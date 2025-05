Ronaldo nhận thêm trái đắng ở Saudi Arabia

Benzema đã có đóng góp quan trọng trong việc giúp Al Ittihad giành chức vô địch giải quốc nội. Anh in dấu giày vào tổng cộng 30 bàn thắng và kiến tạo cho đội bóng chủ quản, hơn 2 pha lập công so với Ronaldo.

CR7 là chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League năm thứ 2 liên tiếp với 25 pha lập công. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để ngôi sao người Bồ Đào Nha cạnh tranh với người đồng đội cũ tại Real Madrid. Al Nassr chỉ kết thúc ở vị trí thứ ba, kém đội vô địch Al Ittihad tới 13 điểm.

Dù đã ở tuổi 40, Ronaldo vẫn thể hiện khả năng ghi bàn ấn tượng, nhưng tầm ảnh hưởng và đóng góp của Benzema cho Al Ittihad được giới chuyên môn đánh giá cao hơn, giúp tiền đạo người Pháp chiếm ưu thế trong cuộc bình chọn này.

Benzema có hợp đồng kéo dài đến năm 2026 tại Al Ittihad. Anh cùng đồng đội có cơ hội giành cú đúp danh hiệu mùa này nếu giành chiến thắng trước Al Qadsiah trong trận chung kết King Cup of Champions rạng sáng 31/5.

Trong khi đó, tương lai của Ronaldo vẫn chưa được định đoạt. CR7 được cho là đã từ chối đề nghị chuyển sang khoác áo Al Hilal. Động thái này làm Chính phủ Saudi Arabia bối rối.

Quỹ đầu tư công của quốc gia Trung Đông (PIF) rất muốn giữ chân Ronaldo, đồng thời tạo điều kiện để anh khoác áo Al Hilal tranh tài tại FIFA Club World Cup hay Al Ahli để dự AFC Champions League Elite mùa giải tới.

