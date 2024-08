Chuyện tình thời đại học của Kate Middleton và Hoàng tử William

Chuyện tình thời đại học của Kate Middleton và Hoàng tử Anh William đã tình cờ bị bạn gái cũ của Hoàng tử tiết lộ trong một buổi tụ họp, theo một cuốn sách mới.

Cuốn tiểu sử Catherine, the Princess of Wales: A Biography of the Future Queen của tác giả Robert Jobson mới được ra mắt ngày 6/8. Sách mang đến cho độc giả toàn bộ hành trình của một cô gái trẻ đến ngôi vị Công nương hiện tại.

Câu chuyện tình yêu cổ tích

Giống một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, Kate Middleton, hiện 42 tuổi, đã gặp hoàng tử của đời mình vào năm 2001 khi họ còn là sinh viên tại Đại học St. Andrew ở Scotland.

Ảnh: simonandschuster.

Khởi điểm mối quan hệ của họ là những người bạn thông thường. Tuy nhiên, sau khi Kate tham gia một buổi trình diễn thời trang từ thiện với chiếc váy ren đen, William đã phải thốt lên rằng "Kate thật nóng bỏng!" và sau đó cặp đôi dần rời khỏi vùng bạn bè, tiến lên một mối quan hệ thân mật hơn.

Đến tháng 9/2002, cặp đôi đã sống chung căn hộ với hai người bạn cùng lớp. Và dù mối quan hệ của họ không được công khai, "trong cộng đồng sinh viên, đã có tin lan truyền rằng họ là một cặp", Robert Jobson viết trong cuốn tiểu sử mới.

Nhưng bí mật “nửa kín nửa hở” của họ, ít nhất là trong khuôn viên trường, đã không còn giữ được sau "khoảnh khắc tiết lộ" tại một bữa tiệc tối có sự tham dự của bạn bè của cả William và Kate, bao gồm người bạn gái cũ của Hoàng tử, Carly Massy-Birch.

Theo tác giả Jobson, Massy-Birch "có lẽ đã vô tình tiết lộ quan hệ tình cảm bí mật của William với Catherine trong trò chơi uống rượu 'Never Have I Ever' (Tôi chưa từng), và điều này được cho là đã khiến hoàng tử rất bực bội".

Tìm thêm thông tin cho chi tiết này, Jobson đã tìm đến tác phẩm của tác giả chuyên viết về hoàng gia Katie Nicholl. Bà cũng đã đề cập nhiều thông tin chi tiết về buổi tối tiết lộ quan hệ này trong cuốn sách năm 2013 của bà Kate: The Future Queen.

Theo một vị khách có mặt tại bữa tiệc, mọi người trong phòng đều "sốc". Hoàng tử William "nhìn hằm hằm" người yêu cũ của mình và thì thầm, "Anh không thể tin là em vừa nói thế".

Dù vậy, mọi ác cảm William dành cho Massy-Birch dường như đã phai nhạt vào thời điểm anh kết hôn với Catherine vào năm 2011 vì Massy là một trong số ít người yêu cũ của hoàng tử giành được lời mời đến dự lễ cưới của cặp đôi.

Và dù mối quan hệ của họ bị tiết lộ bất ngờ như vậy, việc cả hai luôn bên nhau trong suốt thời gian ở trường đại học cũng không khiến cho bạn bè cùng lớp quá ngạc nhiên.

"Họ thường được nhìn thấy đang đi bộ hoặc đạp xe đến giảng đường, dạo quanh các lối đi của siêu thị Safeway địa phương hoặc dành những buổi tối yên tĩnh ở nhà, nghe các bản nhạc R&B của William hoặc nhạc jazz của người bạn chung Fergus", Jobson viết.

"Thói quen hàng ngày của họ hiếm khi thay đổi, ngoại trừ các buổi chiều thứ tư tham gia các môn thể thao", Jobson miêu tả thêm.

Chiếm được cảm tình của người dân

Will sau đó đã chia sẻ về sự khởi đầu của mối tình lãng mạn của anh và Kate trong cuộc phỏng vấn đính hôn chính thức vào năm 2010.

Cặp đôi trong một sự kiện năm 2019. Ảnh: UK Press.

Will nhớ lại: "Chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau như những người bạn. Chúng tôi cũng sống với một vài người khác, và mọi chuyện thực sự chỉ nảy nở từ đó. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn một chút và làm nhiều điều cùng nhau".

Từ sau đám cưới năm 2011, Catherine đã chiếm được cảm tình của người dân Anh và Mỹ thông qua nhiều chuyến đi gặp gỡ dài ngày, với nụ cười dịu dàng, phong cách thời trang thanh lịch và nhẹ nhàng.

Dù có xuất thân thường dân, Catherine vẫn luôn thể hiện được phong thái tự tin nhưng ấm áp. Luôn xuất hiện cùng William dễ gần, cặp đôi năng động này đã trở thành những thành viên được yêu thích nhất của gia đình hoàng gia Anh.

Hiện nay, khi chế độ quân chủ Anh đang trong quá trình chuyển đổi, Catherine được định sẵn sẽ trở thành "Nữ hoàng thường dân" đầu tiên trong lịch sử Anh kể từ Anne Hyde, vợ của vua James II.

Khi sự quan tâm đến hoàng gia vẫn tiếp tục thu hút người hâm mộ, sức hút từ những tác phẩm về hoàng gia vẫn tiếp tục tăng. Và tác giả Robert Jobson đã vẽ nên một bức tranh sống động về cách Catherine trở thành người phụ nữ như ngày hôm nay thông qua góc nhìn của nhiều nguồn tin cả trong và ngoài gia đình hoàng gia.