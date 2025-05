Messi giúp các đội MLS kiếm bộn tiền

Với nhu cầu được gặp Messi, CĐV Mỹ và các nước lân cận sẵn sàng chi số tiền đắt đỏ để được tận mắt chứng kiến M10 chơi bóng. Trong một số trường hợp, giá vé xem các trận đấu của Inter Miami đã tăng hơn nhiều lần.

Điều này đã xảy ra khi Inter Miami của Messi đối đầu New York Red Bulls. Giá vé tăng từ 45 lên 496 USD , trong khi giá vé vào sân trước Columbus Crew cũng tăng từ 35 lên 421 USD .

Theo dữ liệu từ Sportsmillions, tổng doanh thu bán vé của các đội tại MLS khi đối đầu Inter Miami lên tới 84 triệu USD , con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Theo Goal, hơn 1 triệu người hâm mộ đã chấp nhận trả mức giá khổng lồ, vượt xa mức trung bình trước đó, để xem Messi chơi bóng.

“Dù là 50 USD hay 750 USD cho mỗi tấm vé, người hâm mộ vẫn sẵn sàng chi tiền chỉ để thấy Messi trên sân. Nó không còn gói gọn là một trận đấu bóng đá, mà đã trở thành một sự kiện đặc biệt, một khoảnh khắc trong đời. Các câu lạc bộ cũng nhận thức được điều này, người hâm mộ cũng vậy, và các con số đã chứng minh điều đó", chuyên gia của Sportsmillions cho biết.

Inter Miami kỳ vọng Messi sẽ gia hạn hợp đồng đến năm 2026. Các đối thủ khác tại MLS cũng muốn kịch bản này xảy ra, vì nó sẽ giúp tăng doanh thu bán vé đáng kể.

Hôm 29/5, Messi và đồng đội vừa có thắng lợi 4-2 trước Montreal Impact thuộc vòng 22 MLS 2025. Với cú đúp trận này, M10 ghi tổng cộng 863 bàn trong 1.102 trận đấu chuyên nghiệp. Ở mùa 2025, Messi ghi 13 bàn sau 19 trận trên mọi đấu trường.

Bóng đá Mỹ đang chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ và Messi chính là nhân tố quan trọng trong sự phát triển này.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.