Chuyện gì xảy ra với MCK

Một tấm ảnh nhạy cảm được lan truyền trên mạng khiến MCK trở thành chủ đề bàn tán suốt nhiều giờ qua. Nam rapper vẫn chưa lên tiếng chính thức.

Từ tối 5/11, tên MCK chiếm sóng mạng xã hội. Hàng loạt bài viết nhắc tên nam rapper này kèm theo đó là tấm hình nhạy cảm được cho là của MCK.

Tranh luận từ một bức hình

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, bức ảnh nhạy cảm được gửi qua tin nhắn riêng tư từ Instagram @ivannguyen23** tới một tài khoản khác.

Tấm ảnh chụp một người đàn ông được nhận xét là giống MCK. Kể từ đó, MCK bỗng chốc trở thành từ khóa được tìm kiếm và kéo theo là những bình luận trái chiều.

Sau sự việc kể trên, MCK có liên tiếp những dòng trạng thái ẩn ý. Đầu tiên, thông qua tính năng story trên Instagram, tài khoản của nam rapper trích dẫn một câu bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, không lâu sau, bài đăng biến mất.

Tiếp đó, MCK chia sẻ một video có cảnh chiến đấu của 2 võ sĩ kèm theo chú thích: “Desperate times call for desperate measures” (tạm dịch: Vào thời điểm tuyệt vọng, cần có những hành động liều lĩnh). Tới rạng sáng 6/11, nam rapper chia sẻ thêm bức hình mặc nội y và đứng trước gương cùng dòng chữ "for my pride" (tạm dịch: vì niềm tự hào của tôi).

Trên khắp nền tảng, MCK trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều người khó hiểu trước loạt động thái lạ từ rapper, cho rằng anh không nên đăng tải bức hình selfie trước gương gây tranh cãi. Bên cạnh đó cũng xuất hiện không ít bình luận khiếm nhã, soi mói, thậm chí chê bai ngoại hình.

Với nhiều ý kiến khác, họ cho rằng trong sự việc lần này, nếu bức hình được lan truyền là của MCK hay bất cứ ai và do người khác đăng lên mà chưa được sự đồng ý thì người trong hình là nạn nhân. Đồng nghĩa, người đó không đáng phải nhận sự công kích từ cộng đồng mạng.

Hiện tại, nam rapper và ê-kíp chưa lên tiếng về tấm ảnh đang lan truyền, do đó tranh cãi vẫn chưa dừng lại.

Tài năng và ồn ào

MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999) nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Ở Rap Việt, MCK được các huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi rap melody, thậm chí gọi anh là "truyền nhân của JustaTee. Về chuyện tình cảm với tlinh, hai người có thời gian dài gắn bó rồi xác nhận chia tay vào tháng 10/2021.

Ở đường đua âm nhạc hậu Rap Việt, MCK được đánh giá là gương mặt nổi trội và tận dụng tốt bệ phóng từ chương trình. Anh thành công ở màu nhạc Rap/Hip hop pha Rn'B, kết hợp auto tune. Chìm sâu đạt 84 triệu lượt xem hay Tại vì sao 45 triệu cùng loạt bài trong album 99% được khán giả đón nhận cho thấy MCK đã đi đúng hướng. 99% cũng là một trong những sản phẩm chất lượng, góp phần tạo nên một thị trường sôi động, đa dạng cho Vpop năm 2023. Gần đây, MCK hợp tác với AMEE trong MV Mộng Yu và có verse rap được đánh giá cao. Nhờ đó, MCK đắt show âm nhạc.

Ngoài tư duy âm nhạc tốt, không thể phủ nhận một trong những lý do giúp MCK duy trì sức nóng là chuyện tình cảm từng gây bàn tán với tlinh. Họ từng yêu nhau, cùng thi Rap Việt và sau này khi đường ai nấy đi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng với tư cách bạn bè. Album 99% của MCK hay các sản phẩm mới của tlinh đều ít nhiều liên quan đến đối phương.

Phong cách từng gây xôn xao của MCK khi anh biểu diễn trong sự kiện hồi tháng 7. Ảnh: FBNV.

Tuy nhiên, ngoài câu chuyện âm nhạc, nhắc tới MCK, khán giả cũng nhớ tới một số ồn ào. Chẳng hạn, nam rapper được cho là có thái độ thiếu lễ phép với MC Trường Giang tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2023. Ngay sau đó, nam rapper gây tranh cãi khi chia sẻ ảnh chụp chiếc cúp Top 10 ca khúc được yêu thích nhất trong nhà vệ sinh. Ở tấm hình đó, MCK thậm chí chụp một đồng nghiệp đang ở nhà vệ sinh từ phía sau. Không chỉ bị chỉ trích là thiếu tôn trọng với ê-kíp lễ trao giải mà hành động của MCK còn được cho là bất lịch sự với đồng nghiệp trong bức ảnh.

Tháng 7 vừa qua, khi xuất hiện ở một sự kiện âm nhạc, MCK gây choáng với tạo hình khá kỳ lạ. Anh mặc áo ba lỗ ôm sát cơ thể, cạo lông mày, đeo choker gắn đinh tán. Câu nói “Ai sợ thì đi về” của nam rapper cũng viral khắp cõi mạng kể từ sự kiện này.