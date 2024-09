Cô gái gây xáo trộn show hẹn hò

Chia sẻ về gu bạn trai, Quyên Qui cho biết cô thích người yêu có chiều cao nổi bật, tính cách hài hước. "Tôi cần một người mang lại cảm giác an toàn và có thể bảo vệ mình", diễn viên chia sẻ.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.