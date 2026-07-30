Cơ hội từ phân khúc cho thuê căn hộ tiêu chuẩn cao

Nếu căn hộ dịch vụ phổ thông cạnh tranh chủ yếu bằng giá, thì phân khúc phục vụ chuyên gia quốc tế lại được quyết định bởi chất lượng vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ.

Đây cũng là lý do những dự án đáp ứng yêu cầu của nhóm khách thuê này thường sở hữu dòng tiền ổn định và khả năng khai thác bền vững hơn.

Chuyên gia quốc tế tạo dòng tiền cho thuê bền vững

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng dòng vốn FDI liên tục đổ vào Việt Nam đã đưa nước ta trở thành một trong những trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực. Đi cùng dòng vốn FDI là nhu cầu ngày càng lớn về nhà ở chất lượng cao cho đội ngũ chuyên gia nước ngoài. Song, nguồn cung tại nhiều trung tâm công nghiệp miền Bắc vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển.

Bắc Ninh là ví dụ điển hình khi có hơn 32.000 lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, nhưng nguồn cung lưu trú chất lượng cao còn hạn chế, khiến nhiều chuyên gia phải lựa chọn ở Hà Nội và di chuyển quãng đường dài mỗi ngày.

Đội ngũ chuyên gia nước ngoài tại miền Bắc có nhu cầu thuê nhà ở chất lượng cao.

Sau nhiều năm thu hút FDI, Bắc Ninh đã hình thành thị trường căn hộ chuyên gia tương đối phát triển, với hơn 10.000 căn hộ cao cấp và tốc độ tăng trưởng bất động sản khoảng 10-15%/năm. Trong khi đó, Ninh Bình mới ở giai đoạn đầu của chu kỳ phát triển với khoảng 5.000 chuyên gia nước ngoài, nhưng chỉ mới đáp ứng khoảng 1.500 căn hộ chất lượng cao. Sự chênh lệch này cho thấy dư địa phát triển của phân khúc căn hộ chuyên gia tại Ninh Bình vẫn còn rất lớn khi quá trình công nghiệp hóa tiếp tục được đẩy mạnh.

Khác với Bắc Ninh chỉ cách Hà Nội khoảng 35 km, tương đương 40 phút di chuyển, Ninh Bình nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 60 km, tương đương 1-1,5 giờ di chuyển. Khoảng cách này khiến việc đi về hàng ngày không còn là lựa chọn thuận tiện đối với phần lớn chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp. Theo đó, nhu cầu lưu trú dài hạn tại địa phương có xu hướng hình thành rõ nét hơn, tạo nền tảng ổn định cho thị trường căn hộ dịch vụ.

Các khu công nghiệp trên địa bàn hiện thu hút khoảng 195.000 lao động, trong đó có nhiều kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý nước ngoài làm việc tại những doanh nghiệp FDI. Phần lớn chuyên gia quốc tế lưu trú theo thời hạn hợp đồng lao động 1-3 năm, trong khi chi phí thuê nhà thường do doanh nghiệp chi trả như một phần chính sách phúc lợi cho nhân sự cấp cao. Nhờ đó, phân khúc này ít chịu tác động của mùa vụ hay biến động ngắn hạn của thị trường, đồng thời giúp chủ sở hữu duy trì công suất khai thác cao và giảm đáng kể chi phí tìm kiếm khách thuê mới.

Chính đặc điểm của nguồn cầu này cũng tạo ra những tiêu chuẩn riêng cho thị trường. Một dự án chỉ gần khu công nghiệp là chưa đủ. Chuyên gia nước ngoài đánh giá cao khả năng kết nối thuận tiện, chất lượng vận hành đồng bộ, đội ngũ nhân sự có thể giao tiếp ngoại ngữ, môi trường sống an toàn cùng các tiện ích hỗ trợ phục hồi thể chất sau giờ làm việc. Đây đều là những yếu tố khó sao chép trong thời gian ngắn và trở thành rào cản gia nhập cho các dự án mới.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội đón đầu nguồn cầu chất lượng cao

Được quy hoạch tại tâm điểm kết nối các khu công nghiệp lớn như Đồng Văn, Châu Sơn, Thanh Liêm, VSIP Hà Nam, Thái Hà... và vùng duyên hải đồng bằng Bắc Bộ, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội của Tập đoàn Onsen Fuji định hướng phát triển mô hình căn hộ dịch vụ phục vụ chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý làm việc dài hạn ngay từ giai đoạn quy hoạch.

Dự án được định vị dành cho đội ngũ nhân sự quốc tế chất lượng cao làm việc tại Việt Nam. Ảnh phối cảnh dự án.

Lợi thế của dự án không chỉ nằm ở khả năng kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp và trung tâm y tế lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức cơ sở 2, mà còn ở mô hình lưu trú kết hợp onsen khoáng nóng, hơn 50 tiện ích wellness và các dịch vụ vận hành tiêu chuẩn quốc tế, đội ngũ nhân sự thông thạo ngoại ngữ. Đây là những yếu tố ngày càng được nhóm chuyên gia quốc tế coi trọng, đặc biệt với các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...

Thực tế, nhiều dự án có vị trí thuận lợi vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ lấp đầy do trải nghiệm dịch vụ thiếu nhất quán. Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được vận hành bởi Lynntimes Hospitality Management - đơn vị đã tích lũy kinh nghiệm phục vụ khoảng 420.000-480.000 lượt khách mỗi năm tại Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ). Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng tiêu chuẩn dịch vụ và hướng tới nhóm khách chuyên gia quốc tế.

Bên cạnh đó, dự án triển khai chương trình thuê lại tối thiểu 5 năm với mức cam kết 10-25 triệu đồng/tháng tùy loại hình căn hộ, giúp nhà đầu tư có thêm phương án khai thác trong giai đoạn đầu.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dịch chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang khai thác dòng tiền thực, những dự án có khả năng đáp ứng đúng nhu cầu của nguồn khách chất lượng cao hứa hẹn có nhiều lợi thế hơn trong việc duy trì hiệu quả khai thác dài hạn.