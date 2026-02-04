Chuyên gia nói gì về đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19?

KTS Nguyễn Khoa Thanh Vân nhận định đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 đã cô đọng những nỗi đau, hy sinh thầm lặng, đồng thời tôn vinh tinh thần tương thân tương ái trong giai đoạn đại dịch.

Hình ảnh đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 được lắp đặt vào sáng 2/2. Ảnh: Hoài Bảo.

Sáng 2/2, đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 với biểu trưng hình giọt nước được lắp đặt tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM. Công trình thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, ghi nhận nhiều tranh luận về hình thức, cảm xúc và thông điệp truyền tải.

Bên cạnh đó, một số hạng mục nằm trong dự án chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao và công trình công cộng trên địa bàn thành phố cũng nhận về những ý kiến trái chiều.

Phản ứng của dư luận cho thấy các công trình công cộng, đặc biệt là những không gian gắn với ký ức và cảm xúc tập thể, luôn được tiếp nhận bằng nhiều lăng kính khác nhau.

‘Giọt nước mắt’ nghĩa tình

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ThS, KTS Nguyễn Khoa Thanh Vân nhận định công trình mang giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần lưu giữ ký ức chung của người dân thành phố.

“Tác phẩm này đã cô đọng và khắc họa rõ nét những nỗi đau, mất mát, sự tiếc thương, những hy sinh thầm lặng, đồng thời tôn vinh tinh thần đùm bọc, tương thân tương ái của đồng bào dân tộc Việt Nam trong giai đoạn đầy biến động của lịch sử”, bà chia sẻ.

Phối cảnh của đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 với biểu trưng “giọt nước mắt”, bên trong là trái tim. Ảnh: Đơn vị thi công.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn vật liệu inox gương được đánh giá là yếu tố làm nổi bật ý tưởng nghệ thuật của công trình. “Bề mặt inox gương tạo hiệu ứng phản chiếu. Khi nhìn vào đó, người dân sẽ thấy mình là một phần của tác phẩm, tự soi chiếu bản thân trong dòng ký ức chung”, KTS Thanh Vân nói thêm. Theo bà, sự tương tác này giúp người xem lắng lại và ý thức rõ hơn về giá trị của sự an yên ở hiện tại.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, TS, KTS Đỗ Xuân Sơn nhìn nhận đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 có tính tượng hình và giàu sức gợi mở. Ông cho rằng hồ nước có thể sử dụng các vật liệu mang màu sắc tươi sáng, có khả năng phản chiếu ánh sáng tự nhiên để tránh tạo cảm giác nặng nề. “Khi kết hợp tốt các yếu tố là ánh sáng, mặt nước và cảnh quan xung quanh, đài tưởng niệm sẽ tạo cảm xúc tích cực cho người tham quan”, ông bày tỏ.

'Tranh luận là điều tích cực'

Theo TS, KTS Đỗ Xuân Sơn, những tranh luận xoay quanh các công trình kiến trúc hay nghệ thuật công cộng là điều khó có thể tránh khỏi, đặc biệt là những công trình mang tính biểu tượng.

“Bản chất của chữ ‘công cộng’ đã bao hàm sự đa dạng quan điểm. Mỗi người tiếp cận công trình từ trải nghiệm cá nhân, độ tuổi, nghề nghiệp và nền tảng tri thức khác nhau. Do đó, câu chuyện tranh cãi xoay quanh các công trình công cộng là rất bình thường, không chỉ riêng ở Việt Nam”, KTS Đỗ Xuân Sơn nhận định.

Công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Hoài Bảo.

Ông cho biết khi một tác phẩm được đặt trong không gian chung, nó không còn thuộc về riêng tác giả hay đơn vị đầu tư, mà trở thành đối tượng tiếp nhận và đánh giá của số đông. Sự khác biệt trong ký ức, cảm xúc và mức độ gắn bó với không gian đô thị khiến những ý kiến của mỗi cá nhân không thể đồng nhất.

KTS Đỗ Xuân Sơn chia sẻ những tranh luận này tạo ra không gian đối thoại cần thiết trong xã hội, góp phần hình thành những chuẩn mực thẩm mỹ và văn hóa chung cho không gian công cộng. “Công trình công cộng phải là sự tổng hòa của nhiều ý kiến khác nhau. Tranh cãi cho thấy xã hội đang quan tâm và đó là điều tích cực”, ông nói.