Chuyện từ thiện của CEO Salesforce

Các nhân viên công ty đã dành hơn tám ngàn giờ công để phục vụ cộng đồng; và các công ty khác như AOL, Gateway à Cisco cũng tích cực hưởng ứng tham gia cùng chúng tôi bằng cách đóng góp dịch vụ, thời gian...

Marc Benioff, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Salesforce. Ảnh: Reuters.

Marc Benioff - Chủ tịch và CEO trang web salesforce.com

Nghe có vẻ thật lạ, nhưng lời khuyên kinh doanh hay nhất mà tôi từng nhận được lại không phải dạy tôi cách kiếm được nhiều tiền, mà ngược lại, dạy tôi cách dùng tiền như thế nào.

Năm 1997, khi tôi đang là giám đốc điều hành tập đoàn Oracle, ngoại trưởng Colin Powell, cùng với năm vị chủ tịch nước đương nhiệm khác, đã phát động phong trào Lời Hứa Nước Mỹ - một chương trình kêu gọi cả nước cam kết hỗ trợ và đóng góp nhiều hơn cho thanh thiếu niên nước nhà.

Lời kêu gọi này đã khiến vị chủ tịch HĐQT của Oracle, ông Larry Ellison phát động chương trình từ thiện giữa các công ty có tên Lời Hứa của Oracle và tôi được giao nhiệm vụ phải chi một trăm triệu đôla Mỹ để đưa máy vi tính vào trường học. Chỉ trong chốc lát tôi bị đưa vào hai thế giới khác nhau. Nửa thời gian của tôi là dành cho các buổi họp của cấp quản lý và nửa thời gian còn lại là có mặt ở các trường ở miền Nam, trung Los Angeles, Washington, D. C, Bắc Ire-land và Israel.

Mặc dù chúng tôi đã cung cấp hàng ngàn chiếc máy vi tính cho các trường học ở khắp nơi trên thế giới, đội ngũ nhỏ bé của chúng tôi vẫn cảm thấy chỉ với nỗ lực Oracle thôi vẫn chưa đủ. Tôi nhớ lại lời kêu gọi của Colin Powell đến các công ty lớn của Mỹ “dẫn đầu” trong các dự án hỗ trợ thanh thiếu niên và tạo điều kiện cho các nhân viên tham gia các chương trình từ thiện mà vẫn trả lương ngày công đó.

Salesforce đã trở thành một hệ sinh thái. Ảnh: DataScientest.

Tôi nhận ra rằng làm từ thiện không chỉ là hỗ trợ về mặt tiền bạc, và tôi biết rằng nếu tôi có thể khích lệ, lôi kéo toàn bộ tài sản của Oracle - những nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh cùng tham gia vào chương trình, phần đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng có thể sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều.

Đó chính là thời điểm khiến tôi có ý nghĩ về khái niệm “làm từ thiện kết hợp theo nhóm”, chủ yếu tập trung vào các dịch vụ xã hội bắt đầu từ một công ty. Ngay sau khi chúng tôi mở trang web salesforce.com, công ty thành lập hội salesforce.com, một hội từ thiện công cộng với sứ mệnh kết hợp từ thiện với kinh doanh.

Cộng tác với các nguồn quỹ tư nhân, salesforce.com đã đó góp hơn một phần trăm cổ phiếu kinh doanh vào quỹ này. Salesforce.com cũng cam kết hỗ trợ một phần trăm lợi nhuận cho cộng đồng và một phần trăm thời gian làm việc của nhân viên cho các hoạt động phục vụ cộng đồng. Hình thức 1-1-1; tài sản - thời gian làm việc - lợi nhuận đã nói lên sự cam kết của doanh nghiệp: khi kinh doanh tăng, các đóng góp hỗ trợ cho cộng đồng cũng sẽ tăng theo.

Colin Powell gọi sứ mệnh thu hút các tập đoàn, công ty tự nguyện tham gia vào chương trình là một cuộc “vận động”. Nếu chương trình được thực hiện một cách chặt chẽ, kết quả sẽ rất tuyệt. Hãy thử tính sơ sơ xem khi một công ty cho thuê tài chính hàng đầu yêu cầu tất cả các công ty mà họ đầu tư phải đóng góp một phần trăm tài sản cho họ và quỹ từ thiện công phục vụ cho cộng đồng. Tiềm năng phát triển của các công ty có gắn kết làm từ thiện với kinh doanh là không giới hạn.

Tháng 7-2000, với sự có mặt của Colin Powell quỹ từ thiện của salesforce.com thiết lập trung tâm vi tính đầu tiên, hỗ trợ cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được phép sử dụng phòng máy không mất tiền. Đến thời điểm này chúng tôi đã mở thêm mười chín trung tâm tương tự ở San Francisco, một phòng máy di động ở Ha-waii và hai mươi bốn trung tâm vi tính khác ở chín nước trên thế giới như Kenya, Romnia, Ấn Độ, Israel, Lào, Đức, Nepal, Ireland và Afghanistan. Những trung tâm kỹ thuật này đã tiếp cận đến hơn năm mươi ngàn người trên thế giới.

Các nhân viên công ty đã dành hơn tám ngàn giờ công để phục vụ cộng đồng; và các công ty khác như AOL, Gateway và Cisco cũng tích cực hưởng ứng tham gia cùng chúng tôi bằng cách đóng góp dịch vụ, thời gian và chuyên môn vào những trung tâm này.

Hiện nay tổ chức này của chúng tôi đã có 4 văn phòng đặt tại bờ Đông và bờ Tây của nước Mỹ cũng như ở châu Âu và châu Á.

Ngoài ra, trong năm 2003 Quỹ còn nhận thêm nhũng đóng góp bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu từ các nhân viên hoặc các cá nhân ngoài công ty. Tôi tự đưa ra mục tiêu nâng số tiền đóng góp cho từ thiện từ 100 triệu Mỹ kim đến 200 triệu Mỹ kim trong vòng 5 năm tới, cả bằng hiện vật lẫn hiện Kim.

Quỹ từ thiện saleforce.com đã làm giàu cộng đồng của chúng ta cũng như làm giàu tên tuổi của công ty và cuộc sống của chúng ta. Quỹ là một vũ khí bí mật giúp ta đứng vững. Mọi người ở đây đi làm không chỉ vì tiền, mà vì muốn đóng góp tích cực cho sự phát triển của thế giới.

Một nhân viên IT đã không ngần ngại bỏ ra một tiếng đồng hồ mỗi sáng thứ Hai đến phòng kỹ thuật trung tâm máy tính từ thiện của salesforce.com để dạy và chia sẻ kiến thức của mình với các em học sinh; hay như anh nhân viên phòng kinh doanh miệt mài với chương trình phổ cập để hỗ trợ tích cực những em đang gặp hoàn cảnh khó khăn; và ngay cả ông phó chủ tịch phụ trách marketing của tập đoàn cũng không quản thời gian tận tình hướng dẫn các học viên lớn tuổi không biết vi tính những kỹ năng cần thiết để kiếm được việc làm.

Nhân viên của chúng tôi đã xem các công việc phục vụ cộng đồng là một phần của cuộc sống của họ và họ cảm nhận được phần thưởng của những việc làm đó.

Tôi biết rằng rồi mai đây một vài người trong số họ sẽ ra mở công ty riêng và tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ mang theo mô hình Quỹ từ thiện mà Ngoại trưởng Colin Powell đã phát động trong việc xây dựng Quỹ Salesforce.com.