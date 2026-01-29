Cơ ngơi lưu trú 6.500 phòng 5 sao phục vụ APEC 2027

Trong vòng 18 tháng tới, Phú Quốc sẽ đón nhận cú hích hạ tầng lưu trú cao cấp, hứa hẹn trở thành cột mốc mới trong lộ trình phát triển du lịch Việt Nam.

Sun Group dự kiến bổ sung 15 tòa khách sạn với khoảng 6.500 buồng phòng tiêu chuẩn 5 sao, quy tụ 13 thương hiệu khách sạn quốc tế danh tiếng. Con số này đưa tổng quy mô phòng lưu trú cao cấp của “đảo ngọc” tăng gần gấp đôi so với số lượng đã hình thành suốt 15 năm qua, sẵn sàng phục vụ hội nghị APEC 2027.

Gấp đôi số lượng phòng 5 sao của Phú Quốc trong 15 năm

Ngày 28/1, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group khởi công khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt. Theo đó, hai dự án bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế… chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng yêu cầu khắt khe phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc.

Trong đó, khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng , phát triển theo trục đại lộ APEC. Sở hữu vị trí hiếm có, khu vực này nằm sát trung tâm hội nghị APEC, liền kề thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town.

Chỉ trong 18 tháng, dự án này nâng tổng quy mô phòng lưu trú cao cấp của “đảo ngọc” lên khoảng 16.500 phòng, mức tăng gần gấp đôi so với số lượng phòng 5 sao mà Phú Quốc đã hình thành trong 15 năm qua. Đây được xem là cú hích hạ tầng lưu trú cao cấp cho Phú Quốc nhằm đảm bảo năng lực đón tiếp lượng đại biểu quốc tế (ít nhất từ 12.000 đến 15.000) gồm chính khách, lãnh đạo tập đoàn lớn, báo chí…

Phối cảnh khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với 15 tòa khách sạn hướng biển.

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ sẽ trở thành “thành phố khách sạn” ven biển, tích hợp đầy đủ chức năng lưu trú, thương mại, dịch vụ, du lịch và khách sạn cao cấp, cùng hệ thống hạ tầng xã hội - kỹ thuật đồng bộ. Ngoài 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng 5 sao, dự án có thêm các toà tháp cao đến 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển… tạo nên quần thể lưu trú tập trung hiếm thấy.

Yếu tố làm nên điểm đặc biệt của dự án nằm ở hệ sinh thái thương hiệu và đối tác quốc tế, trong đó rất nhiều thương hiệu xa xỉ lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Dự án quy tụ các tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiến trúc như SOM, KPF, Aedas, Milou, cùng tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng gồm Marriott International, Accor, Hilton hay Lotte.

Hàng loạt thương hiệu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới lần đầu có mặt tại Việt Nam sẽ xuất hiện tại Bãi Đất Đỏ, Phú Quốc.

Điểm nhấn là trung tâm thương mại quy mô 136.000 m2, một trong những trung tâm thương mại lớn hàng đầu Việt Nam, do Tập đoàn Lotte vận hành, tạo nên trục thương mại - giải trí trọng điểm cho toàn khu vực. Đây là những thương hiệu gắn liền công trình biểu tượng và sự kiện toàn cầu, cho thấy mức độ đầu tư và tham vọng thiết lập chuẩn mực lưu trú đẳng cấp toàn cầu cho Phú Quốc.

Kiến tạo hệ sinh thái lưu trú - hội nghị - dịch vụ

Cam kết hoàn thiện “thành phố khách sạn” quy mô trong 18 tháng cho thấy tầm vóc của Sun Group - thương hiệu uy tín được khẳng định bằng hàng loạt công trình triển khai “thần tốc” đạt chuẩn quốc tế.

Từ sân bay quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, tuyến cáp treo Fansipan giữ kỷ lục thế giới, đến nhiều tổ hợp du lịch - hạ tầng quy mô lớn trên khắp cả nước, Sun Group chứng minh năng lực làm chủ dự án phức tạp, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ ở mức cao nhất. Chính nền tảng đó tạo niềm tin vững chắc vào khả năng “cán đích đúng hạn” dự án phục vụ APEC 2027, đồng thời để lại di sản hạ tầng - du lịch có giá trị lâu dài cho Phú Quốc.

Sun Group xây dựng dự án khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ trong vòng 18 tháng.

Vượt ra ngoài khuôn khổ dự án phục vụ sự kiện, “thành phố khách sạn” tại Bãi Đất Đỏ cho thấy cách Sun Group tiếp cận Phú Quốc bằng tầm nhìn dài hạn khi hướng đến kiến tạo hệ sinh thái hạ tầng lưu trú - hội nghị - dịch vụ cao cấp có khả năng vận hành bền bỉ trong dài hạn.

Không chỉ giải bài toán lưu trú cho APEC 2027, khi hoàn thiện, dự án hứa hẹn tạo nên trục không gian biểu tượng tương tự Champs-Élysées - đại lộ biểu tượng hơn 300 năm tuổi của Pháp. Đây không chỉ là điểm đến du lịch, lưu trú, mà là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng, góp phần định hình và lan tỏa hình ảnh quốc gia ra thế giới.