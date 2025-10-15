Chuyến thăm ít ai ngờ của Tim Cook

|
CEO Apple Tim Cook vừa ghé thăm triển lãm kỷ niệm 10 năm THE MONSTERS của Pop Mart ở Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là một trong những hoạt động thuộc chuyến công tác của ông đến Trung Quốc, chào đón ngày mở bán iPhone Air. Ảnh: Pop Mart.
|
Tại triển lãm, Cook gặp gỡ Wang Ning, nhà sáng lập Pop Mart (ngoài cùng bên trái) và Kasing Lung, “cha đẻ” nhân vật Labubu. Cả 3 cùng chiêm ngưỡng các bản phác thảo, bộ sưu tập Labubu. Lung còn trình diễn khả năng phác họa nhân vật Labubu trên iPad Pro, gây ấn tượng với Cook. Ảnh: Pop Mart.
|
Trong chuyến thăm, Lung còn tặng Cook phiên bản Labubu thiết kế riêng cho ông với tóc trắng, đeo kính, quần jean đen, áo sơ mi xanh, giày thể thao và cầm iPhone 17 Pro màu cam. Cuộc gặp nhấn mạnh sự hợp tác giữa Cook với các nhà sáng tạo, đối tác kinh doanh và quan chức chính phủ địa phương. Đây là lần thứ 2 ông đến Trung Quốc trong năm 2025. Ảnh: @kasinglung/Instagram.
|
Sự xuất hiện của Tim Cook tại triển lãm nhanh chóng thu hút chú ý. Theo Bloomberg, cổ phiếu Pop Mart tăng mạnh nhất trong gần 2 tháng, đạt 6,1% trong phiên giao dịch ngày 14/10 tại sàn Hong Kong. Ảnh: Pop Mart.
|
Trước đó, đà tăng cổ phiếu Pop Mart chững lại vào tháng 9 khi cơn sốt sưu tầm Labubu lắng xuống. Kể cả sau mức tăng ngày 14/10, cổ phiếu công ty vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức đỉnh hồi tháng 8. Ảnh: Do News.
|
“Với vị thế dẫn đầu lĩnh vực điện tử tiêu dùng và hệ sinh thái số toàn cầu của Apple, chuyến thăm của Tim Cook cho thấy mối hợp tác tiềm năng, có thể mở ra hướng tăng trưởng mới cho công ty”, nhà phân tích Shen Meng từ công ty đầu tư Chanson & Co. chia sẻ. Ảnh: Pop Mart.
|
Theo CGTN, triển lãm được tổ chức nhằm kỷ niệm 10 năm ra mắt Labubu, một trong những nhân vật biểu tượng của Pop Mart. Thượng Hải là điểm dừng chân đầu tiên trong triển lãm THE MONSTERS kéo dài một năm trên toàn cầu. Sự kiện dự kiến được tổ chức tại Bắc Kinh, Tokyo (Nhật Bản), Paris (Pháp), New York (Mỹ) và các thành phố lớn khác. Ảnh: Pop Mart.
|
Với thiết kế ngộ nghĩnh và thu hút, THE MONSTERS trở thành hiện tượng trong cộng đồng thiết kế, sưu tầm đồ chơi. Năm 2025, Pop Mart ra mắt dòng gấu bông Labubu thế hệ thứ 3, mang tên Front High Energy Series. Sản phẩm trở thành cơn sốt, đưa ứng dụng Pop Mart đứng đầu bảng xếp hạng App Store tại Mỹ (danh mục mua sắm). Ảnh: @kasinglung/Instagram.
|
Chuyến thăm của Cook diễn ra trong bối cảnh iPhone Air mở bán tại Trung Quốc sau một tháng trễ hẹn. Các nhà mạng như China Mobile, China Unicom sẽ mở đặt trước thiết bị từ ngày 17/10 sau khi được chính phủ chấp nhận hỗ trợ tính năng eSIM. Ảnh: Pop Mart.
|
Với thiết kế mỏng nhẹ, iPhone Air không sử dụng SIM vật lý mà chỉ có eSIM, cho phép tích hợp trực tiếp số điện thoại do nhà mạng cung cấp. Trong sự kiện tháng 9, Apple nhấn mạnh loại bỏ khe SIM giúp tích hợp pin dung lượng cao hơn cho iPhone Air. Ảnh: Bloomberg.
|
Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng với Apple. Trong chuyến công tác đến đất nước tỷ dân, Cook còn ghé thăm một cửa hàng Apple tại Thượng Hải và quyên góp cho Đại học Thanh Hoa, trường đại học danh giá nhất đất nước. Ảnh: Weibo.
