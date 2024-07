Chuyện tình khiến Nine Naphat bật khóc

Sau rất nhiều đồn đoán, ngày 4/7, nam diễn viên Nine Naphat lên tiếng xác nhận đã chia tay Baifern Pimchanok. Hai người chia tay trong hòa bình, trở lại làm bạn bè và vẫn ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Theo Thairath, Nine Naphat chia sẻ nguyên nhân là anh chưa thể quản lý và cân bằng các mối quan hệ. Nine Naphat khẳng định mẹ anh không phải lý do khiến anh và bạn gái chia tay. Mối quan hệ của họ cũng không có người thứ 3 xen vào.