Chuyện lạ xảy ra với Apple

Apple tiếp tục chảy máu nhân sự AI khi hàng loạt nhà nghiên cứu, trong đó có chuyên gia robot hàng đầu Jian Zhang, rời sang Meta và các đối thủ.

Apple mất hàng loạt nhân sự giỏi vào tay đối thủ. Ảnh: Bloomberg.

Apple tiếp tục chứng kiến làn sóng nhân tài AI rời đi khi Jian Zhang, nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu trong lĩnh vực robot, gia nhập Meta Platforms.

Meta xác nhận Zhang đã tham gia Robotics Studio, bộ phận thuộc Reality Labs, nơi tập trung phát triển công nghệ robot và hệ thống AI. Ông từng dẫn dắt nhóm nghiên cứu về tự động hóa và vai trò của AI trong robot tại Apple. Tuy nhiên, nhóm này đã nhiều lần có sự biến động về mặt nhân sự, trong đó có Mario Srouji rời sang Archer Aviation hồi tháng 4.

Song song đó, thêm 3 nhà nghiên cứu AI khác của Apple cũng rời khỏi nhóm Foundation Models, đơn vị then chốt trong việc xây dựng nền tảng Apple Intelligence. Những người này gồm John Peebles, Nan Du và Zhao Meng. Theo một số nguồn tin, Peebles và Du sẽ chuyển sang OpenAI, còn Zhao gia nhập Anthropic.

Foundation Models đã mất khoảng 10 nhân sự, bao gồm cả trưởng nhóm, chỉ trong vài tuần gần đây. Trước đó, Ruoming Pang, lãnh đạo nhóm mô hình AI của Apple, đã rời đi sau khi ký hợp đồng dài hạn trị giá 200 triệu USD . Bloomberg cho biết Táo khuyết đang cân nhắc đầu tư nhiều hơn vào công nghệ AI bên ngoài, thay vì tự phát triển toàn bộ.

Trong khi nhà sản xuất iPhone đối diện tình trạng chảy máu chất xám, Meta lại nổi lên như điểm đến thu hút nhờ chính sách đãi ngộ cao. Công ty này không chỉ đầu tư mạnh vào kính thông minh và các tính năng AI, mà còn nghiên cứu hệ điều hành cũng như phần cứng cho robot hình người.

Apple cũng đặt robot vào chiến lược dài hạn, với các kế hoạch phát triển thiết bị như máy tính để bàn có màn hình chuyển động hay cánh tay robot ứng dụng trong bán lẻ và sản xuất. Bộ phận robot hiện được chuyển giao sang mảng kỹ thuật phần cứng, tách biệt với nhóm AI và máy học.

Tuy nhiên, tình hình nội bộ Apple cho thấy công ty đang gặp nhiều thách thức. Một số nhân viên cho rằng phản hồi không mấy tích cực đối với Apple Intelligence, cùng khả năng công ty chuyển sang dùng mô hình bên thứ ba, đã làm suy giảm tinh thần làm việc.

Phản ứng trước các thông tin bất lợi, cổ phiếu Apple đã giảm 1,5% trong phiên giao dịch ngày 2/9, xuống còn 228,77 USD . Đại diện Apple và OpenAI từ chối bình luận, trong khi Anthropic chưa đưa ra phản hồi.