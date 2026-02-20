Có nên phó mặc mọi chuyện cho duyên nghiệp?

Thưa thầy, mỗi người đều có nghiệp số và nó tới hay đi mình cũng không cưỡng cầu. Vậy mình có nên để nghiệp tới tự nhiên, không sợ hãi và lo lắng không?

Vì con của con xin ra sân chơi, nhưng vợ con không cho và nói: “Không có người lớn, coi chừng bị bắt cóc”. Con nói với vợ con: “Tại sao lại gieo vào con mình nỗi sợ mà mình không biết có xảy ra hay không, vì mọi chuyện đều do duyên nghiệp”.

Thưa đại chúng, hiểu nghiệp duyên như vậy cũng không đúng, mà gieo rắc nỗi sợ cũng không phải. Thật ra, khi một đứa nhỏ chạy chơi ở bên ngoài, những tình huống nguy hiểm cũng có thể xảy ra, không chỉ bắt cóc mà cũng có thể có tai nạn. Nếu mình nói mọi chuyện đều do duyên nghiệp và cả cuộc đời này mình không làm gì hết thì cũng không được. Nhưng chúng ta cũng không nên lo lắng mọi chuyện một cách không cần thiết.

Quý vị thấy trong cuộc sống có bao giờ mình không có việc gì để lo không? Không, mỗi người đều có việc phải lo hết. Mình tới khóa tu hai ngày, chỉ cần nhấc điện thoại lên để đăng ký tham dự thôi, còn mọi việc khác chùa lo: lo ăn, lo chỗ ở, lo ghế, lo tọa cụ, v.v..., phải lo chứ. Có người đang ngồi nghe Pháp thì đứng lên, người kế bên liền hỏi: “Chị đi đâu gấp vậy?”. “Tui về nhà lo cơm.” Có những việc mình không thể không lo. Hoặc ví dụ, tuần tới mình đi đám cưới thì bây giờ đã phải lo sửa soạn. Ai cũng có việc phải lo hết, nhưng mình lo những gì cần thiết thôi.

Bây giờ con mình ra sân chơi, thay vì làm cho nó sợ hãi, mình có thể tìm cách khác để nói, ví dụ: “Con còn nhỏ, khi ra sân chơi phải có mẹ coi chừng”. Vậy thôi, mình đâu cần phải đem ông kẹ ra. Giống như hồi nhỏ, mình thường nghe người lớn dọa mấy đứa nhỏ: “Đừng làm vậy nha con, ông kẹ bắt”. Cả đời nó chẳng biết ông kẹ là ai và bản thân mình cũng không biết mặt mũi ông kẹ ra sao, nhưng mình cứ đem ông kẹ ra nói. Ở đây mình cũng vậy thôi, mình hay bị cái tập khí là đem những hình ảnh tiêu cực gieo vào đầu đứa nhỏ. Nhưng nói theo người chồng là đừng lo gì cả, cứ để mọi chuyện tự nhiên thì cũng không được. Bởi vì có những nghiệp mình có thể chuyển được. Nếu đã làm hết khả năng mà không chuyển được thì chừng đó mình mới nói “tùy nghiệp” hay là “nghiệp bất khả chuyển”.

Ví dụ, con mình lười học và mình không làm gì cả, mình nói: “Thôi, nghiệp của nó, kệ nó”. Vậy đâu có được, phải không? Khi người thân của mình bị bệnh, lạt miệng không muốn ăn, mình nói: “Thôi, ráng ăn cho khỏe, nuốt một miếng cho có sức”. Vì nếu mình buông lỏng người bệnh, không ép họ một chút, không chiều chuộng họ một chút thì họ sẽ không ráng. Hôm nào có dịp, quý vị nghe bài Chăm sóc người bệnh, trong đó Pháp Hòa sưu tập những bài kinh đức Phật dạy về việc chăm sóc người bệnh và người bệnh phải làm gì.

Duyên là do mình tạo. Nếu mình tạo hết khả năng rồi mà không có ai tới, lúc đó mình hẵng nói: “Show ế, tùy duyên”. Ảnh: Pinterest.

Cho nên không phải cái gì cũng tùy duyên. Nhiều người mở miệng là nói “tùy duyên”, hễ đụng chuyện là nói “Thôi tùy duyên đi”. Nếu mình không tạo duyên, gieo duyên, kết duyên, tích duyên thì làm sao có duyên để “tùy”? Thành thử, duyên là do mình tạo. Ví dụ, Pháp Hòa đến đây với đại chúng, nhưng nếu không thông báo thì làm sao đại chúng biết mà tới. “Thôi, mình mời thầy Pháp Hòa là được rồi, ai biết thì tới, tùy duyên đi”, mình nói vậy được không? Rồi rốt cuộc ba trăm người tới dự và mình nói: “Ai ăn được thì ăn, tùy duyên đi”. Mình đâu thể tùy duyên như vậy được. Duyên là do mình tạo. Nếu mình tạo hết khả năng rồi mà không có ai tới, lúc đó mình hẵng nói: “Show ế, tùy duyên”.