CIMB Việt Nam khẳng định vị thế tiên phong với giải thưởng quốc tế

Được vinh danh với 3 giải thưởng quốc tế trong năm nay, CIMB Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ngân hàng uy tín hàng đầu.

CIMB Việt Nam nhận được 3 giải thưởng quốc tế, gồm: “Best Strategic Growth Strategy - Vietnam 2025” (Chiến lược tăng trưởng xuất sắc Việt Nam 2025) do tạp chí Global Banking and Finance Review trao tặng; “Outstanding Digital Strategy” (Chiến lược kỹ thuật số xuất sắc) tại Digital CX Awards 2025 và chứng nhận “Great Place to Work” (Nơi làm việc tuyệt vời) do Great Place to Work công bố.

Tăng trưởng ấn tượng

Trong khuôn khổ giải thưởng Global Banking and Finance Review Awards 2025, CIMB Việt Nam được xướng tên ở hạng mục “Best Strategic Growth Strategy - Vietnam 2025”. Đặc biệt, đây là lần thứ 5 ngân hàng được vinh danh bởi tổ chức quốc tế này. Điều đó minh chứng rõ nét cho chiến lược tăng trưởng hiệu quả và phát triển bền vững của CIMB tại thị trường Việt Nam.

Điểm nổi bật trong chiến lược của CIMB Việt Nam là mô hình ngân hàng số tích hợp. Theo đó, CIMB Việt Nam hợp tác và tích hợp sản phẩm tài chính số vào nền tảng quen thuộc như Zalopay và F88. Bí quyết của sự tăng trưởng ấn tượng nằm ở cách ngân hàng này thiết kế quy trình trải nghiệm người dùng đơn giản, tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng, phù hợp nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt là thế hệ Millennials và Gen Z.

CIMB Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng quốc tế.

Tích hợp trực tiếp dịch vụ vào nền tảng đối tác giúp rút ngắn khoảng cách giữa ngân hàng và người dùng, đồng thời cho thấy khả năng phối hợp linh hoạt giữa các nền tảng. CIMB Việt Nam chứng minh sự tăng trưởng hiệu quả với mô hình ngân hàng số tích hợp, nơi mọi khách hàng đều có thể tiếp cận dịch vụ tài chính số trên nền tảng họ sử dụng hàng ngày.

Mở rộng chiến lược số toàn diện

Tại lễ trao giải Digital CX Awards 2025, CIMB Việt Nam mang về giải thưởng “Outstanding Digital Strategy”. Đây là kết quả của đổi mới toàn diện trong hành trình số hóa, thể hiện qua việc đẩy mạnh tích hợp sản phẩm vào nền tảng đối tác và xây dựng trải nghiệm người dùng liền mạch.

Trong thời gian tới, ngân hàng này tiếp tục mở rộng mô hình hợp tác chiến lược với nền tảng mới, nhằm tiếp cận và nâng cao trải nghiệm nhiều người dùng hơn nữa. Chiến lược này tập trung vào giải pháp như phân tích tài chính ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cá nhân hóa trải nghiệm theo nhu cầu và đa dạng hóa sản phẩm tài chính. Những bước tiến ấy không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của CIMB trong hành trình số hóa.

Để đạt được thành tựu trên, không thể không kể đến đội ngũ nhân sự chuyên môn cao. Đặc biệt, doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập, sáng tạo để mỗi cá nhân đều được tạo điều kiện phát huy tốt khả năng. Điều này đã giúp CIMB Việt Nam đạt chứng nhận “Great Place to Work” do tổ chức Great Place to Work công bố vào đầu năm 2025.

Yếu tố con người đóng vai trò then chốt giúp CIMB Việt Nam gặt hái thành tích quan trọng.

Ba giải thưởng quốc tế trong nửa đầu năm 2025 là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ trong việc phát triển sản phẩm tài chính số linh hoạt và xây dựng môi trường làm việc lý tưởng, đồng thời tạo động lực để CIMB Việt Nam không ngừng phát triển