Chuyện gì đang xảy ra với OgeNus

Giữa tháng 11/2025, nam rapper OgeNus bất ngờ đăng tải khoảnh khắc thân mật bên TikToker Ciin lên mạng xã hội, đúng vào ngày sinh nhật của cô. Hình ảnh nhanh chóng gây chú ý. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, bài đăng bị xóa bỏ, dẫn đến làn sóng bàn tán từ cộng đồng mạng.

Trong bức ảnh, hai người xuất hiện với cử chỉ gần gũi, thể hiện sự gắn bó. Nam rapper còn đăng dòng chú thích "happy birthday em bé". Trong đó, "em bé" được xem là cách gọi thân mật, ngầm thừa nhận mối quan hệ tình cảm của anh với nữ TikToker. Bài đăng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng các ảnh chụp màn hình đã kịp lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Đáng nói, sự việc không dừng lại ở đó khi mẹ OgeNus có bài viết được cho là ẩn ý, khiến tranh cãi bùng nổ. Thậm chí, OgeNus bị công kích từ cư dân mạng, buộc anh phải khóa bình luận ở nhiều bài viết đăng tải thời điểm đó. Cuối tháng 11, ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Những ngày vừa qua, Nus dành hầu hết thời gian để nhìn nhận lại chính mình, lắng nghe bản thân nhiều hơn và nghiêm túc tập trung cho âm nhạc. Đây là giai đoạn mà Nus muốn làm mọi thứ thật tốt cho vòng chung kết, để xứng đáng với sự kỳ vọng và tình cảm mà mọi người dành cho mình".

Đến 8/12, mẹ OgeNus tiếp tục livestream với những chia sẻ được cho là liên quan đến chuyện tình cảm của con trai. Nội dung buổi phát trực tiếp nhanh chóng lan truyền, thu hút bàn luận trên mạng xã hội. Nam rapper tiếp tục bị réo tên, song cả OgeNus và Ciin đều giữ im lặng.

OgeNus tên thật Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997 tại Thái Nguyên, là một trong những rapper trẻ tiềm năng của làng nhạc Việt. Anh nổi lên từ Rap Việt mùa 3, với phong cách âm nhạc trẻ trung, ngoại hình sáng. Hiện sống và hoạt động tại TP.HCM, rapper dần khẳng định vị thế qua các sản phẩm solo và hợp tác.

Nam rapper đang tham gia Anh trai “say hi”. Ở đây, anh phát huy thế mạnh sáng tác, sản xuất âm nhạc. Anh thậm chí lọt top 18 anh trai tranh tài ở chung kết. Tuy nhiên, không ít khán giả bày tỏ lo lắng sự việc vừa qua có thể ảnh hưởng tới nam rapper trong vòng đấu quan trọng nhất của Anh trai “say hi”.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.