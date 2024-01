Chuyện tình gây sốt của IU và V trong MV mới

Những cuốn sách ảnh hưởng tới âm nhạc của BTS

Demian, The Ones Who Walk Away from Omelas, Bản đồ tâm hồn con người của Jung là ba trong số những tác phẩm truyền cảm hứng tới ban nhạc BTS. Những cuốn sách mà nhóm nhạc lựa chọn giới thiệu tới các fans hâm mộ, thông qua những MV, album, bài hát... là các tác phẩm tập trung nói về quá trình trưởng thành, với những khó khăn, định kiến mà người trẻ gặp phải trên con đường tìm kiếm bản thân, phá vỡ chiếc kén an toàn để bước ra ngoài xã hội.