Mối quan hệ giữa bạn và tiền bạc quyết định bạn có thể kiếm bao nhiêu tiền

Phụ nữ à, nếu bạn có thể lựa chọn giữa tiền bạc và sự gợi cảm, hãy chọn tiền bạc. Bởi khi bạn già đi, tiền bạc sẽ khiến bạn trở nên gợi cảm.

- Katharine Hepburn -

Tôi đã từng tiến hành một cuộc khảo sát đối với các học viên của mình như sau:

1. Đối với bạn, tiền bạc có nghĩa là gì?

Đáp án phần lớn đều giống nhau: Tiền bạc có nghĩa là sự lựa chọn, lòng tôn nghiêm, cảm giác an toàn, có thể hiếu kính bố mẹ, có thể đi du lịch và hưởng thụ cuộc sống...

Có tiền nghĩa là không cần bận tâm hay thỏa hiệp với hiện thực, có chất lượng cuộc sống cao hơn mà không cần bươn chải vì sinh tồn.

Có tiền sẽ mang lại cho bạn quyền lựa chọn, sự tôn nghiêm, cảm giác an toàn, giúp bạn chăm sóc cho gia đình và làm những việc mình thích.

Định nghĩa về tiền ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bạn. Ảnh: Ask Oracle.

2. Bạn hình dung như thế nào về mối quan hệ giữa bạn và tiền bạc?

Đáp án cho câu hỏi này thì muôn hình muôn vẻ.

Có người nói: Tiền và tôi giống như con suối nhỏ nước chảy róc rách và chú nai con đi uống nước. Khi khát tôi có thể đi uống nước, nhưng tôi không thể uống cạn được nước ở đó. Tại sao lại là khe suối nhỏ mà không phải là con sông lớn hay đại dương mênh mông? Có thể là do sự hiểu biết và năng lực kiếm tiền của tôi vẫn chưa đủ lớn.

Có người lại nói: Tiền chẳng khác nào đối tượng mà tôi vẫn yêu thầm, ngày nào tôi cũng nhung nhớ nhưng người đó lại chẳng chút đoái hoài đến tôi, mỗi tháng chỉ ban cho tôi một chút ân huệ hữu hạn cho có lệ mà thôi.

Còn có người nói: Quan hệ của tôi và tiền như thể sợi dây và cánh diều. Tôi cảm thấy tôi có đôi cánh, không có dây tôi cũng có thể bay, tại sao phải chịu sự trói buộc của dây chứ? Thế nhưng tôi đã đánh giá khả năng của mình quá cao, khi thực sự gặp vấn đề khó khăn, tôi vẫn cần sợi dây dẫn dắt và kéo lại.

Câu hỏi này đã khéo léo sử dụng phương pháp “ẩn dụ” trong kỹ thuật đào tạo, qua đó có thể nhìn thấy rõ suy nghĩ ở sâu trong tiềm thức của mỗi người. Bạn cũng có thể tự hỏi chính mình câu hỏi quan trọng này.

Quan hệ giữa tiền bạc và một người chính là “quan niệm về tiền bạc” của người đó. Cũng giống như bất cứ mối quan hệ nào, chỉ khi thiết lập được một mối quan hệ vững mạnh với tiền bạc thì bạn mới có thể kiếm được tiền, đồng thời hưởng thụ niềm vui mà đồng tiền mang lại.

Nếu như “tiền” giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, thì bạn cũng khiến “tiền” phát huy được giá trị lớn nhất của nó, mối quan hệ như vậy chính là mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau.

Ngược lại, nếu hằng ngày bạn phải muộn phiền lo âu vì không có tiền, tràn đầy hận thù và đố kỵ đối với tiền và những người có tiền, hoặc là bạn có tiền nhưng lại không cảm nhận được niềm vui do tiền mang lại, hay không tiêu tiền đúng chỗ cần tiêu, vậy thì mối quan hệ giữa bạn và tiền bạc là mối quan hệ không lành mạnh.

Viết lại kịch bản tiền bạc của bạn

Trong cuốn sách Tư duy quản lý tài chính giúp phụ nữ hưởng lợi cả đời, tác giả cho rằng mỗi người đều có câu chuyện về tiền bạc của riêng mình, hoặc có thể gọi đó là “kịch bản tiền bạc” - bao gồm ký ức và trải nghiệm liên quan đến tiền khi bạn còn nhỏ.

Điều này không chỉ đơn thuần là việc khi bạn còn nhỏ gia đình bạn có tiền hay không, mà quan trọng hơn là cảm nhận mà tiền đem lại cho bạn, cũng như những trải nghiệm khi bố mẹ bạn chi tiêu và quản lý tài sản đã mang tới cho bạn.

Ngoài kinh nghiệm khi trưởng thành, các giá trị truyền thống trong xã hội cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc tạo nên quan niệm về tiền bạc của chúng ta. Trong văn hóa truyền thống, nếu phụ nữ quá thẳng thắn bày tỏ mong muốn theo đuổi sự giàu có, họ sẽ bị người đời gán cho cái mác “tham lam” hoặc “không biết hài lòng”, thậm chí còn có người cho rằng “muốn lấy một ông chồng giàu có” còn dễ chấp nhận hơn “muốn kiếm thật nhiều tiền”.

Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao rất nhiều phụ nữ ngại nói về tiền bạc, đồng thời mối quan hệ của họ với tiền bạc cũng rất mập mờ, vừa gắn bó lại vừa xa cách.

Trước đây, tôi cũng từng ở trong tình cảnh tương tự. Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, môi trường sống từ nhỏ đến lớn khiến tôi luôn cảm thấy tiền là thứ gì đó “không sạch sẽ”, người có nhiều tiền cũng chẳng được an lòng, chỉ có học hành mới là con đường đúng đắn nhất.

Thế là sau cả một quãng đường học hành, tốt nghiệp MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) của Mỹ và đi làm, tôi nhận ra rằng số tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của một bộ phận người Mỹ không vượt quá số tiền chi tiêu sinh hoạt cho ba tháng, trong khi nợ thẻ tín dụng lại khá nhiều. Nếu như chẳng may bị công ty đuổi việc, họ có thể sẽ rơi vào tình cảnh túng thiếu đến mức phải bán nhà bất cứ lúc nào.

Cho nên mỗi khi tình hình kinh doanh của công ty gặp khó khăn, rất nhiều đồng nghiệp thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ rằng chẳng may chạm phải ánh mắt của sếp thì người tiếp theo bị đuổi việc chính là mình. Tình cảnh sống mà lúc nào cũng phải bận tâm về cảm giác an toàn như thế này thực chất là sống trong nỗi sợ hãi.

Mặc dù khi ấy tôi còn trẻ người non dạ và không biết thế nào là tự do tài chính, nhưng tôi cũng mơ hồ nhận ra mình cần có một khoản tiền “phòng thân”. Có nghĩa là đến một ngày nào đó công ty muốn đuổi việc tôi, tôi có thể dõng dạc nói: “Khỏi cần đuổi! Còn lâu mới đến lượt anh sa thải tôi! Phải là tôi bỏ việc mới đúng đấy!” Hoặc là không cần đợi đến lúc công ty đuổi việc, chỉ cần tôi thấy đi làm không thoải mái, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trợn mắt và hét vào mặt sếp: “Bà đây không làm nữa. Khỏi mất công đuổi nhé!”