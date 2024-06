Có gì thay đổi trên Hyundai Accent 2024 bản cao cấp nhất?

So với thế hệ cũ, phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Accent 2024 tăng thêm 26 triệu đồng, bổ sung trang bị an toàn nhưng cũng lược bỏ một số thiết kế quen thuộc.

Hyundai Accent bản cao cấp nhất sở hữu nhiều nâng cấp đáng chú ý. Ảnh: TC Motor.

Sau Honda City, Mazda2 và Toyota Vios, đến lượt Hyundai Accent được "tân trang" với một diện mạo hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Vẫn giữ nguyên số lượng 4 phiên bản như thế hệ tiền nhiệm nhưng Hyundai Accent 2024 đã lược bỏ một phiên bản MT và thay thế bằng phiên bản AT Cao cấp.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp có giá niêm yết 568 triệu đồng, tức chênh lệch 26 triệu đồng so với Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt ở thế hệ cũ. Khoảng chênh lệch 26 triệu đồng ở giá bán sẽ khiến phiên bản cao cấp nhất của mẫu sedan cỡ B thương hiệu Hàn Quốc có những thay đổi thế nào?

Rộng hơn, ngoại thất lột xác

Trên Hyundai Accent 2024, phần đầu xe sở hữu dải đèn LED định vị ban ngày kéo ngang toàn bộ chiều rộng xe. Cụm đèn chiếu sáng full LED được đặt thấp và liền mạch với lưới tản nhiệt. Thiết kế này khiến Hyundai Accent có nhiều nét tương đồng với mẫu MPV cỡ nhỏ Hyundai Stargazer khi nhìn trực diện.

Phần thân xe Hyundai Accent 2024 được dập nổi các đường gân tạo ra dáng vẻ thể thao và cơ bắp. Tương tự thế hệ trước, chỉ duy nhất phiên bản cao cấp nhất của Accent 2024 được trang bị bộ mâm kích thước 16 inch, trong khi các phiên bản còn lại sở hữu la-zăng kích thước 15 inch.

Đuôi xe Hyundai Accent 2024 sở hữu thiết kế mới dạng fastback, vuốt ngược về phía sau giúp gia tăng tính thể thao cho mẫu sedan cỡ B. Cụm đèn hậu dạng LED kéo hết chiều rộng đuôi xe, tạo nên thiết kế tương đồng mẫu sedan đàn anh Hyundai Elantra.

Hyundai Accent 2024 thay đổi ngoại thất, kích thước xe cũng được cải thiện. Ảnh: TC Motor.

Hyundai Accent 2024 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485 mm cùng chiều dài cơ sở ở mức 2.670 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, Hyundai Accent mới đã dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm và cao hơn 15 mm, đồng thời trục cơ sở cũng được kéo dài hơn 70 mm.

Kích thước trội hơn, đặc biệt ở chiều dài cơ sở, khiến Hyundai Accent 2024 sở hữu khoang cabin tương đối rộng rãi. Chiều dài cơ sở 2.670 mm cũng là kích thước lớn nhất phân khúc, nhỉnh hơn Suzuki Ciaz (2.650 mm), Toyota Vios (2.620 mm) hay Honda City với trục cơ sở 2.600 mm.

Nội thất nhiều nâng cấp

Khoang lái của Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp là nơi ghi nhận hàng loạt nâng cấp đáng giá dành cho mẫu sedan cỡ B.

Thay vì một màn hình thông tin kỹ thuật số kích thước 4,2 inch sau vô lăng, Hyundai Accent 2024 đã sở hữu một màn hình đa thông tin kích thước 10,25 inch, đặt nối liền với màn hình giải trí trung tâm kích thước 8 inch có kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto.

Hệ thống bản đồ mới trang bị cho Hyundai Accent 2024 được hãng xe Hàn Quốc phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, sở hữu tính năng cảnh báo tốc độ và nhận biết biển báo. Đây được xem là một trong những nâng cấp đáng giá nhất trên chiếc sedan cỡ B thương hiệu Hàn Quốc.

Vô lăng 2 chấu bọc da trang bị trên Hyundai Accent 2024, phía sau là cụm 2 màn hình với thiết kế nối liền.

Vô lăng bọc da của Hyundai Accent 2024 được thay đổi từ dạng 3 chấu thành dạng 2 chấu, duy nhất trong phân khúc sedan cỡ B. Vô lăng điều chỉnh 4 hướng có tích hợp các nút điều khiển âm lượng, điều khiển giọng nói, kiểm soát hành trình và cả tính năng giữ làn thuộc gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.

Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp cũng được bổ sung lẫy chuyển số sau vô lăng, bên cạnh cần số bọc da sở hữu thiết kế mới. Xe có 3 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal và Sport.

Hàng ghế trước của Hyundai Accent bản cao cấp nhất được trang bị hệ thống làm mát duy nhất trong phân khúc. Dù vậy, phanh tay trên Hyundai Accent vẫn ở dạng cơ, còn cửa sổ trời đã bị lược bỏ.

Toàn bộ ghế ngồi trên Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp đều được bọc da. Hàng ghế thứ hai đã được trang bị bệ tì tay tích hợp khay đựng cốc, bên cạnh cửa gió điều hòa và cổng sạc USB-C cho hành khách ngồi sau.

Phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Accent 2024 cũng cho phép gập hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60:40, giúp mở rộng dung tích khoang hành lý và cho phép vận chuyển hàng hóa cồng kềnh.

Khoang nội thất Hyundai Accent 2024 có nhiều nâng cấp nhưng cửa sổ trời đã bị lược bỏ.

Tuy nhiên, nâng cấp đáng giá nhất trên Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp so với thế hệ tiền nhiệm phải là gói công nghệ an toàn SmartSense, bao gồm các tính năng như cảnh báo va chạm trước sau, cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển, phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn cùng với đèn pha tự động thích ứng.

Phiên bản cao cấp nhất của mẫu sedan cỡ B này cũng sở hữu hệ thống an toàn 6 túi khí, hệ thống âm thanh 6 loa, đế sạc không dây, tính năng giới hạn tốc độ cùng chìa khóa thông minh có chức năng khởi động từ xa. Cốp sau đóng/mở cơ nhưng đã được trang bị tính năng mở cốp rảnh tay khá hữu dụng khi đang mang vác hành lý.

Động cơ mạnh hơn

Bên dưới nắp ca-pô, Hyundai Accent 2024 đã được nâng cấp từ động cơ Kappa dung tích 1.4L lên thành động cơ SmartStream G dung tích 1.5L. Nhờ vậy, Hyundai Accent thế hệ mới có thể sản sinh công suất tối đa 115 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 144 Nm.

So với thế hệ cũ, Hyundai Accent 2024 đã mạnh hơn 15 mã lực trong khi mô-men xoắn cực đại cũng trội hơn 12 Nm. Thông số này giúp Hyundai Accent bản Cao cấp có phần nhỉnh hơn về sức mạnh động cơ so với Toyota Vios G (106 mã lực, 140 Nm), Mazda2 1.5L Premium (110 mã lực, 144 Nm) nhưng thua kém đôi chút khi đặt cạnh Honda City RS (119 mã lực, 145 Nm).

Khối động cơ SmartStream G1.5 giúp Hyundai Accent 2024 mạnh mẽ hơn thế hệ tiền nhiệm.

Nhiều ý kiến cho rằng khá đáng tiếc khi phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Accent tại thị trường Việt Nam đã không được trang bị động cơ tăng áp dung tích 1.5L (158 mã lực, 253 Nm) như Hyundai Verna dành cho khách hàng Ấn Độ. Tuy nhiên nhìn chung, việc Accent được nâng cấp lên động cơ 1.5L đã là một sự bổ sung đáng giá giúp mẫu sedan cỡ B gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.

Tương tự các đối thủ Honda City và Toyota Vios, thế hệ mới nhất của Hyundai Accent tại thị trường Việt Nam đã chuyển sử dụng hộp số tự động biến thiên vô cấp iVT thay vì hộp số tự động 6 cấp như thế hệ tiền nhiệm.

Theo thông tin do Hyundai công bố, phiên bản cao cấp nhất của Hyundai Accent 2024 sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị đạt 4,75 lít/100 km, trong đô thị là 7,66 lít/100 km và sẽ tiêu thụ 5,81 lít nhiên liệu trên mỗi 100 km vận hành ở điều kiện hỗn hợp.

Những thông số này tốt hơn khá nhiều so với thế hệ tiền nhiệm khi mức tiêu thụ nhiên liệu của Accent 1.4 AT Đặc biệt từng đạt 6,2 lít/100 km trong điều kiện vận hành hỗn hợp. Khi hoạt động ngoài đô thị, Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,86 lít/100 km và tăng lên thành 8,52 lít/100 km khi vận hành trong đô thị.

Tạm kết

Như vậy, khoảng giá chênh lệch 26 triệu đồng giữa 2 phiên bản cao cấp nhất của các thế hệ Hyundai Accent được phản ánh qua các nâng cấp về nội ngoại thất, sức mạnh động cơ cùng gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.

Thế hệ mới của Hyundai Accent tại thị trường Việt Nam vẫn được lắp ráp trong nước với tổng cộng 4 phiên bản, giá niêm yết từ 439 triệu đến 569 triệu đồng. Trong khi đó, thế hệ tiền nhiệm của mẫu sedan cỡ B có giá niêm yết từ 426 triệu đến 542 triệu đồng.

Khoảng giá mới của Hyundai Accent được cho là khá cạnh tranh khi đặt cạnh các đối thủ trực tiếp như Toyota Vios (458-545 triệu đồng) hay Honda City (559-609 triệu đồng).

Sau 4 tháng đầu năm, Hyundai Accent đang tạm thời là sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam với doanh số lũy kế đạt 3.096 xe. Trong cùng kỳ, Toyota Vios sở hữu doanh số lũy kế 2.680 xe, còn Honda City đã hoàn tất bàn giao 2.570 xe cho khách hàng Việt.