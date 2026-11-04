Cô gái Nepal 'cưa' chàng trai miền Tây, cưới sau 9 tháng

Không giỏi ngoại ngữ, anh Hà Văn Vàng (An Giang) dùng Google dịch để trò chuyện với Sonam Palzom (Nepal). Chín tháng sau lần chụp ảnh chung đầu tiên, cả hai tổ chức đám cưới.

Ngồi bên cạnh vợ sau lễ cưới ở quê nhà An Giang, anh Hà Văn Vàng (29 tuổi) nhớ lại buổi tối đầu tiên gặp cô ở nhà hàng tại Kathmandu, Nepal. Khi ấy, anh đang trong đợt hành hương, cùng bạn bè đến nhà hàng để ăn uống. Cô nhân viên Sonam Palzom (21 tuổi) bước ra chào đón họ với nụ cười duyên dáng và đôi mắt trong veo.

“Tôi không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ lại mở đầu cho câu chuyện tình yêu của chúng tôi sau này”, anh Vàng chia sẻ với Tri Thức - Znews .

Nhờ Google dịch để tìm hiểu bạn gái

Sau lần gặp gỡ đầu, anh Vàng thường xuyên quay lại nhà hàng để gặp gỡ Palzom. Vì bất đồng ngôn ngữ, hai người ít có cơ hội trò chuyện, nhưng vẫn thấu hiểu nhau qua ánh mắt, nụ cười và những lời chào hỏi đơn giản.

Trước ngày anh Vàng rời Kathmandu để về Lumbini, Palzom biết tin nên chủ động đề nghị chụp chung một bức ảnh. Nhìn thấy cơ hội tiến xa hơn, chàng trai Việt lấy lý do muốn gửi ảnh để xin tài khoản mạng xã hội của cô.

“Chúng tôi bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Palzom giao tiếp được bằng tiếng Anh, còn tôi chưa giỏi ngoại ngữ nên thường phải nhờ Google dịch. Dù vậy, chúng tôi không gặp phải trở ngại nào”, anh chia sẻ.

Sau một thời gian trò chuyện, Palzom một lần nữa “bật đèn xanh” khi hỏi anh Vàng đã có bạn gái chưa. Cô cho biết mình có tình cảm và mong mối quan hệ tiến xa hơn.

“Tôi thực sự vui và hạnh phúc khi biết tình cảm của mình được đáp lại. Thật ra trước khi Palzom tỏ tình, tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm của cô ấy qua ánh mắt và cử chỉ nhỏ”, anh Vàng nhớ lại.

Hôn lễ trọn vẹn của cặp đôi với đầy đủ thủ tục cưới hỏi truyền thống của Việt Nam.

Trong thời gian sống xa nhau, anh Vàng và Palzom vẫn thường xuyên trò chuyện. Điều khiến cả hai tin tưởng nhau là sự chân thành, quan tâm dù cách biệt về địa lý.

“Sau một thời gian dài không có rung động tình cảm với ai, Palzom khiến trái tim tôi một lần nữa biết yêu và mong chờ”, anh kể.

Tháng 4 năm nay, Palzom bỏ công việc ở Kathmandu, chuyển đến Lumbini sống cùng bạn trai. Ba tháng sau, anh Vàng trở về Việt Nam làm việc và cô một lần nữa chọn theo cùng.

Trước khi Palzom đến Việt Nam, anh Vàng nhiều lần giới thiệu cô với gia đình qua cuộc gọi video. Ông bà anh ủng hộ chuyện tình này khi thấy hai cháu yêu thương, tôn trọng nhau.

Anh Vàng vẫn nhớ khoảnh khắc Palzom lần đầu tiên đến thăm nhà mình. Cô chủ động ôm và hôn mẹ anh. Suốt thời gian cô gái Nepal ở lại, ba mẹ anh Vàng luôn quan tâm, yêu thương và chỉ bảo cô nhiều điều. Cô nàng cũng dần cởi mở, hòa nhập hơn với văn hóa Việt Nam.

Đám cưới giao thoa văn hóa

Sau 9 tháng kể từ ngày chụp bức ảnh đầu tiên, anh Vàng và Palzom quyết định tiến tới hôn nhân. Với hai người, thời gian tìm hiểu ngắn hay dài không quan trọng bằng sự chân thành, tin tưởng và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

“Tôi trân trọng việc Palzom đồng ý cùng xây dựng tương lai với mình. Chúng tôi sẽ tạo nên một gia đình biết sẻ chia, nhường nhịn, đồng hành qua khó khăn”, anh bộc bạch.

Tháng 10 vừa qua, đám cưới của cặp đôi diễn ra tại An Giang, theo phong tục truyền thống Việt Nam. Bên cạnh áo dài, Palzom cũng mặc trang phục truyền thống của quê hương để giới thiệu với người thân, bạn bè ở Việt Nam.

Ngày cưới, anh Vàng cùng đoàn nhà trai mang 6 mâm sính lễ gồm trầu cau, bánh trái đến đón dâu. Trước lễ chính, gia đình tổ chức tiệc thân mật đón họ hàng, hàng xóm và bạn bè, cùng ăn uống, giao lưu văn nghệ. Sáng hôm sau, hôn lễ diễn ra với khoảng 400 khách và vài chục mâm cỗ, chi phí hơn 300 triệu đồng.

Cô dâu, chú rể mặc trang phục truyền thống của Nepal trong đám cưới.

Cha Palzom mất từ lâu, mẹ cô vì vấn đề giấy tờ nên không thể sang tham dự. Đại diện nhà gái là người chú đã chăm sóc, nuôi dưỡng cô từ nhỏ, và hai chị gái của cô.

Gia đình cô dâu Palzom mang những chiếc khăn Khata trắng từ Nepal sang tặng nhà chồng. Đó là món quà gửi gắm sự trân trọng, lời chúc tốt đẹp và tình cảm.

“Tôi muốn ngày cưới không chỉ mang đậm nét truyền thống Việt Nam mà còn có sự hiện diện của văn hóa Nepal, cho thấy sự gắn kết và chia sẻ của hai vợ chồng, hai nền văn hóa”, anh Vàng nói.

Đôi vợ chồng trẻ dự định sống ở Việt Nam đến hết năm nay. Sau Tết 2027, hai vợ chồng sẽ sang Nepal tiếp tục công việc sáng tạo nội dung trên YouTube.

Ngoài việc ghi lại sinh hoạt thường ngày, anh Vàng muốn thực hiện các video giới thiệu ẩm thực, phong tục và những điểm đến đặc sắc tại quê hương vợ. Thông qua đó, anh hy vọng người xem hiểu thêm về cuộc sống của một gia đình có hai nền văn hóa, cũng như cách vợ chồng anh thích nghi và học hỏi lẫn nhau.

“Tôi không muốn câu chuyện của mình chỉ dừng lại ở một đám cưới xuyên biên giới. Tôi mong mỗi video, mỗi chuyến đi đều góp phần đưa hai đất nước đến gần nhau hơn”, chàng trai An Giang nói.