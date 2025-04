Cơ cấu bí thư, phó bí thư 4 đảng bộ ở Trung ương nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư Tô Lâm mới đây đã ký ban hành Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, trong đó có nêu về số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, phó bí thư cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Ban Chấp hành không quá 39 thành viên.

Ban thường vụ không quá 17 thành viên, định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là bí thư Đảng ủy; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng là phó bí thư Thường trực Đảng ủy.

Ngoài ra còn có một lãnh đạo cấp phó là bí thư đảng ủy các ban, cơ quan đảng Trung ương (Tổ chức; Ủy ban Kiểm tra; Tuyên giáo và Dân vận; Nội chính; Chính sách, chiến lược; Văn phòng), Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, một lãnh đạo TAND tối cao, một lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 2-3 phó bí thư đảng ủy chuyên trách.

Số lượng phó bí thư: một phó bí thư thường trực và hai phó bí thư chuyên trách.

Đối với Đảng bộ Chính phủ, Ban Chấp hành không quá 61 thành viên.

Ban thường vụ không quá 17 thành viên. Định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng là bí thư Đảng ủy; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực là phó bí thư thường trực Đảng ủy; các Phó thủ tướng; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Nội vụ; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổng Thanh tra Chính phủ; 2-3 phó bí thư Đảng ủy chuyên trách; một số cơ cấu khác do Đảng ủy Chính phủ đề xuất.

Số lượng phó bí thư: một phó bí thư thường trực và 2-3 phó bí thư chuyên trách.

Đối với Đảng bộ Quốc hội, Ban chấp hành không quá 43 thành viên.

Ban thường vụ không quá 21 thành viên. Định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội là bí thư Đảng ủy; Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội là phó bí thư thường trực Đảng ủy; các Phó chủ tịch Quốc hội; các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước; 2-3 phó bí thư Đảng ủy chuyên trách; cơ cấu khác do Đảng ủy Quốc hội đề xuất.

Số lượng phó bí thư: một phó bí thư thường trực và 2-3 phó bí thư chuyên trách.

Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Chấp hành không quá 45 thành viên.

Ban thường vụ không quá 15 thành viên. Định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bí thư Đảng ủy; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là phó bí thư thường trực Đảng ủy, các phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội; 2-3 phó bí thư Đảng ủy chuyên trách; cơ cấu khác do Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đề xuất.

Số lượng phó bí thư: một phó bí thư thường trực và 2-3 phó bí thư chuyên trách.

Bộ Chính trị lưu ý, sau Đại hội 14, Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2025-2030 của 4 đảng bộ trên (tương tự như đối với Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương). Trường hợp thật sự cần thiết, Bộ Chính trị sẽ xem xét tăng thêm số lượng phó bí thư chuyên trách của 4 đảng bộ để bố trí, sắp xếp cán bộ.

