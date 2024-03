Cô gái Việt 18 tuổi được cứu ở cuộc thi âm nhạc Trung Quốc

Ánh Sáng, sinh năm 2006, đang tham gia cuộc thi Chuang Asia. Theo kết quả vòng đầu tiên lên sóng cách đây ít ngày, Ánh Sáng không thể lọt top 34 thí sinh được bình chọn cao nhất nên phải dừng chân ở chương trình. Nữ ca sĩ xếp hạng 41. May mắn, Lưu Kiều Nhất Vũ, người cao điểm nhất team Kick Back và có quyền hồi sinh một thành viên trong nhóm đã chọn Ánh Sáng. Đồng nghĩa, Ánh Sáng có thêm cơ hội để thể hiện bản thân.

Sang vòng 2, Ánh Sáng cùng các thành viên thể hiện ca khúc Do You?. Fancam ghi lại tiết mục của nữ ca sĩ hiện đạt 1 triệu lượt xem, lọt top thí sinh có lượt xem cao nhất trong vòng 2. Nữ ca sĩ được khen ngợi về kỹ năng trình diễn, vũ đạo… Người hâm mộ hy vọng sau tiết mục này, Ánh Sáng sẽ được chú ý và bứt phá lên những vị trí cao hơn. Chuang Asia là mùa mới nhất của series Produce Camp (hay còn gọi là Chuang) phát trên trang web Tencent. Theo Sohu, do lệnh cấm tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng trong vòng 5 năm tại Trung Quốc nên mùa thi năm nay ghi hình tại Thái Lan.

SGO48 là nhóm nhạc chị em của AKB48 (Nhật Bản). Ngày 6/12/2021, công ty quản lý YAG Entertainment xác nhận SGO48 tan rã đồng thời dừng tuyển sinh thế hệ hai. Sự kiện kỷ niệm 3 năm thành lập diễn ra ngày 22/12/2021 là hoạt động cuối cùng của nhóm. Lý do SGO48 tan rã theo công ty quản lý là ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bốn nữ nghệ sĩ thay đổi thế giới âm nhạc

Cuốn sách Quartet: How Four Women Changed the Musical World của Leah Broad khẳng định chiến thắng của các nhà soạn nhạc nữ để khẳng định vị thế trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Là 4 nghệ sĩ độc tấu nhưng những nhà soạn nhạc nữ Ethel Smyth, Rebecca Clarke, Dorothy Howell và Doreen Carwithen lại được cuốn Quartet: How Four Women Changed the Musical World khắc họa như một bộ tứ đầy đam mê với âm nhạc.