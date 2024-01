Cơ hội nào cho Lynk & Co 01 với giá bán gần 1 tỷ đồng?

Mức giá Lynk & Co đặt ra cho 01 tại Việt Nam cao hơn hầu hết mẫu xe cùng kích cỡ. Tuy nhiên, Lynk & Co 01 không phải là mẫu xe cạnh tranh bằng giá bán.

Lynk & Co gia nhập thị trường Việt Nam với 3 mẫu xe gầm cao, bao gồm 01, 05 và 09. Trong đó 01 là "em út" và được xem lựa chọn dễ tiếp cận nhất của thương hiệu.

Lynk & Co 01 được xếp cùng nhóm với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory hay Kia Sportage khi so sánh về kích thước. Tuy nhiên giá bán của 01 không hấp dẫn như nhiều đối thủ, vậy mẫu xe này có gì đặc biệt để tìm được cơ hội tại thị trường Việt Nam?

Thiết kế khác biệt

Lynk & Co là thương hiệu con của Geely - hãng xe sở hữu Volvo từ năm 2010, vì thế kiểu dáng của những mẫu xe nhà Lynk & Co ít nhiều thừa hưởng những đường nét từ Volvo. Đối với mẫu 01, xe được phát triển trên cùng nền tảng CMA của những mẫu xe nhà Volvo.

Mẫu xe nhỏ nhất của Lynk & Co được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế có tên gọi Mega City Contrast, ngay từ tên gọi đã có thể hiểu được 01 hướng đến phong cách của một sản phẩm dành cho đô thị.

Lynk & Co 01 có kích thước tổng thể 4.549 x 1.860 x 1.689 mm (dài x rộng x cao), chiều dài trục cơ sở 2.734 mm. So về kích thước, Lynk & Co 01 có phần khiêm tốn hơn khi đặt cạnh những đối thủ như Mazda CX-5 (4.590 x 1.845 x 1.680 mm, 2.700 mm) hay Kia Sportage (4.660 x 1.865 x 1.700 mm, 2.755 mm).

Khác với số đông xe Trung Quốc xuất hiện trên thị trường, kiểu dáng của Lynk & Co 01 có nét riêng thay vì chắp vá từ các hãng xe khác. Điều này dễ dàng nhận ra với cặp đèn định vị đặt phía trên dạng mắt ếch, đèn pha LED ẩn vào lưới tản nhiệt Urban Matrix hay thiết kết đèn hậu dạng các khối thanh năng lượng.

Được phát triển theo phong cách hiện đại nhưng không quá phô trương, không gian bên trong của 01 được làm tối giản nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi với điều hòa tự động 2 vùng, gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động, ghế lái chỉnh điện 8 hướng... Hệ thống giải trí trên xe có màn hình trung tâm 12,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 8 loa...

Lấy công nghệ, sức mạnh bù giá bán

Rõ ràng với mức giá cao hơn hầu hết đối thủ thì Lynk & Co 01 không thể dùng giá bán để so kè với các mẫu SUV cỡ trung trên thị trường. Thay vào đó, mẫu xe đến từ thương hiệu Trung Quốc những thứ khác để tạo dấu ấn, đó là công nghệ và sức mạnh.

Bảng danh sách tính năng hỗ trợ người lái ADAS trên Lynk & Co 01 có tổng cộng 18 tính năng, nhiều nhất trong phân khúc. Một vài tính năng ADAS đáng chú ý có thể kể đến như kiểm soát mô-men xoắn chủ động, hỗ trợ lái đường kẹt, phanh tự động khẩn cấp...

Về sức mạnh, Lynk & Co trang bị cho 01 động cơ 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 215 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 325 Nm tại dải vòng tua 1.800-4.500 vòng/phút. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số tự động 8 cấp.

Nhờ công nghệ tăng áp, 01 trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc SUV cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là điểm nhấn mạnh nhất của Lynk & Co 01 khi đặt cạnh các đối thủ Mazda CX-5 (188 mã lực, 252 Nm), Kia Sportage (184 mã lực, 416 Nm)...

Mẫu xe "chủ lực" của Lynk & Co tại Việt Nam

Lynk & Co đưa ra giá bán của 01 là 999 triệu đồng, con số này cao hơn đa số sản phẩm trong phân khúc SUV hạng C trên thị trường như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Hyundai Tucson (799-959 triệu đồng), Kia Sportage (799 triệu - 1,014 tỷ đồng )...

Với lựa chọn giá bán khởi điểm gần 1 tỷ đồng , Lynk & Co 01 định vị ở phân khúc cao hơn một bậc so với hầu hết dòng xe đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc. Điều này giúp 01 giảm bớt áp lực cạnh tranh đến từ những mẫu xe nhóm dưới, đồng thời lấp đầy được khoảng trống ở nhóm xe gầm cao tầm giá 1 tỷ đồng .

Nếu so với mẫu xe đầu bảng là 09, Lynk & Co 01 có giá bán dễ tiếp cận hơn khá nhiều, và đây cũng là mẫu xe thuộc phân khúc vốn đang khá sôi động trên thị trường. Điều này hứa hẹn 01 sẽ là mẫu xe chủ lực về mặt doanh số của thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Tất nhiên với mức giá cao hơn nhiều đối thủ, Lynk & Co 01 cần không ít thời gian để thu hút khách hàng khi phần lớn người dùng trong nước vốn đã mặc định xe Trung Quốc phải có giá bán rẻ hơn xe Hàn hay Nhật.