Chuyên gia cố định giúp Bồ Đào Nha trở nên đáng sợ

Sự xuất hiện của HLV chuyên các tình huống cố định Austin MacPhee đang giúp Bồ Đào Nha trở nên biến hóa hơn tại World Cup 2026.

HLV Austin MacPhee tạo dấu ấn ở World Cup 2026.

Khuya 23/6, Bồ Đào Nha giành chiến thắng đậm 5-0 trước Uzbekistan trên sân Houston, Texas. Bên cạnh những bàn thắng, đội bóng của HLV Roberto Martinez còn gây ấn tượng với sự đa dạng và bài bản trong các tình huống cố định.

Một trong những điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 17, khi Cristiano Ronaldo đánh lừa cả hàng thủ lẫn thủ môn Uzbekistan, tạo điều kiện để Nuno Mendes sút phạt thành công, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp hai, từ một tình huống phạt góc ở phút 60, thủ môn Nematov của Uzbekistan phản lưới nhà sau pha bóng hỗn loạn trong vùng cấm.

Trước đó, Ronaldo cũng có một pha dàn xếp đá phạt thông minh khi bỏ bóng và chạy ra sau hàng rào Uzbekistan. Anh nhận đường chuyền của đồng đội nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không trúng đích.

Những bài phối hợp mà Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các tình huống cố định đã nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Đứng sau các phương án được dàn dựng kỹ lưỡng đó là chuyên gia bóng chết Austin MacPhee.

Chuyên gia người Scotland gia nhập ban huấn luyện tuyển Bồ Đào Nha vào tháng 2 năm ngoái, không lâu sau khi rời đội tuyển Scotland. Trước đó, tên tuổi của MacPhee đã được khẳng định nhờ quãng thời gian làm việc thành công tại Aston Villa.

Cầu thủ Bồ Đào Nha trao đổi với HLV MacPhee.

Trong 5 năm gắn bó với đội chủ sân Villa Park, MacPhee xây dựng danh tiếng như một trong những chuyên gia tình huống cố định hàng đầu châu Âu. Ở mùa giải 2023/24, Aston Villa là đội ghi nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Thành công đó không đến từ may mắn, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị tỉ mỉ. MacPhee nổi tiếng với những giờ làm việc kéo dài trên sân tập và trong phòng phân tích. Theo BBC, các cầu thủ không chỉ luyện tập trên sân mà còn nhận “bài tập về nhà” qua điện thoại, với việc phải nghiên cứu hàng loạt đồ họa mô phỏng các tình huống cố định do ông MacPhee chuẩn bị.

Chính sự chi tiết đó giúp MacPhee trở thành “cánh tay phải” quan trọng của HLV Martinez tại tuyển Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh “Brazil châu Âu” sở hữu nhiều cầu thủ giỏi không chiến, sút phạt và chọn vị trí trong vùng cấm, vai trò của chuyên gia người Scotland càng trở nên đáng chú ý.

Khi World Cup bước vào giai đoạn căng thẳng, dấu ấn của MacPhee hứa hẹn sẽ ngày càng quan trọng, giúp biến những khoảnh khắc chớp nhoáng thành bàn thắng cho Bồ Đào Nha.

Không ghi bàn, Ronaldo vẫn biết cách tạo dấu ấn Màn trình diễn trong chiến thắng 2-1 trước Chile vào sáng 7/6 của Ronaldo phần nào giúp người hâm mộ có quyền hy vọng vào phong độ của anh tại World Cup 2026.