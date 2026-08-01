Cô gái 21 tuổi sắp trở thành người trẻ nhất đi hết 195 quốc gia

Du lịch một mình từ năm 13 tuổi, Sophia Lee (Mỹ) hiện chỉ còn vài quốc gia nữa là lập kỷ lục người trẻ nhất ghé thăm toàn bộ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sophia Lee sắp hoàn thành mục tiêu đi đến 195 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 13 tuổi, Sophia Lee lần đầu đi du lịch một mình đến Costa Rica. Một năm sau đó, cô biết đến kỷ lục Guinness dành cho người trẻ nhất ghé thăm 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận và cân nhắc theo đuổi kỷ lục này.

Đến năm 17 tuổi, Lee mới bắt đầu nghiêm túc thực hiện mục tiêu khi đã đặt chân tới hơn 50 quốc gia. Tuy nhiên lúc này, cô nhận ra việc lập kỷ lục không đơn giản chỉ là nói rằng mình đã từng đến đó.

Theo đó, Tổ chức Guinness yêu cầu người tham gia cung cấp tài liệu chứng minh sự hiện diện tại từng điểm đến, đồng thời phải chuẩn bị hồ sơ từ trước. Vì vậy, cô phải quay lại nhiều quốc gia để bổ sung bằng chứng.

Thời điểm trò chuyện với People vào giữa tháng 7, Lee chỉ còn 6 quốc gia nữa là hoàn thành mục tiêu. Kỷ lục hiện được nắm giữ bởi Lexie Alford - người hoàn thành danh sách vào năm 2019 khi 21 tuổi 177 ngày.

"Tôi hy vọng sẽ kết thúc hành trình vào cuối tháng này hoặc chậm nhất là đầu tháng sau. Những quốc gia khó nhất tôi đều để dành đến cuối vì xin visa vừa tốn kém vừa nguy hiểm hơn", cô gái 21 tuổi nói.

Trải nghiệm định hình cuộc đời

Nhớ lại chuyến đi đến Costa Rica, Lee cho biết cô phải xin giấy chấp thuận bằng văn bản từ cha mẹ để được phép bay một mình vào năm 2019. Đó cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi nước Mỹ.

Lee kể mình không hề lo lắng vì lớn lên trong một gia đình yêu du lịch. Ông bà cô từng làm việc cho tổ chức tình nguyện của chính phủ Mỹ, và những câu chuyện, trải nghiệm của họ đã truyền cảm hứng cho cô từ nhỏ.

Dù chuyến đi diễn ra an toàn, cô vẫn nhớ lúc bị nhân viên sân bay Costa Rica đưa vào khu kiểm tra an ninh bổ sung trước khi lên chuyến bay trở về.

"Tôi nghĩ họ lo tôi bỏ nhà đi hay gì đó. Hoặc họ không hiểu tại sao một cô bé lại đi du lịch một mình", cô kể với CNN.

Lee bắt đầu du lịch một mình từ năm 13 tuổi.

Sau chuyến đi ấy, Lee quyết tâm tìm mọi cách để tiếp tục khám phá thế giới. Cũng trong năm đó, sau khi lấy chứng chỉ hướng dẫn yoga, cô tận dụng mọi cơ hội để đến các quốc gia khác như Ai Cập và Ecuador, đôi khi dạy yoga hoặc hỗ trợ quản lý mạng xã hội để đổi lấy chỗ ở và ăn uống.

Do được học tại nhà, cô có lịch học linh hoạt hơn nhiều học sinh khác và có thể sắp xếp việc học xen kẽ với các chuyến đi. Khi tốt nghiệp trung học sớm ở tuổi 16, Lee từng cân nhắc theo học trường điện ảnh. Nhưng có một điều cô mong muốn hơn cả: tiếp tục lên đường.

Thử thách chinh phục kỷ lục

Sau khi biết đến kỷ lục của Lexie Alford và nhận ra mình vẫn còn đủ trẻ để cạnh tranh, Lee đã nhiều lần nghĩ tới việc thử sức nhưng thú nhận rằng "không thực sự tin điều đó khả thi".

Cô vẫn tiếp tục đi đây đi đó, làm tình nguyện tại các khu bảo tồn động vật hoang dã và trường học, trước khi nhận ra rằng nếu không thử ngay lúc này thì sẽ không còn cơ hội.

Lee liên hệ với Tổ chức Guinness và bắt đầu quy trình đăng ký chính thức. Cô phải đồng ý tuân thủ hàng loạt quy định nghiêm ngặt, bao gồm mang theo thiết bị định vị và nộp dữ liệu GPS trong suốt hành trình.

Cô cũng buộc phải hoàn thành chuyến đi bằng phương tiện giao thông công cộng và quay trở lại khoảng 50 quốc gia từng ghé thăm trước đó. Sau khi được chấp thuận, Lee bắt đầu chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu lớn nhất đời mình.

Dù chính thức khởi động thử thách từ năm 2023, hành trình của cô nhanh chóng bị gián đoạn vì "chuyện gia đình". Đến năm 2024, Lee lên đường lần thứ hai và kể từ đó sống liên tục trên đường.

"Tôi đã 3 năm không gặp một số người thân và đã một năm chưa gặp bố mẹ", cô nói, cho biết em gái thỉnh thoảng sẽ bay tới gặp mình ở những điểm đến dễ tiếp cận.

Cô gái Mỹ được trải nghiệm với hàng trăm nền văn hóa, có thêm nhiều bạn mới trên hành trình du lịch.

Lee bắt đầu hành trình tại châu Âu với Vương quốc Anh, sau đó lần lượt tới Thụy Điển, Phần Lan rồi đi phà sang Estonia. Theo cô, châu Âu là khu vực dễ di chuyển và tiết kiệm chi phí nhất đối với dân du lịch bụi. Từ đó, cô tiếp tục tới châu Á rồi Trung Đông.

Ban đầu, Lee sống với ngân sách cực kỳ eo hẹp - khoảng 100 USD (2,6 triệu đồng) cho mỗi quốc gia. Cô thường xuyên đi xe buýt đêm để tiết kiệm tiền khách sạn. Tuy nhiên, khi câu chuyện của mình được nhiều người biết đến, cô bắt đầu nhận được tài trợ và hợp tác với các thương hiệu, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính.

Trong hơn 2 năm qua, Lee đã đặt chân tới 186 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Iran, Việt Nam, Libya và Albania.

Theo cô, một chuyến "đến" không chỉ đơn giản là đặt chân vào lãnh thổ một quốc gia mà phải thực sự trải nghiệm nơi đó - như trò chuyện với người dân địa phương, thưởng thức ẩm thực hay ghé thăm các địa điểm văn hóa nổi bật.

"Nếu được chọn, tôi nghĩ ít nhất nên ở một tuần thì mới có thể coi là thực sự đã ghé thăm một quốc gia", cô nói.

Những trải nghiệm khó quên

Lee từng ở đủ loại nơi lưu trú, từ ký túc xá giá 5 USD (130.000 đồng) mỗi đêm tại Nam Mỹ đến khách sạn sang trọng ở Bhutan có giá hơn 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng) mỗi đêm - quốc gia mà cô cho biết rất khó nhập cảnh vì các quy định về thị thực.

Trong vô số trải nghiệm đáng nhớ, chuyến đi tới Uganda vào tháng 2/2025 là kỷ niệm đặc biệt nhất. Ông của Lee đã bay sang để đồng hành cùng cháu. Hai ông cháu cùng khám phá Vườn quốc gia Bwindi Impenetrable - khu rừng cổ nơi sinh sống của khoảng một nửa số khỉ đột núi còn lại trên thế giới.

Có nhiều điểm đến nguy hiểm hoặc đòi hỏi Lee phải đi theo tour.

Một trong những hành trình khó khăn nhất là chuyến đến Somalia đầu năm nay. Tại đây, cô buộc phải có lực lượng an ninh hộ tống mọi lúc do các nguy cơ về nạn bắt cóc, khủng bố và tội phạm bạo lực. Lee cũng gặp tình huống tương tự ở Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan và Afghanistan, nơi công dân Mỹ chỉ được nhập cảnh theo tour có hướng dẫn viên.

Hiện cô đang chờ cấp thị thực để tới một số quốc gia cuối cùng trong danh sách, trong đó có Sudan.

Dù yêu thích việc khám phá thế giới, Lee cũng từng trải qua không ít thời điểm khủng hoảng. Trong chuyến đến Cộng hòa Congo vào tháng 4, cô bị ốm nặng và từng nghĩ tới chuyện quay về. Tuy nhiên, quyết tâm phá kỷ lục đã giúp cô tiếp tục hành trình.

Sống kiểu du mục

Lối sống đặc biệt khiến Lee không có nhiều bạn bè đồng trang lứa. Phần lớn những người cô quen trên đường đều lớn tuổi hơn rất nhiều.

"Phần lớn tuổi thiếu niên của tôi là ở cạnh người trưởng thành hoặc người lớn tuổi, đơn giản vì đó là những người tôi gặp trong những chuyến đi", cô nói.

Dù được sống cuộc đời mà nhiều người mơ ước, Lee thừa nhận cô dần đánh mất cảm giác về một mái nhà hay một cộng đồng thực sự. Đôi khi cô nghĩ tới những trải nghiệm tuổi thơ và tuổi thiếu niên mà mình đã bỏ lỡ.

Việc liên tục di chuyển trong thời gian dài cũng khiến cô kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, đặc biệt sau một số vấn đề sức khỏe gần đây. Lee rất mong được nghỉ ngơi sau khi hoàn thành thử thách.

Du lịch nhiều năm cho Lee những trải nghiệm độc đáo song cũng khiến cô tiếc nuối cảm giác bên gia đình.

Trong gần 200 quốc gia từng ghé thăm, Ấn Độ là nơi cô yêu thích nhất. Kể từ lần đầu đặt chân tới đây vào năm 2022, cô đã quay lại tổng cộng 5 lần. Theo Lee, đất nước này sở hữu sự đa dạng hiếm có về thiên nhiên, văn hóa và tôn giáo.

Cô cũng dành nhiều thiện cảm cho Haiti. Trước khi tới đây, Lee từng rất lo lắng, nhưng rồi bị chinh phục bởi vẻ đẹp thiên nhiên và sự thân thiện của người dân.

Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, Venezuela sẽ là quốc gia cuối cùng trong danh sách của Lee vào tháng 8, dù hiện chưa rõ trận động đất mạnh xảy ra tại đây ngày 24/6 sẽ ảnh hưởng thế nào đến chuyến đi.

Lee hiểu rằng mọi kỷ lục rồi sẽ có người phá vỡ. Ngay cả khi trở thành người trẻ nhất từng đặt chân tới mọi quốc gia trên thế giới, cô cũng tin danh hiệu ấy sẽ không tồn tại mãi.

"Đó mới là điều tuyệt vời của kỷ lục. Sẽ có thêm nhiều người thử sức và vượt qua nó. Chính điều đó mới là giá trị thật sự", cô chia sẻ.