Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lá hoa trên đường về

Sách tập hợp các bài pháp thoại của Sa môn Thích Pháp Hòa, triển khai qua năm chủ đề: đời sống, nghi thức, nhân quả, giáo lý và thực tập. Bằng hình thức vấn đáp và ngôn ngữ giản dị, sách giải thích những băn khoăn quen thuộc như nóng giận, nghiệp báo, hay ý nghĩa nghi lễ, giúp người đọc hiểu rằng cốt lõi Phật pháp nằm ở suy nghĩ và hành động thiện lành.

Thế giới sách Ebook

Có nên phó mặc mọi chuyện cho duyên nghiệp?

  • Thứ sáu, 20/2/2026 20:19 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Thưa thầy, mỗi người đều có nghiệp số và nó tới hay đi mình cũng không cưỡng cầu. Vậy mình có nên để nghiệp tới tự nhiên, không sợ hãi và lo lắng không?

Vì con của con xin ra sân chơi, nhưng vợ con không cho và nói: “Không có người lớn, coi chừng bị bắt cóc”. Con nói với vợ con: “Tại sao lại gieo vào con mình nỗi sợ mà mình không biết có xảy ra hay không, vì mọi chuyện đều do duyên nghiệp”.

Thưa đại chúng, hiểu nghiệp duyên như vậy cũng không đúng, mà gieo rắc nỗi sợ cũng không phải. Thật ra, khi một đứa nhỏ chạy chơi ở bên ngoài, những tình huống nguy hiểm cũng có thể xảy ra, không chỉ bắt cóc mà cũng có thể có tai nạn. Nếu mình nói mọi chuyện đều do duyên nghiệp và cả cuộc đời này mình không làm gì hết thì cũng không được. Nhưng chúng ta cũng không nên lo lắng mọi chuyện một cách không cần thiết.

Quý vị thấy trong cuộc sống có bao giờ mình không có việc gì để lo không? Không, mỗi người đều có việc phải lo hết. Mình tới khóa tu hai ngày, chỉ cần nhấc điện thoại lên để đăng ký tham dự thôi, còn mọi việc khác chùa lo: lo ăn, lo chỗ ở, lo ghế, lo tọa cụ, v.v..., phải lo chứ. Có người đang ngồi nghe Pháp thì đứng lên, người kế bên liền hỏi: “Chị đi đâu gấp vậy?”. “Tui về nhà lo cơm.” Có những việc mình không thể không lo. Hoặc ví dụ, tuần tới mình đi đám cưới thì bây giờ đã phải lo sửa soạn. Ai cũng có việc phải lo hết, nhưng mình lo những gì cần thiết thôi.

Thich Phap Hoa anh 1

Sa môn Thích Pháp Hòa,

Bây giờ con mình ra sân chơi, thay vì làm cho nó sợ hãi, mình có thể tìm cách khác để nói, ví dụ: “Con còn nhỏ, khi ra sân chơi phải có mẹ coi chừng”. Vậy thôi, mình đâu cần phải đem ông kẹ ra. Giống như hồi nhỏ, mình thường nghe người lớn dọa mấy đứa nhỏ: “Đừng làm vậy nha con, ông kẹ bắt”. Cả đời nó chẳng biết ông kẹ là ai và bản thân mình cũng không biết mặt mũi ông kẹ ra sao, nhưng mình cứ đem ông kẹ ra nói. Ở đây mình cũng vậy thôi, mình hay bị cái tập khí là đem những hình ảnh tiêu cực gieo vào đầu đứa nhỏ. Nhưng nói theo người chồng là đừng lo gì cả, cứ để mọi chuyện tự nhiên thì cũng không được. Bởi vì có những nghiệp mình có thể chuyển được. Nếu đã làm hết khả năng mà không chuyển được thì chừng đó mình mới nói “tùy nghiệp” hay là “nghiệp bất khả chuyển”.

Ví dụ, con mình lười học và mình không làm gì cả, mình nói: “Thôi, nghiệp của nó, kệ nó”. Vậy đâu có được, phải không? Khi người thân của mình bị bệnh, lạt miệng không muốn ăn, mình nói: “Thôi, ráng ăn cho khỏe, nuốt một miếng cho có sức”. Vì nếu mình buông lỏng người bệnh, không ép họ một chút, không chiều chuộng họ một chút thì họ sẽ không ráng. Hôm nào có dịp, quý vị nghe bài Chăm sóc người bệnh, trong đó Pháp Hòa sưu tập những bài kinh đức Phật dạy về việc chăm sóc người bệnh và người bệnh phải làm gì.

Thich Phap Hoa anh 2

Duyên là do mình tạo. Nếu mình tạo hết khả năng rồi mà không có ai tới, lúc đó mình hẵng nói: “Show ế, tùy duyên”. Ảnh: Pinterest.

Cho nên không phải cái gì cũng tùy duyên. Nhiều người mở miệng là nói “tùy duyên”, hễ đụng chuyện là nói “Thôi tùy duyên đi”. Nếu mình không tạo duyên, gieo duyên, kết duyên, tích duyên thì làm sao có duyên để “tùy”? Thành thử, duyên là do mình tạo. Ví dụ, Pháp Hòa đến đây với đại chúng, nhưng nếu không thông báo thì làm sao đại chúng biết mà tới. “Thôi, mình mời thầy Pháp Hòa là được rồi, ai biết thì tới, tùy duyên đi”, mình nói vậy được không? Rồi rốt cuộc ba trăm người tới dự và mình nói: “Ai ăn được thì ăn, tùy duyên đi”. Mình đâu thể tùy duyên như vậy được. Duyên là do mình tạo. Nếu mình tạo hết khả năng rồi mà không có ai tới, lúc đó mình hẵng nói: “Show ế, tùy duyên”.

Thích Pháp Hoà | First News - Nhà xuất bản Dân trí

Thích Pháp Hoà tuỳ duyên nghiệp duyên Phật Pháp

Bình luận

    Đọc tiếp

    Cha me nen lam gi voi dua con nhut nhat? hinh anh

    Cha mẹ nên làm gì với đứa con nhút nhát?

    2 giờ trước 06:33 21/2/2026

    0

    Một số bậc cha mẹ cho rằng lo lắng và sợ hãi là những cảm xúc tiêu cực, họ thấy ái ngại khi con cái nhút nhát và hay lo sợ. Điều cha mẹ cần làm là dạy con đối mặt với cảm xúc thật.

    Cong dung thai doc cua 'de nhat ngu vi' hinh anh

    Công dụng thải độc của 'đệ nhất ngũ vị'

    9 giờ trước 00:05 21/2/2026

    0

    Ngoài tác dụng nêm nếm trong các món ăn, giấm còn giúp cơ thể thải độc. Giấm có thể hỗ trợ làm sạch ruột, giúp giảm táo bón, tăng cường chức năng thải độc của gan.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý