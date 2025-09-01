CLB Đà Nẵng nói dối với chính mình

CLB Đà Nẵng đặt mục tiêu top 5 ở V.League 2025/26 khiến cho người xem có cảm giác có thực lực mạnh.

CLB Đà Nẵng đang loay hoay ở V.League. Ảnh: CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, nhìn vào chất lượng đội hình cũng như những màn trình diễn vừa qua thì dường như, đội bóng bên bờ sông Hàn đang… lừa dối chính mình.

Sự thật về CLB Đà Nẵng

Trước mỗi mùa giải, các đội bóng cần đặt mục tiêu để phấn đấu. Tuy vậy, đích nhắm phải nhìn vào đúng thực lực của chính mình, nhìn qua năng lực của đối thủ để không phải rơi vào thế huyễn hoặc, phi thực tế.

Suýt rớt hạng sau mùa giải 2024/25, khán giả Đà Nẵng chờ đợi V.League 2025/26 với kỳ vọng sẽ có một “trái tim khỏe”, không rơi vào cảnh ngột thở như mùa bóng vừa qua. Hiểu được điều đó nên đầu mùa, lãnh đạo đội bóng này đưa ra chỉ tiêu top 5.

Đây là vị trí cao và đội bóng đó phải có thực lực thực thụ. Bởi nhìn vào chất lượng đội hình ở V.League thì những Nam Định, Công an Hà Nội, Thể Công, Ninh Bình và Hà Nội được đánh giá nằm ở một đẳng cấp cao.

Nói cách khác, họ là “bộ ngũ” được dự đoán có thể nằm trong nhóm 5 đội đứng ở 5 thứ hạng cao nhất vào cuối mùa. Đà Nẵng phải có thực lực tương tự mới dám tự tin phá vỡ thế “độc tôn” của 5 đội bóng trên.

Phong độ của CLB Đà Nẵng rất phập phù. Ảnh: CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, những gì mà Đà Nẵng thể hiện trong 3 vòng qua cho thấy, họ đang không biết mình, biết ta. Thầy trò ông Lê Đức Tuấn chỉ có 1 điểm, thua 2 trận trên sân nhà sau 3 trận đã đấu, ghi được 2 bàn và để lọt lưới 5 bàn.

Phải khẳng định rằng chất lượng đội hình của đội bóng bên bờ sông Hàn không được nâng cao so với mùa giải suýt rớt hạng vừa qua. Nội binh của Đà Nẵng không có một sự bổ sung nào đáng chú ý. Những Văn Long, Anh Tuấn, Đình Huy, Phi Hoàng… vẫn là trụ cột của ở V.League 2025/26.

Cần biết rằng, cũng chính những gương mặt này trải qua một mùa giải tệ hại để rồi phải đá play-off và chỉ may mắn “thoát hiểm” nhờ Công Phượng thực hiện không thành công quả phạt đền. Nếu chân sút của Bình Phước chuyển hóa thành bàn gỡ 1-1 thì chưa biết chừng, Đà Nẵng lại phải xuống hạng?.

Ngôi sao duy nhất ở đội hình hiện tại của đội bóng bên bờ sông Hàn là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nhưng một đội bóng có tham vọng leo cao lại đặt niềm tin vào một thủ môn thì e rằng, không hợp với logic.

Ngoại binh bình thường

Nội binh bình thường, Đà Nẵng cần tìm được ngoại binh có chất lượng mới hy vọng bay cao. Trên phương diện này, các cầu thủ ngoại của đội bóng bên bờ sông Hàn chưa để lại dấu ấn nào đáng kể.

Tình hình của CLB Đà Nẵng chưa có gì khởi sắc. Ảnh: CLB Bóng đá SHB Đà Nẵng.

Tiền đạo Henen David Boris có một pha lập công nhưng chừng ấy là chưa đủ để làm trụ cột cho tuyến đầu, kéo Đà Nẵng bứt lên bởi những chân sút cội như Văn Long, Đình Duy, Phi Hoàng vẫn chỉ tròn vai ở 2 chữ “cần cù” chứ chưa thể chia sẻ trọng trách ghi bàn như kể từ khi họ góp mặt ở V.League.

Trong lúc đó, tiền đạo ngoại Milan Makaric xem ra phụ hợp với vai trò dự bị hơn do năng lực cũng chỉ chừng mực. Ở tuyến giữa, tiền vệ Emerson thực hiện được vai trò cầm bóng nhưng chưa tạo được đột phá bằng những pha kiến tạo hay dứt điểm. Trung vệ Kim Dong Su cũng không phải xuất sắc như thời còn khoác áo HAGL cách đây 2 năm.

Một điệp khúc quen thuộc để giải thích khi các cầu thủ nước ngoài chơi mờ nhạt ở đầu mùa là sự hòa nhập chứ ít HLV đề cập đến năng lực. Phát biểu sau trận thua Ninh Bình, HLV Lê Đức Tuấn cũng đưa ra những lý do trên và trông chờ vào kỳ nghỉ 3 tuần dịp FIFA Days tháng 9 để điều chỉnh.

Thôi thì khán giả SHB Đà Nẵng cũng đàng tin để hy vọng cho một sự “lột xác” trong thời gian tới, sau quãng nghỉ FIFA Days. Nhưng nếu lực lượng “lính đánh thuê” này không vươn mình đứng dậy để làm chỗ dựa về chuyên môn thì xem ra, Đà Nẵng phải sớm đổi lại mục tiêu, tránh tình trạng “yếu lại đòi ra gió” như mùa trước khi cũng đặt mục tiêu top 5 nhưng rút cuộc phải đá play-off.