Cơ hội nào cho Lynk & Co 06 tại Việt Nam trong phân khúc khó?

Sở hữu mức giá nhỉnh hơn các đối thủ, Lynk & Co 06 ghi dấu ấn nhờ hàng loạt trang bị an toàn cũng như sức mạnh động cơ, nhưng như vậy đã đủ sức cạnh tranh?

Cuối tháng 6, thị trường ôtô Việt lại tiếp tục đón chào sự có mặt của một mẫu xe mới từ Lynk & Co 06, một mẫu SUV cỡ B. Từ đầu năm đến nay, thương hiệu ôtô Trung Quốc này đã ra mắt liên tục 3 mẫu xe, trong đó 06 là chiếc có mức giá rẻ nhất trong toàn bộ dải sản phẩm của hãng.

Liệu với việc ra mắt xe mới nhanh như vậy, Lynk & Co 06 có tạo được tiếng vang hay vẫn loay hoay thoát mác “xe Trung Quốc”?

Tiền ít, thịt nhiều?

Lynk & Co 06 được áp dụng thiết kế “Mega City Contrast” quen thuộc của Lynk & Co với các mảng tương phản dọc thân xe tạo điểm khác biệt. Xét về kích thước, 06 sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.340 x 1.820 x 1.625 mm, trục cơ sở 2.540 mm.

Vì vậy khi đứng cạnh các cái tên như Mitsubishi Xforce (4.390 x 1.810 x 1.660 mm), Kia Seltos (4.365 x 1.800 x 1.645 mm), 06 sẽ trông khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, đây lại là mẫu SUV cỡ B nặng nhất phân khúc, 1.465 kg, vượt trội so với trọng lượng của Hyundai Creta (1.282 kg), Honda HR-V (1.256 kg) hay MG ZS (1.290 kg).

Kích thước của Lynk & Co 06 khiêm tốn hơn so với các đại diện cùng tầm giá.

Các thiết kế ngoại thất trên Lynk & Co 06 cũng mang màu sắc đặc trưng của thương hiệu với cụm đèn LED ở đầu và đuôi xe kiểu “thanh năng lượng”, nắp ca pô dập gân nổi chữ U hay cột B trùng màu tạo hiệu ứng mái bay. Họa tiết này giúp Lynk & Co 06 trở nên hiện đại và trẻ trung hơn so với các đối thủ cùng tầm giá.

Trang bị trong nội thất chính là ưu điểm của mẫu SUV mới này. Lynk & Co 06 sở hữu màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch, kết nối Apple Carplay/Android Auto và một màn hình theo dõi thông tin sau vô lăng 10,25 inch, lớn nhất phân khúc.

Cần số điện tử trên Lynk & Co 06.

Điểm nổi bật của Lynk & Co 06 nằm ở bệ trung tâm khi đây là mẫu xe duy nhất sở hữu cần số điện tử trong phân khúc. Không gian cabin của mẫu SUV cỡ B này cũng “ăn điểm” với cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống âm thanh 6 loa Hifi cao cấp tương tự bản cao cấp trên Mitsubishi Xforce.

Thực tế, trang bị của Lynk & Co 06 có phần nhỉnh hơn so với các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B. Đây cũng là mẫu xe được hoàn thiện "tử tế" trong số các thương hiệu Trung Quốc. Tuy nhiên việc một mẫu xe Trung Quốc có nhiều trang bị so với tầm giá không phải là điều xa lạ hay bất ngờ.

Động cơ mạnh, công nghệ an toàn đầy đủ

Thiết kế ngoại thất hay mức giá niêm yết có thể không phải là điểm mạnh của Lynk & Co 06 nếu so kè cùng các đại diện từ Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thế nhưng nếu xét về sức mạnh động cơ hay các trang bị an toàn, mẫu SUV cỡ B mới của Lynk & Co hoàn toàn có khả năng nằm ở “cửa trên”.

Lynk & Co 06 sở hữu động cơ tăng áp dung tích 1.5L cho ra công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Khối động cơ này vượt trội so với các đối thủ như Mitsubishi Xforce hay Kia Seltos, Hyundai Creta, đồng thời còn nhỉnh hơn khi đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt, khác với hộp số CVT trên Xforce hay ly hợp kép khô ở Kia Seltos.

Lynk & Co 06 sở hữu hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt đặc biệt.

Bảng danh sách tính năng hỗ trợ người lái ADAS trên Lynk & Co 06 có tổng cộng 16 tính năng, nhiều nhất trong phân khúc. Trong đó, đáng chú ý là hệ thống camera toàn cảnh 540 độ cho phép quan sát dưới gầm xe, tính năng cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và chuyển làn.

Ngoài ra, 6 túi khí trên mẫu SUV cỡ B cũng có phần đặc biệt hơn khi túi khí rèm là dạng kéo dài tự cột A đến C, đảm bảo an toàn cho người dùng khi ngồi ở mọi vị trí trong cabin. Đây cũng chính là điểm nhấn đáng chú ý của Lynk & Co 06 khi đặt cạnh các đối thủ.

Vẫn hạn chế về giá

Lynk & Co đưa ra mức giá 729 triệu đồng cho 06, con số này “thân thiện” hơn hẳn những người anh em cùng nhà như 01 (999 triệu), 05 (1,599 tỷ) hay 09 ( 2,199 tỷ đồng ). Điều này giúp 06 dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng yêu thích thương hiệu cũng như mong muốn “thử sức” với các mẫu xe Trung Quốc.

Tuy nhiên nếu đặt cạnh những cái tên cũng trong phân khúc như Kia Seltos (599-739 triệu), Hyundai Creta (599-699 triệu) hay Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng), 06 vẫn sở hữu giá cao hơn hẳn. Mức giá này nhiều khả năng vẫn đến từ mục tiêu định vị thương hiệu “quốc tế” của Lynk & Co nhằm thoát mác “xe Trung Quốc”.

Giá bán cao bật nhất phân khúc có thể là rào cản của mẫu xe này.

Và tất nhiên với mức giá nhỉnh hơn nhiều đối thủ, Lynk & Co 06 cần không ít thời gian để thu hút khách hàng khi phần lớn người dùng trong nước vốn đã mặc định xe Trung Quốc phải có giá bán rẻ hơn xe Hàn hay Nhật.

Nhưng ở thời điểm mà ôtô Trung Quốc dần thịnh hành cộng với một phần sức mạnh từ thương hiệu Volvo, Lynk & Co 06 vẫn có nhiều cơ hội thu hút một tệp khách hàng trẻ hơn, dễ tính hơn trong việc chọn lựa ôtô "lạ".