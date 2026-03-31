Cô dâu 26 tuổi tái hôn với chồng 55 tuổi ở Hải Phòng

Đám cưới của Hoàng Thị Hồng (26 tuổi) và chồng 55 tuổi gây chú ý vì cách biệt tuổi tác. Hai người đều từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Cuối tháng 3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô dâu trẻ sánh đôi cùng người chồng ở độ tuổi trung niên nhanh chóng gây chú ý. Bên cạnh những lời chúc phúc, không ít người thắc mắc về lý do khiến cặp đôi quyết định gắn bó khi có sự chênh lệch tuổi tác khá lớn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Thị Hồng (26 tuổi, đến từ Hải Phòng), cô dâu trong bức ảnh được lan truyền, cho biết cô không quá bận tâm trước những lời bàn tán trên mạng.

Hồng và ông xã trong lễ cưới ngày 29/3. Ảnh: NVCC.

Hồng và ông xã Đăng Nghiên đến với nhau sau khi mỗi người đều từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Sau khi độc thân khá lâu, mỗi người mới bắt đầu ổn định lại cuộc sống riêng, rồi tình cờ quen biết và tìm hiểu nhau. Mối quan hệ phát triển từ sự đồng cảm và chia sẻ trong cuộc sống, trước khi đi đến quyết định gắn bó lâu dài.

"Mình không sợ điều tiếng vì không cướp hạnh phúc của ai. Cả hai đều ly hôn từ lâu, tìm hiểu rồi mới quen nhau", Hồng nói.

Theo Hồng, điều khiến cô cảm thấy yên tâm khi bước vào cuộc hôn nhân này là cách chồng đối xử với con gái riêng của cô. Không chỉ chấp nhận quá khứ của vợ, anh Nghiên còn dành sự quan tâm và chăm sóc cho bé như con ruột. Sự chân thành đó khiến cô tin tưởng hơn vào quyết định của mình.

Trước những ý kiến cho rằng cô kết hôn vì điều kiện kinh tế của chồng, Hồng cũng thẳng thắn phủ nhận. Theo cô, gia đình hai bên đều có điều kiện ổn định, nên việc đến với nhau không phải vì vấn đề vật chất. Với Hồng, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và phù hợp trong cuộc sống.

Hồng cho biết thêm cặp đôi cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai phía. Chính sự đồng thuận này giúp cả hai có thêm sự tự tin khi bước vào cuộc sống hôn nhân.