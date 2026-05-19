Lynn Times Onsen Retreat nam Hà Nội đón sóng căn hộ cho chuyên gia

Khi nhu cầu sống dài hạn của chuyên gia nước ngoài ngày càng tăng, các mô hình căn hộ tích hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe bắt đầu được chú ý tại phía nam Hà Nội.

Làn sóng mở rộng khu công nghiệp (KCN) phía nam Hà Nội đang thúc đẩy nhu cầu lưu trú chất lượng cao cho chuyên gia quốc tế. Riêng Ninh Bình hiện có 53 KCN theo quy hoạch, thu hút hơn 1.100 dự án với tổng vốn đăng ký vượt 10,28 tỷ USD . Đây được xem là động lực mới cho phân khúc bất động sản khai thác cho thuê dài hạn.

Dòng vốn FDI thúc đẩy nhu cầu thuê căn hộ cho chuyên gia

Làn sóng dịch chuyển sản xuất vào Việt Nam đang tạo lực cầu lớn cho phân khúc căn hộ và không gian sống dành cho chuyên gia nước ngoài tại các trung tâm công nghiệp phía Bắc. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam dao động khoảng 27- 38 tỷ USD /năm, riêng năm 2025 đạt khoảng 38,4 tỷ USD . Đáng chú ý, vốn FDI thực tế hiện đạt khoảng 27,6 tỷ USD , tăng 9% và là mức cao nhất trong 5 năm.

Dòng vốn này kéo theo sự gia tăng mạnh của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu. Nếu trước đây nhu cầu lưu trú chủ yếu tập trung ở khách sạn hoặc căn hộ dịch vụ ngắn hạn thì hiện nay nhóm khách này có xu hướng tìm kiếm không gian xanh, đầy đủ tiện ích và chú trọng yếu tố chăm sóc sức khỏe.

Dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam liên tục tăng. Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Tại Bắc Ninh - địa phương phát triển công nghiệp sớm với các KCN lớn như Yên Phong, VSIP hay Quang Châu - thị trường căn hộ cho thuê chuyên gia đã hình thành khá rõ nét. Nhiều dự án duy trì tỷ lệ lấp đầy cao nhờ cộng đồng chuyên gia ổn định từ Samsung, Foxconn, Luxshare cùng hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ.

Không chỉ nhu cầu thuê tăng mạnh, giá bất động sản quanh các KCN cũng liên tục đi lên. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, quỹ đất tại Bắc Ninh dần thu hẹp và mặt bằng giá neo ở mức cao, khiến dòng tiền đầu tư bắt đầu dịch chuyển về các địa phương mới nổi phía nam Hà Nội như Ninh Bình - nơi còn nhiều dư địa về công nghiệp, hạ tầng và phát triển không gian sống chất lượng cao.

Các dự án xuất hiện nhằm đáp ứng nhu cầu lớn về không gian sống dành cho chuyên gia, kỹ sư và quản lý nước ngoài. Ảnh phối cảnh.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, Ninh Bình sau sáp nhập hiện có một khu kinh tế và 53 KCN theo quy hoạch, trong đó 20 KCN đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy khoảng 60%. Lũy kế đến cuối năm 2025, các KCN tại địa phương thu hút hơn 1.100 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký trên 10,28 tỷ USD và gần 184.000 tỷ đồng .

Ngoài ra, khu vực này còn sở hữu cảnh quan sinh thái và dư địa phát triển các mô hình nghỉ dưỡng kết hợp cư trú - xu hướng được giới chuyên gia quốc tế quan tâm. Theo ghi nhận thị trường, nhóm khách thuê cao cấp hiện ưu tiên chất lượng vận hành, môi trường sống xanh và các tiện ích chăm sóc sức khỏe hơn yếu tố giá thuê đơn thuần.

Mô hình lưu trú cho chuyên gia hướng tới dòng tiền ổn định dài hạn

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên các tài sản có khả năng khai thác thực và ít phụ thuộc vào chu kỳ “lướt sóng”, phân khúc căn hộ phục vụ chuyên gia đang được xem là hướng đi tạo dòng tiền ổn định nhờ nhu cầu thuê dài hạn và công suất khai thác bền vững.

Đón xu hướng này, Lynn Times Onsen Retreat nam Hà Nội được phát triển theo định hướng phục vụ nhóm chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao làm việc tại các KCN phía Bắc. Dự án tọa lạc tại Ninh Bình, nơi đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới về công nghiệp và hạ tầng.

Từ dự án, cư dân có thể kết nối thuận tiện tới các khu công nghiệp lớn tại Ninh Bình, Hưng Yên, Hà Nội và các địa phương lân cận thông qua cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ 1A và các tuyến liên kết vùng. Đây được xem là lợi thế quan trọng bởi nhóm chuyên gia nước ngoài thường ưu tiên khoảng cách di chuyển hợp lý giữa nơi ở và nơi làm việc, đồng thời yêu cầu cao về môi trường sống và khả năng phục hồi thể chất sau cường độ làm việc lớn.

Thiết kế ưu tiên mật độ cây xanh và không gian mở nhằm đáp ứng nhu cầu sống lâu dài của nhóm khách thuê quốc tế. Ảnh phối cảnh.

Khác với mô hình căn hộ thông thường, dự án được phát triển theo hướng tích hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe với hệ tiện ích gồm onsen, xông hơi, spa trị liệu, không gian thiền, nhà hàng thực dưỡng và hệ thống cảnh quan xanh. Dự án đồng thời nằm gần Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 - khu vực đang hình thành trung tâm y tế mới phía Nam Hà Nội.

Trên quy mô 5.9 ha, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được quy hoạch thành hai phân khu gồm Premier Villas với 130 căn biệt thự, shoptel và Thera Home với hơn 1.000 căn hộ cùng 82 shophouse. Thiết kế ưu tiên không gian mở, mật độ cây xanh và môi trường sống yên tĩnh theo phong cách nghỉ dưỡng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, chương trình thuê lại tối thiểu 5 năm với mức thuê 10-25 triệu đồng/tháng tùy loại căn hộ được triển khai nhằm hướng tới khả năng tạo dòng tiền định kỳ trong dài hạn.