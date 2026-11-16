Chuyện gì xảy ra với BlackPink?

Nhóm nhạc BlackPink không còn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment.

Tờ Yonhap News đưa tin theo báo cáo quý III được YG công bố ngày 16/11, danh sách nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền tính đến cuối tháng 9 gồm BABYMONSTER, WINNER, Eun Ji Won và TREASURE. Trước đó, trong báo cáo bán niên quý II, BlackPink vẫn có tên trong danh sách ký hợp đồng với YG. Tuy nhiên, ở báo cáo mới nhất, nhóm nhạc nữ đình đám không có tên trong danh sách.

Năm 2023, các thành viên BlackPink đã ký lại hợp đồng với YG để tiếp tục hoạt động nhóm. Sau đó, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa lần lượt chuyển sang các công ty quản lý riêng để phát triển sự nghiệp cá nhân, trong khi vẫn hợp tác với YG trong các hoạt động chung của nhóm.

BlackPink không còn ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment. Ảnh: Yonhap News.

Nguồn tin cho rằng việc tên nhóm không còn xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền chưa đủ để khẳng định mối quan hệ hợp tác phục vụ các hoạt động chung trong tương lai đã chấm dứt.

Giải thích về việc BlackPink không có tên trong báo cáo quý III, YG cho biết: “Hiện tại, các thành viên BlackPink đang tập trung vào hoạt động cá nhân và vẫn thảo luận về những hoạt động chung của nhóm. Chúng tôi tôn trọng mong muốn của các thành viên khi họ muốn dành thời gian cho sự nghiệp riêng trong giai đoạn này, đồng thời tiếp tục trao đổi để BlackPink có thể trở lại với những hoạt động tốt nhất dưới cái tên vốn có”.

Theo tờ Dailyan, dù không xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ ký hợp đồng độc quyền, ở những mục khác của báo cáo của YG, thông tin về BlackPink vẫn được giữ lại. Trong phần giới thiệu hoạt động kinh doanh liên quan đến bán album, sách ảnh và sản phẩm thương mại, YG vẫn liệt kê BlackPink là tài sản sở hữu trí tuệ (IP) của công ty. Báo cáo cũng đề cập đến những thành tích hoạt động của nhóm, trong đó có số lượng người đăng ký YouTube và các chuyến lưu diễn thế giới.