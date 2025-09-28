Chuyện gì đang xảy ra với Bùi Hoàng Việt Anh?

Ở độ tuổi sung sức nhất sự nghiệp và được kỳ vọng trở thành trụ cột ở đội tuyển Việt Nam, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh vẫn chưa thể bật lên khi thường xuyên chấn thương.

Thống kê trong hai năm qua, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã 6 lần gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu, trong đó có 4 lần khiến anh không thể cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ chấn thương là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ở giai đoạn chín nhất sự nghiệp, tần suất nghỉ thi đấu của trung vệ sinh năm 1999 thực sự đáng lo ngại.

Vì đâu chấn thương?

Bùi Hoàng Việt Anh đang gặp vấn đề dai dẳng với đầu gối, đặc biệt ở hai vị trí phức tạp là dây chằng và sụn chêm. Đây là những chấn thương đòi hỏi cầu thủ phải có quá trình điều trị và hồi phục kỹ lưỡng kéo dài, nếu không sẽ liên tục tái phát, thậm chí mất luôn sự nghiệp.

Bắt đầu mùa giải 2025/26, Bùi Hoàng Việt Anh đã thi đấu 5/8 trận trong màu áo CLB Công An Hà Nội trước khi chấn thương. Ảnh: CAHNFC

Trong đội Công An Hà Nội, trung vệ Trần Đình Trọng là “bài học nhãn tiền” khi mất 4 năm điều trị mới có thể trở lại sân cỏ, nhưng đẳng cấp đã bị hao mòn hơn trước. Có thể tần suất thi đấu dày đặc ở các đấu trường trong nước lẫn quốc tế cũng là nguyên nhân có thể khiến các cầu thủ như Việt Anh gặp nhiều rủi ro chấn thương.

CAHN vốn là CLB đặt mục tiêu cao, thường xuyên phải căng sức thi đấu ở nhiều giải, gây áp lực lớn lên hệ vận động của những trụ cột. Nhưng cũng không loại trừ các yếu tố về thể trạng, cơ địa và quá trình điều trị y tế, phục hồi chức năng.

Khó cho HLV Kim Sang-sik

Bùi Hoàng Việt Anh từng có giai đoạn trưởng thành vượt bậc trong màu áo đội tuyển. Với thể hình cao 1,84 m và phong cách thi đấu điềm tĩnh, anh được kỳ vọng trở thành thủ lĩnh mới của hàng thủ, gánh vác thay các đàn anh Duy Mạnh, Tiến Dũng.

Tuy nhiên, tại ASEAN Cup 2024, trung vệ này chỉ có một lần ra sân cũng vì ảnh hưởng chấn thương đầu gối. Đầu gối chưa hoàn toàn khỏe mạnh đang là trở ngại lớn nhất cản bước tiến trong sự nghiệp của Việt Anh.

Đây chắc hẳn là nỗi lo của HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam vẫn rất cần một thủ lĩnh mới hoặc chí ít là một nhân tố thể hình tốt nơi hàng phòng ngự.

Ở tuổi 26, Việt Anh vẫn còn đủ thời gian để hồi phục, trở lại và vươn tầm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo thể trạng ở mức tốt nhất. Nếu không, sự nghiệp vốn đang mở ra nhiều cơ hội lớn sẽ tiếp tục gặp sóng gió.

Thống kê các chấn thương của Bùi Hoàng Việt Anh trong năm 2024, 2025: 09/03/2024 - Va chạm với Pedro Henrique (Viettel), rách môi, phải khâu 24 mũi. 29/08/2024 - Trận gặp Buriram United (Cúp CLB Đông Nam Á), tổn thương dây chằng chéo gối, lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 9. Tháng 12/ 2024, trước thềm ASEAN Cup - dấu hiệu tái phát chấn thương gối, không đạt thể trạng tốt nhất và chỉ ra sân 1 trận tại giải đấu. 13/03/2025 - Trong đợt tập trung ĐTQG, không vượt qua kiểm tra y tế khi phát hiện tái phát chấn thương đầu gối, được trả về CLB. 21/08/2025 - Trận CAHN gặp BG Pathum (Cúp CLB Đông Nam Á), va chạm mạnh, phải khâu 14 mũi vùng trán. 18/09/2025 - Gặp Beijing Guoan (AFC Champions League 2), tổn thương sụn gối trái, chẩn đoán ban đầu nghỉ 3–4 tuần, khả năng cao lỡ đợt tập trung ĐTQG tháng 10.