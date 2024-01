Chuyện gì đang xảy ra với hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất nước Mỹ?

Miss USA 2024 có nguy cơ không diễn ra vì dính nhiều bê bối. Trong khi đó, cách thức vận hành cũ kỹ, thiếu chuyên nghiệp khiến Miss America ngày càng tuột dốc.

Chiến thắng của phi công Madison Marsh ở Miss America 2024 (Hoa hậu Mỹ) vừa qua không gây bàn tán nhiều. Vì trên thực tế, cuộc thi này xây dựng format nghiêng về học thuật, yếu tố trình diễn ít được chú trọng.

Ngược lại, Miss USA - cũng là Hoa hậu Mỹ - trở thành chủ đề tranh cãi rôm rả sau lùm xùm dàn xếp kết quả, mua bán giải. Tương lai của đấu trường này mông lung đến nỗi Dani Walker (đại diện bang Montana tại Miss USA 2018) còn đăng video với tiêu đề: Liệu cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2024 có diễn ra?.

Cùng ra đời ở thế kỷ 20, Miss USA và Miss America do hai đơn vị độc lập tổ chức. Cô gái đăng quang cũng đại diện cho những vẻ đẹp khác nhau. Từng khẳng định vị thế uy tín trong và ngoài nước, hai đấu trường này giờ đây chỉ còn được nhắc đến với sự ngán ngẩm.

Miss America nhàm chán

Ra đời năm 1921 ở New Jersey (Mỹ), Miss America tìm kiếm cô gái sở hữu vẻ đẹp tri thức, yếu tố ngoại hình được xếp sau. Thí sinh tham gia phải là người da trắng, chưa từng kết hôn hoặc sinh con. Học vấn tốt là lợi thế.

Người chiến thắng ngoài chiếc vương miện truyền thống sẽ nhận học bổng giá trị vài chục nghìn USD (mùa mới nhất là 50.000 USD ). Với học bổng này, hoa hậu được phép học bất kỳ trường nào trên khắp nước Mỹ mà mình mong muốn.

Tiêu chí chọn hoa hậu được đánh giá cao, nhưng cách thức tổ chức cuộc này bị chê tơi tả. Hôm 14/1, The Us Sun đưa tin Miss America 2024 khiến công chúng bối rối vì không biết phải theo dõi diễn biến như thế nào. Chương trình chung kết chỉ được phát trực tuyến trên trang web, không chiếu trên bất kỳ mạng truyền hình hay nền tảng khác.

Vòng thi cuối chỉ có 11 cô gái, sân khấu nhỏ, màn pha trò của MC Terrence J bị chê kém duyên. Hàng loạt điểm trừ khiến người hâm mộ lắc đầu ngao ngán về khâu tổ chức của Miss America.

Tân Hoa hậu Mỹ Madison Marsh sở hữu thành tích học tập nổi trội. Ảnh: Shutterstock.

Tính đến nay đã hơn 5 năm Miss America loại bỏ phần áo tắm để ủng hộ phong trào #MeToo. Điều này đồng nghĩa, độ hấp dẫn của cuộc thi vốn không mấy thu hút này càng bị giảm sâu. Trên một vài diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả đánh giá Miss America phiên bản mới là sự thụt lùi.

Forbes nhận định thời hoàng kim của Miss America rơi vào những năm 1960, khi có đến hàng nghìn thí sinh ghi danh mỗi năm, thu hút hàng triệu khán giả quan tâm. Bước sang thập niên 2000, Miss America dần tuột dốc cả về mặt truyền thông lẫn chất lượng tổ chức.

Miss America cũng dính vào hàng loạt lùm xùm quấy rối, nói xấu nhau, hoa hậu từng bỏ trốn cùng bạn trai, hoa hậu từ chối mặc áo tắm...

Trong đó, lùm xùm lớn nhất phải kể đến năm 2017, khi Sam Haskell - Giám đốc điều hành Miss America Organization - bị đình chỉ công tác vì rò rỉ email cho thấy ông cùng một số người khác chế giễu nhan sắc, trí tuệ và bình luận tục tĩu đời sống tình dục của Miss America 2013 Mallory Hagan cũng như nhiều cựu Hoa hậu Mỹ khác.

Bê bối của Miss USA

Tháng 9/2023, New York Times công bố phim tài liệu How to Fix a Pageant vạch trần góc khuất đen tối, sự hỗn loạn của Miss USA. Phim tập trung khai thác loạt bê bối của mùa giải năm 2022, gồm nghi vấn gian lận, thiên vị, xung đột lợi ích và quấy rối tình dục.

Vai trò quản lý của Crystle Stewart, cựu Hoa hậu Mỹ đồng thời là cựu Chủ tịch của Miss USA, cũng được nhắc tới. Cô này từng đứng đầu tổ chức nhưng đã bị phế truất. Trong 49 phút ngắn ngủi, người xem còn sốc trước thông tin Max Sebrechts (chồng của Crystle Stewart) có hành vi quấy rối tình dục Taylor Hale - đại diện bang Michigan tại Miss USA 2021.

Không chỉ Taylor Hale, các cựu thí sinh khác là Faith Porter hay Grace Lange cũng tiết lộ những chuyện hậu trường, đồng thời lý giải vì sao cuộc này ngày càng bị ghẻ lạnh.

Crystle Stewart bị phế truất sau cáo buộc dàn xếp, mua bán giải ở Miss USA 2022. Ảnh: Insider.

Theo CNN, vị trí của Crystle Stewart hiện được thay thế bởi nhà thiết kế Laylah Rose. Mặc dù tiến hành nhiều cải cách vực dậy uy tín cho Miss USA, Rose vẫn chưa thể giúp cuộc thi trở lại quỹ đạo sau giai đoạn bị scandal nhấn chìm.

Trong blog mới nhất, Dani Walker (đại diện bang Montana ở Miss USA 2018) chia sẻ rằng Miss USA 2024 có nguy cơ không diễn ra vì chưa có một bang nào tổ chức cuộc thi cấp bang. Cô cũng cho biết, một số cuộc thi cấp bang dự tính tổ chức trong năm 2023 đã bị hoãn vô thời hạn.

Về vấn đề này, đại diện Miss USA Organization chưa lên tiếng.

Ra đời sau Miss America 31 năm, Miss USA ban đầu đề cao vẻ đẹp nóng bỏng, năng lượng. Người thắng cuộc sẽ đại diện nước Mỹ dự thi Miss Universe. Tới năm 2015, tỷ phú Donald Trump đã bán bản quyền Miss USA, Miss Teen USA và Miss Universe cho tập đoàn WME/IMG.

Kể từ đây, Miss USA đổi khẩu hiệu sang "confidently beautiful" (tạm dịch: vẻ đẹp tự tin), đề cao những cô gái giàu trí tuệ và ứng xử tốt, thay vì sở hữu chiều cao chuẩn mực với số đo ba vòng quyến rũ như xưa. Đổi mới của cuộc thi gây tranh luận trái chiều. Người hâm mộ cho rằng đấu trường ngày càng xuống cấp khi nhà tài trợ lần lượt ra đi, cố vấn chuyên môn quay lưng.

Cùng với những bê bối, tiêu chuẩn của Miss USA thay đổi gây ra sự hụt hẫng lớn trong cộng đồng sắc đẹp. Đó là lý do người xem không còn mặn mà với sân chơi nhan sắc lâu đời này.