Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội - điểm đến nghỉ dưỡng trị liệu

Được phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng trị liệu, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội của Tập đoàn Onsen Fuji gia tăng trải nghiệm cho hành lang du lịch Ninh Bình.

Sở hữu quần thể danh thắng Tràng An - di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận, Ninh Bình đang trở thành điểm đến của hàng chục triệu du khách mỗi năm. Cùng với sự gia tăng của dòng khách trải nghiệm, nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và phục hồi năng lượng cũng mở ra dư địa phát triển mới cho du lịch địa phương.

Du lịch sức khỏe mở ra dư địa mới cho Ninh Bình

Những năm gần đây, hành lang du lịch phía nam Hà Nội gồm Tam Chúc, Bái Đính, Tràng An, Địa Tạng Phi Lai Tự, Tam Cốc và Vườn quốc gia Cúc Phương... ghi nhận sự tăng trưởng về lượng khách. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 3/5, Ninh Bình đón khoảng 14,36 triệu lượt khách, gồm hơn 12,84 triệu lượt khách nội địa và 1,52 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 15.710 tỷ đồng (theo Báo cáo từ Sở Du lịch Ninh Bình). Điều này cho thấy du lịch nội địa tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của địa phương.

Lượng khách du lịch Ninh Bình gia tăng trong những năm gần đây. Ảnh phối cảnh.

Cùng với sự gia tăng về số lượng, nhu cầu trải nghiệm của du khách cũng thay đổi. Nếu trước đây các chuyến đi chủ yếu tập trung vào tham quan danh thắng và khám phá văn hóa, thì hiện nay nhóm khách trung lưu và trung thượng lưu từ Hà Nội cùng các đô thị lớn phía Bắc ngày càng quan tâm đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, phục hồi thể chất và chăm sóc sức khỏe.

Ninh Bình tạo ấn tượng với du khách nhờ khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp.

Trong khi đó, du lịch Ninh Bình phát triển chủ yếu các sản phẩm tham quan, nghỉ dưỡng truyền thống. Mô hình nghỉ dưỡng trị liệu, khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe quy mô lớn còn hạn chế so với tiềm năng thị trường. Đây là khoảng trống hệ sinh thái du lịch khu vực, đồng thời mở ra dư địa phát triển cho sản phẩm wellness, đặc biệt trong giai đoạn du lịch chuyển từ cạnh tranh bằng số lượng điểm đến sang cạnh tranh bằng chất lượng trải nghiệm và thời gian lưu trú.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội và mảnh ghép wellness còn thiếu

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội của Tập đoàn Onsen Fuji được phát triển theo định hướng nghỉ dưỡng trị liệu, bổ sung thêm một lớp trải nghiệm mới cho hành lang du lịch Ninh Bình.

Nằm ở vị trí kết nối thuận tiện với các điểm du lịch nổi tiếng của khu vực, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội cách chùa Tam Chúc, Địa Tạng Phi Lai Tự khoảng 15-20 phút di chuyển, cách Tràng An khoảng 40 phút và cách Tam Cốc, chùa Bái Đính khoảng 45 phút. Khoảng cách này giúp dự án trở thành mảnh ghép hoàn thiện hành trình, đưa du khách chuyển tiếp liền mạch từ khám phá di sản, văn hóa sang nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Khi du lịch cuối tuần, du khách thường dành phần lớn thời gian cho các hoạt động di chuyển, leo núi, chèo thuyền, tham quan di sản và trải nghiệm văn hóa. Sau khi kết thúc hành trình, nhiều người chọn trở về Hà Nội trong ngày với cơ thể hao hụt năng lượng. Đây là khoảng trống trải nghiệm rõ rệt trong bối cảnh du lịch chuyển từ “đi để khám phá” sang “đi để tái tạo năng lượng”.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được phát triển để lấp đầy khoảng trống đó. Trên quy mô 5,9 ha, dự án gồm phân khu Premier Villas với 130 căn biệt thự và shoptel, cùng phân khu Thera Home với hơn 1.000 căn hộ và 82 shop khối đế. Tổ hợp Sora Onsen Park với hơn 30 tiện ích được thiết kế để giải quyết bài toán phục hồi sau chuỗi ngày tham quan.

Thay vì kết thúc chuyến đi bằng nhiều giờ ngồi xe trở về thành phố, du khách có thể dành vài giờ hoặc đêm cuối cho hoạt động ngâm herbal onsen thảo dược hỗ trợ giảm viêm cơ khớp, xen kẽ icy onsen bể lạnh kích thích tuần hoàn theo chu trình nóng lạnh. Ngoài ra còn có thera sound (liệu pháp âm thanh) và deep sound (phòng cách âm sâu) giúp phục hồi hệ thần kinh; Detox lab cá nhân hóa, Oxy healing lounge và Thera high-tech center ứng dụng công nghệ y học giúp phục hồi thể chất.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội với hơn 30 tiện ích phục hồi trị liệu. Ảnh phối cảnh.

Các quốc gia có ngành du lịch phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan tích hợp nghỉ dưỡng trị liệu dọc tuyến du lịch trọng điểm, nơi du khách dành thời gian thư giãn và tái tạo năng lượng trước khi trở hoặc tiếp tục hành trình. Xu hướng này được xem là động lực thúc đẩy chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng du lịch.

Trong bối cảnh Ninh Bình đang hướng tới mục tiêu phát triển du lịch theo chiều sâu, mô hình nghỉ dưỡng trị liệu tại Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được kỳ vọng trở thành mảnh ghép gia tăng giá trị cho vùng đất di sản. Một điểm dừng trị liệu chất lượng cao trên hành lang phía nam Hà Nội hứa hẹn trở thành trải nghiệm không thể bỏ lỡ của tệp khách nội địa chú trọng chất lượng nghỉ dưỡng.