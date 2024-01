Cơ bắp đáng kinh ngạc của Ronaldo

Hôm 8/1, Ronaldo đăng trên trang cá nhân hình ảnh vùi mình tập luyện trong phòng gym. Siêu sao 38 tuổi người Bồ Đào Nha để lưng trần, khoe cơ bắp cuồn cuộn.

Trong một tấm ảnh khác trên Instagram của mình, Ronaldo cũng tạo dạng trước gương với hay tay nâng tạ. Dễ thấy cựu sao Real Madrid và Man Utd vẫn giữ được thân hình vạm vỡ.

Hiện tại, giải Saudi Pro League bước vào thời gian nghỉ giữa mùa. Đội Al Nassr của Ronaldo chỉ trở lại thi đấu vào đầu tháng 2. Song, điều đó không làm siêu sao Bồ Đào Nha chểnh mảng việc tập luyện.

Ronaldo không còn trẻ, nhưng vẫn chơi thứ bóng đá rất tuyệt vời. Sau 31 trận trên tất cả đấu trường, mũi nhọn này ghi 30 bàn. Tính riêng ở giải quốc nội, Ronaldo dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" với 20 pha lập công.

Bí quyết giúp Ronaldo duy trì sự bền bỉ đáng kinh ngạc nằm ở chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Siêu sao người Bồ Đào Nha tự đặt ra tiêu chuẩn, tính kỷ luật cho bản thân. Nhờ đó, Ronaldo giữ được độ sung mãn và chưa bị tuổi tác làm ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ.

