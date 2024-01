Chuyện gì đang xảy ra với tuyển Brazil

Tuyển Brazil đang loạng choạng, nhưng chưa đến mức khủng hoảng. Vòng loại World Cup 2026 mới trải qua vài vòng đấu.

Hơn hai thập niên trước, tuyển Brazil từng thua Bolivia, Chile và Uruguay tại vòng loại World Cup 2002. Nhưng đến ngày hội bóng đá lớn hành tinh diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Selecao thẳng tiến đến chức vô địch.

Truyền thông Brazil dường như đẩy câu chuyện lên kịch tính mới, khiến những thành viên đứng đầu trong LĐBĐ nước này phải ra quyết định tàn nhẫn với ông Diniz, người chỉ dẫn dắt tuyển Brazil nửa năm trong vai trò HLV tạm quyền.

Trận thua 0-1 trước đại kình địch Argentina ngay trên thánh địa Maracana hôm 22/11 trở thành giọt nước tràn ly, khiến ông Diniz mất ghế. Đó là thất bại thứ ba liên tiếp của Selecao - một nỗi ô ngục mà họ chưa từng trải qua từ năm 2001. Quan trọng hơn, Brazil có thể thua bất kỳ đội bóng nào, nhưng đó không thể là Argentina. Và thất bại ấy diễn ra ngay trên chính sân nhà.

Chuyên gia Tim Vickery, người từng làm việc tại BBC Sport, World Soccer, ESPN và Sports Illustrated, bình luận: "Tôi đã ở đó khi lịch sử được tạo ra - tuyển Brazil lần đầu tiên thua ở vòng loại World Cup trên sân nhà. Nhưng đó không phải điều in đậm trong ký ức của người hâm mộ".

"Tôi chứng kiến tận mắt Brazil chạm trán Argentina rất nhiều lần tại vòng loại World Cup. Rõ ràng là khi Diniz tiếp quản Selecao, mọi chuyện thực sự khó khăn. Ông ấy là HLV không chính thống - chỉ với chi tiết này đã thấy điều gì đó bất thường", chuyên gia Tim Vickery nhấn mạnh.

Cũng theo chuyên gia này, ông Diniz không có kinh nghiệm làm việc tại ĐTQG - vốn được vận hành một cách thận trọng vì HLV không có nhiều thời gian trên sân tập cùng cầu thủ. "HLV Diniz quá kiêu ngạo. Đó là vấn đề", ông Vickery nói.

HLV Diniz phải chịu trách nhiệm cho chuỗi trận bết bát của tuyển Brazil. Song, lỗi không chỉ nằm hết ở nhà cầm quân này.

Nhiều chuyên gia bóng đá ở Brazil cho rằng Selecao gặp khó khăn vì HLV Diniz có ít thời gian để áp dụng chiến thuật mới cho các cầu thủ. Chấn thương và phong độ sa sút của nhiều ngôi sao cũng góp phần khiến nhà vô địch World Cup 2002 xuống dốc.

Tính tới thời điểm HLV Diniz bị sa thải, đó mới là tháng thứ 7 nhà cầm quân này dẫn dắt Selecao. Chiến lược 49 tuổi không chỉ có công việc tại ĐTQG, mà còn phải huấn luyện Fluminense. Chỉ riêng điều này khiến người hâm mộ nổi cơn thịnh nộ.

Triết lý bóng đá HLV Diniz theo đuổi là tấn công phóng khoáng - yếu tố được người hâm mộ thích thú. Nhưng khác người tiền nhiệm Tite, ông Diniz không thích lối chơi định hướng vị trí. Nhà cầm quân này cho rằng việc dàn trả nhân sự trên sân thực sự vô nghĩa. Thay vào đó, ông tập trung họ vào bất cứ nơi nào có bóng để áp đảo đối phương ở những điểm nóng.

Vấn đề với Selecao là triết lý ấy cần thời gian để thành công, giống như Fluminense. Dưới thời Diniz, các cầu thủ Brazil đang chơi bóng tại châu Âu gần như không hiểu được HLV muốn gì ở họ.

"Chúng tôi chơi theo phong cách khác. Nó hoàn toàn khác với những gì đã có với Tite", hậu vệ Emerson Royal nói. "Không dễ để chơi như triết lý HLV Diniz truyền đạt. Rất ít đội trên thế giới có thể làm điều đó. Những gì Diniz đang cố gắng làm với tuyển Brazil rất khó để thực hiện".

Emerson là một trong những cầu thủ bị chế nhạo nhiều nhất tại sân Maracana trong ngày Brazil thua Argentina. Việc ông Diniz phải dùng đến học trò cũng chỉ ra vấn đề lớn hơn của Selecao. Thời điểm đội bóng sa sút, nhiều cầu thủ trụ cột cũng đang dính chấn thương. Với Emerson, anh được chọn chỉ vì tuyển Brazil không còn lựa chọn khác.

Trong trận Brazil thua Argentina, đội hình Selecao vắng Neymar, Casemiro và Vinicius Junior. "Nếu tôi ra sân, tôi nghĩ bản thân sẽ khiến họ gặp rắc rối", tiền đạo Neymar chia sẻ trên mạng xã hội sau trận đấu.

Các trận đấu tiếp theo của vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 9, sau Copa America tại Mỹ. Khoảng thời gian đó cho phép nhiều ngôi sao của Selecao trở lại. Dàn cầu thủ gây thất vọng chắc chắn bị loại, nhường chỗ cho những gương mặt triển vọng, như tiền đạo Vitor Roque - tân binh của Barca, hay ngôi tài năng tuổi teen Endrik - người sẽ gia nhập Real Madrid trong thời gian tới.

Tuyển Brazil đã thua 3 trận liên tiếp tại vòng loại World Cup 2026, nhưng mọi thứ chưa phải vượt ngoài tầm kiểm soát. Selecao vẫn là thế lực của bóng đá Nam Mỹ và thế giới. Họ có thể hiếm khi khởi đầu tốt tại vòng loại, nhưng bản lĩnh, kinh nghiệm và DNA của tên tuổi lớn vẫn tồn tại trong các cầu thủ.

Tới nay, tuyển Brazil đã góp mặt trong tất cả 22 vòng chung kết World Cup, và về mặt khách quan, việc họ phải ngồi ngoài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là điều không tưởng. Selecao vẫn là đội bóng với dàn nhân sự chất lượng mà ít đối thủ nào có thể sánh kịp, nhất là khi tất cả cầu thủ đều khỏe mạnh.

Hơn hai thập niên trước, tuyển Brazil khởi đầu không như mong muốn tại vòng loại World Cup 2002, dù vậy lứa Roberto Carlos, Ronaldo de Lima, Rivaldo, Ronaldinho... đã chơi bùng nổ và đưa đội nhà tới cúp vàng.

Đội hình Brazil hiện tại không thể so với thế hệ đàn anh. Dù vậy, viễn cảnh Selecao vắng mặt tại World Cup thực sự quá xa vời. Bài toán lớn nhất với tuyển Brazil giờ là tìm được HLV phù hợp.

Carlo Ancelotti từ chối Selecao khi quyết định gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Đậy là đòn giáng mạnh cho đội tuyển hùng mạnh của bóng đá thế giới. Dù vậy, vẫn còn nhiều ứng viên sẵn sàng đảm nhận chiếc ghế nóng ở tuyển Brazil.

Hơn nữa, World Cup 2026 được tăng lên đến 48 đội tham dự. Vì vậy, viễn cảnh Brazil bỏ lỡ giải đấu thực sự khó xảy ra.

