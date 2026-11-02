Cô gái ngất xỉu giữa quán cà phê, trung tá công an kịp thời sơ cứu

Thấy nhân viên quán cà phê có biểu hiện ngã quỵ, mất ý thức vì hạ đường huyết, Trung tá Nguyễn Thanh Hải - công an phường Đồng Thuận (Quảng Trị) - nhanh chóng tham gia sơ cứu.

Ngày 2/11, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về việc Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Công an phường Đồng Thuận, vừa kịp thời hỗ trợ một nữ nhân viên gặp sự cố sức khỏe tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đồng Hới.

Khi đang có mặt tại cơ sở này sáng 1/11, Trung tá Hải vô tình phát hiện một nữ nhân viên đột ngột ngã xuống, rơi vào tình trạng mất ý thức do hạ đường huyết.

Nhận thấy nạn nhân cần được hỗ trợ khẩn cấp, nam cán bộ công an lập tức tiếp cận, tiến hành các biện pháp sơ cứu bằng kiến thức và kỹ năng đã được đào tạo, giúp cô gái duy trì tình trạng ổn định. Sau đó, nữ nhân viên nhanh chóng được đưa tới bệnh viện địa phương.

Hình ảnh ghi lại sự việc được một người chứng kiến chụp lại, chia sẻ trên mạng xã hội và hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận dành lời khen cho Trung tá Hải cũng như những người có mặt đã nhanh trí xử lý.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải tham gia sơ cứu cho cô gái bị ngất ở quán cà phê. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trung tá Nguyễn Thanh Hải cho biết hôm qua, trong ngày nghỉ, anh đưa vợ con đến quán cà phê thì bắt gặp tình huống.

"May mắn bạn ấy không gặp tình trạng nghiêm trọng và đã nhanh chóng ổn định sức khỏe", anh nói, cho biết thêm bản thân rất vui vì có thể hỗ trợ.

Chủ quán cà phê nơi diễn ra sự việc cho biết thêm cô gái vốn không phải nhân viên toàn thời gian mà là con cháu trong nhà, thường xuyên đến quán phụ việc vào ngày nghỉ. Sức khỏe cô cũng không được tốt từ nhỏ, thường xuyên xảy ra tình trạng ngất xỉu.

"Hôm qua chắc do cháu quên ăn sáng nên hạ đường huyết rồi ngất như vậy. Sau khi cháu ổn định, tôi cũng đã cho cháu kiểm tra kỹ hơn và may mắn không có vấn đề gì nghiêm trọng", anh nói, đồng thời bày tỏ sự cảm kích những người đã tham gia hỗ trợ.