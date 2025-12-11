Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cô gái chắp tay lạy khi đang điều khiển xe máy

  • Thứ năm, 11/12/2025 17:26 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Đang di chuyển với tốc độ nhanh, cô gái cầm lái bất ngờ buông cả 2 tay, đùa cợt rồi tạo thành hành động chắp tay lạy người quay clip.

Ngày 11/12, mạng xã hội lan truyền clip cô gái chạy xe máy thả 2 tay, phía sau chở thêm 1 người. Cả 2 có thái độ đùa cợt khiến nhiều người cảm thấy rất phản cảm, đồng thời cho rằng hành động này rất nguy hiểm khi lái xe.

xe may anh 1

Cô gái trẻ có hành động chắp tay lạy người quay clip.

Theo video clip, 2 cô gái chở nhau bằng xe máy hiệu Vespa, biển số 61B2-48..., khi đang di chuyển với tốc độ nhanh, cô gái cầm lái bất ngờ buông cả 2 tay, đùa cợt rồi tạo thành hành động chắp tay lạy người quay clip.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn qua giao lộ đường Bình Nhâm 21, phường Lái Thiêu, TPHCM (TP Thuận An, Bình Dương cũ).

Hiện Công an phường Lái Thiêu đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM xác minh, truy tìm 2 cô gái để mời làm việc, xử lý theo quy định.

Theo quy định, với hành vi buông cả 2 tay khi điều khiển xe máy, người vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện, phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

