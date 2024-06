CLB Premier League bổ nhiệm HLV sinh năm 1993

Fabian Hurzeler đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Brighton, qua đó chuẩn bị trở thành HLV trẻ nhất lịch sử làm việc tại giải Ngoại hạng Anh.

Hurzeler chuẩn bị dẫn dắt Brighton.

Tờ Bild cho biết Brighton chấp nhận trả cho St Pauli khoản phí phá vỡ hợp đồng để đưa Hurzeler đến Anh. Nhà cầm quân này sẽ dẫn dắt đội bóng có biệt danh "Mòng biển" đến tháng 6/2027.

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng dùng cụm từ "Here We Go" để xác nhận thương vụ này chuẩn bị hoàn tất.

Hurzeler sinh tháng 2/1993. Thậm chí ông còn trẻ hơn nhiều học trò đang khoác áo Brighton như James Milner (38 tuổi), Adam Lallana (36 tuổi), Danny Welbeck (33 tuổi), Pascal Gross (32 tuổi),...

Hurzeler xuất thân từ lò đào tạo của Bayern Munich nhưng không được lên đội hình chính. Ông dành sự nghiệp để khoác áo đội dự bị của Bayern, Hoffenheim và các CLB cấp thấp như FC Pipinsried, Eimsbutteler, trước khi giải nghệ vào năm 2022.

Từ năm 2016 đến 2020, Huzeler vừa là cầu thủ, vừa học để lấy bằng HLV chuyên nghiệp. Đến năm 2022, ông chuyển sang dẫn dắt St Pauli và sớm thu về thành công khi giúp đội bóng này giành chức vô địch Bundesliga 2 mùa giải 2023/24, đồng nghĩa với tấm vé thăng hạng trực tiếp lên Bundesliga 2024/25.

St Pauli bất bại hoàn toàn trong 20 vòng đấu đầu tiên (thắng 11, hòa 9). Cuối mùa giải, đội bóng vùng Hamburg vô địch Hạng nhì Đức với cách biệt 1 điểm so với đội xếp sau Holstein Kiel.

Đồng đội cũ của Hurzeler tại học viện trẻ Bayern, tiền vệ Emre Can của Borussia Dortmund, đã dự đoán người bạn cũ sẽ trở thành một HLV giỏi, bất chấp việc Hurzeler không thành công trong sự nghiệp cầu thủ.

Hurzeler từng có thời gian thực tập tại Brighton, khi HLV Roberto De Zerbi còn tại vị. Hiểu biết về đội chủ sân Amex sẽ giúp ích rất lớn cho nhà cầm quân trẻ tuổi.

Chuyên gia bóng đá Abel Meszaros mô tả phong cách bóng đá của Hurzeler và St. Pauli là "hấp dẫn nhất ở giải Hạng nhì Đức". HLV sinh năm 1993 ưa thích triển khai bằng bóng ngắn, với các trung vệ có khả năng luân chuyển bóng đóng vai trò chủ chốt. Triết lý này có nhiều điểm tương đồng với người tiền nhiệm De Zerbi.