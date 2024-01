Chuyên gia Thái Lan phát hiện 4 con cá voi bí ẩn nhất hành tinh

Mặc dù nỗ lực tìm kiếm cá voi trắng Omura chưa đạt kết quả nhưng thay vào đó, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy bốn con cá voi Omura khác gần Koh Hae, ngoài khơi Phuket.

Bức ảnh chụp từ trên không cho thấy một con cá voi Omura ở biển Andaman được chụp hôm 8/1. Giới chức trách vẫn chưa tìm thấy con cá voi Omura bạch tạng được du khách phát hiện gần Koh Hae ngoài khơi Phuket vào ngày 1/1. Ảnh: Sở Tài nguyên Biển và Duyên hải.

Ông Pinsak Surasawadi, lãnh đạo mới được bổ nhiệm của Cơ quan nguyên Biển và Duyên hải Thái Lan, cho biết nhóm chuyên gia động vật của cơ quan này đã lùng sục khu vực được khoanh vùng nhưng vẫn chưa tìm thấy. Đó là khu vực được du khách phản ánh phát hiện một con cá voi bạch tạng Omura vào ngày 1/1 và liên tục được nhìn thấy trong ba ngày sau đó.

Sinh vật quý hiếm này lần đầu tiên được nhìn thấy ở Thái Lan bởi một nhóm du khách đang trên thuyền tới Koh Hae và con vật bơi gần thuyền của họ. Một video về cuộc "gặp gỡ" đã lan truyền nhanh chóng, khiến Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Phatcharavat Wongsuwan yêu cầu Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật cũng như Cơ quan Tài nguyên Biển và Duyên hải tìm kiếm con cá voi bí ẩn nhất thế giới này.

Ông cho biết hôm 8/1, các đội đã sử dụng ba phương pháp tìm kiếm để cố gắng xác định vị trí của con cá voi. Họ tham gia tìm kiếm bằng thuyền quanh vùng hạ lưu Vịnh Phangnga đến Koh Racha ở Phuket, tìm kiếm bằng máy bay không người lái quanh Koh Mai Thon ở Phuket và phỏng vấn khách du lịch cũng như ngư dân với hy vọng ai đó nhìn thấy con cá voi.

Một đội đã tìm thấy một con cá voi Omura (Balaenoptera omurai) ở phía tây Koh Phi Phi ở Krabi vào khoảng giữa trưa. Nhóm nghiên cứu phát hiện cá voi trồi lên thở ba lần trước khi bơi đi.

Một đội khác tìm thấy cá voi Omura, dài khoảng 9 m, ở phía đông Koh Mai Thon ở Phuket. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi con cá voi trong 30 phút và nhận thấy nó nổi lên mặt nước 6 lần trong vòng 5 phút để thở và có vẻ ở trạng thái tốt. Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy bốn con cá voi Omura xung quanh Koh Hae. Họ đã thu thập ADN môi trường (eADN) và các bức ảnh để xác định cá voi nhằm giúp đánh giá quần thể của chúng.

“Thật không may, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cá thể bạch tạng. Nhưng ít nhất, chúng tôi có thể thu thập thông tin về cá voi Omura để nghiên cứu trong tương lai”, ông nói.

Cá voi Omura nằm trong danh sách động vật được bảo vệ theo Đạo luật bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã BE 2562 (2019) do số lượng ngày càng giảm. Chúng có biệt danh là loài cá voi bí ẩn nhất thế giới do rất hiếm khi lộ diện.

Phó giáo sư Thon Thamrongnawasawat, nhà sinh vật học biển và giảng viên tại Đại học Kasetsart, cho biết việc phát hiện 4 con cá voi Okura là một tin tốt vì đây là đàn lớn nhất từng được phát hiện ở Thái Lan.