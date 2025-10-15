Chuyến thăm ít ai ngờ của Tim Cook

Trong chuyến thăm, Lung còn tặng Cook phiên bản Labubu thiết kế riêng cho ông với tóc trắng, đeo kính, quần jean đen, áo sơ mi xanh, giày thể thao và cầm iPhone 17 Pro màu cam. Cuộc gặp nhấn mạnh sự hợp tác giữa Cook với các nhà sáng tạo, đối tác kinh doanh và quan chức chính phủ địa phương. Đây là lần thứ 2 ông đến Trung Quốc trong năm 2025. Ảnh: @kasinglung/Instagram.