Cô gái miền núi Nghệ An và giấc mơ tiến sĩ tại Trung Quốc

Từ một cô gái miền núi nuôi dưỡng ước mơ học tập ở giảng đường quốc tế, Kim Chung trở thành nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Hoa Nam, Trung Quốc, ở tuổi 25.

Kim Chung ngày tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh vào tháng 11/2023. Ảnh: NVCC.

Bùi Thị Kim Chung (sinh 1998) đang là nghiên cứu sinh năm thứ hai ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Sư phạm Hoa Nam, từng bước hiện thực hóa giấc mơ theo đuổi con đường học thuật tại thành phố Quảng Châu mà cô ấp ủ suốt những năm tháng còn là sinh viên.

Từng gặp khó khăn khi học ngoại ngữ

Sinh ra và lớn lên tại xã miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Kim Chung sớm xác định sẽ tiếp nối truyền thống nghề giáo của gia đình. Hành trình học tập của cô trải dài qua nhiều quốc gia, bắt đầu từ Việt Nam, tiếp đến Nga, Anh và hiện là Trung Quốc.

Những năm đầu theo học ngành Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, là giai đoạn nhiều thử thách, đặc biệt trong việc học ngoại ngữ. Xuất phát từ nền tảng tiếng Anh chưa vững khiến cô gặp khó khăn trong học tập và kiểm tra đánh giá.

Thay vì theo học các khóa bổ trợ, Kim Chung cải thiện năng lực ngôn ngữ thông qua việc thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong môi trường học như thuyết trình, viết bài luận, đọc và nghe tài liệu chuyên ngành. Việc duy trì nhịp độ học tập đều đặn giúp trình độ ngoại ngữ của cô cải thiện dần theo thời gian.

Ý định trở thành tiến sĩ của Kim Chung xuất phát từ một lần trò chuyện với bạn. “Tại sao không thử học lên tiến sĩ?", người bạn đó nói với Kim Chung và cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Bên cạnh đó, cô cực kỳ yêu thích văn hoá và ngôn ngữ Trung Quốc qua những bài thơ hay của các tác giả nổi tiếng như Đỗ Phủ, Lý Bạch. Đây là những yếu tố giúp cô quyết định sẽ theo đuổi hành trình học thuật tại Trung Quốc.

Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi, Kim Chung nộp hồ sơ du học Trung Quốc và nhận được thư mời từ một số trường đại học. Tuy nhiên, kế hoạch này phải tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cô chuyển hướng sang du học ngành Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài tại Đại học Huddersfield (Anh) với học bổng bán phần trị giá 4000 Euro.

Quyết định này là bước ngoặt lớn đối với cô, bởi Anh là quốc gia xa nhất mà cô từng đặt chân đến và chi phí dành cho việc đi học ở nước ngoài khá cao.

Khi chia sẻ kế hoạch du học với gia đình, bố mẹ cô bất ngờ, thậm chí mẹ cô không đồng ý. Nhờ sự thuyết phục của bố, mẹ dần thay đổi quan điểm. Sự ủng hộ này được xem là yếu tố quan trọng giúp cô đủ dũng khí thực hiện kế hoạch du học.

Khi đặt chân đến Anh, cảm nhận được không khí lạnh, Kim Chung mới thực sự tin bản thân đang đi du học.

Trong luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, Kim Chung thực hiện nghiên cứu về quá trình học ngôn ngữ thứ hai của chính bản thân, đồng thời đối chiếu với các lý thuyết trong ngành ngôn ngữ và kết quả nghiên cứu hiện có. Công trình này được đánh giá tích cực và góp phần thuận lợi hóa quá trình ứng tuyển học bổng tiến sĩ.

Kim Chung tham dự và phát biểu về thành quả nghiên cứu tại Hội thảo quốc tế về nghiên cứu giảng dạy Hán ngữ tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, tháng 12/2024.

Mong muốn thành giảng viên

Năm 2023, Kim Chung bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào chương trình học tiến sĩ tại Trung Quốc từ rất sớm, bao gồm ôn thi HSK 6, hoàn thiện hồ sơ học thuật và liên hệ giảng viên hướng dẫn. Cô nhận được hỗ trợ từ các giảng viên trong việc viết thư giới thiệu và xây dựng đề cương nghiên cứu.

Ở tuổi 25, cô trúng tuyển học bổng Khổng Tử hệ tiến sĩ, trị giá hơn 1 tỷ đồng cho 4 năm học tại Đại học Sư phạm Hoa Nam (Quảng Châu, Trung Quốc)

Trong suốt hành trình từ Việt Nam đến Trung Quốc, cô đều lựa chọn và gắn bó với lĩnh vực giáo dục vì phù hợp với định hướng cá nhân và truyền thống gia đình. Cô cho rằng môi trường giáo dục ổn định, lành mạnh, đồng thời tạo điều kiện phát triển chuyên môn lâu dài.

Kim Chung dành nhiều thời gian cho các hoạt động dạy học tình nguyện, đặc biệt là dạy học cho trẻ em tại các vùng khó khăn như Phú Thọ, Hà Giang, trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Syria và trẻ em tại Nga trong thời kỳ dịch Covid-19. Những trải nghiệm này góp phần mở rộng tầm nhìn và phát triển kỹ năng xã hội của cô.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Kim Chung hiện là đồng sáng lập dự án ChinaHack - nền tảng hỗ trợ tư vấn và ứng tuyển du học Trung Quốc. Cô cũng xây dựng kênh chia sẻ trên mạng xã hội nhằm cung cấp thông tin về học bổng, môi trường học tập và đời sống sinh viên tại Trung Quốc cho người học Việt Nam.

Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, Kim Chung mong muốn trở thành giảng viên đại học, tiếp tục đóng góp vào lĩnh vực giáo dục và truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên kế tiếp.