh nhanh, toàn bộ nhóm đối tượng này đều trong độ tuổi thanh, thiếu niên (sinh năm từ 2004 đến 2008).

Trong đó, 6 đối tượng nam giới là thanh niên cùng trú tại xã Dân Hòa (Hà Nội); 3 đối tượng nữ giới còn lại đều có hộ khẩu thường trú tại các xã Nậm Của và Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu).

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tang vật gồm 1 túi nylon zip bên trong chứa chất bột màu xanh nghi là ma túy, 1 túi nylon zip chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 1 ống hút được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng.

Tiến hành xét nghiệm nhanh, kết quả cho thấy cả 9 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Công an xã Dân Hoà đã lập biên bản tạm giữ tang vật và đưa các đối tượng về trụ sở để làm rõ. Hiện cơ quan Công an khẩn trương củng cố hồ sơ, tiếp tục đấu tranh, xác minh làm rõ nguồn gốc số ma túy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.