Chuyện gì đang xảy ra ở Bangkok

Ô nhiễm không khí tại thủ đô Thái Lan khiến hơn 350 trường học phải đóng cửa hôm 24/1, con số cao nhất trong 5 năm qua, chính quyền thành phố Bangkok cho biết.

Giới chức Bangkok đã công bố miễn phí phương tiện giao thông công cộng trong một tuần nhằm giảm lưu lượng giao thông tại thành phố vốn gắn liền với vấn đề khí thải độc hại. Ô nhiễm không khí theo mùa đã ảnh hưởng đến Thái Lan từ lâu, giống như nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng tình trạng mù sương trong tuần này đã khiến nhiều trường học phải đóng cửa nhất kể từ năm 2020.

Chính quyền Thái Lan cho biết "Chính quyền đô thị Bangkok đã đóng cửa 352 trường học trên 31 quận do ô nhiễm không khí".

Vào ngày 23/1, hơn 250 trường học ở Bangkok đã phải đóng cửa do ô nhiễm, trong khi giới chức trách kêu gọi mọi người làm việc tại nhà và hạn chế các phương tiện hạng nặng trong thành phố.

Ô nhiễm không khí tấn công quốc gia Đông Nam Á này theo mùa, khi thời tiết mùa đông lạnh hơn, kết hợp với khói từ đốt rơm rạ và khí thải xe cộ.

Vào sáng 24/1, mức độ ô nhiễm PM2.5 - các vi hạt gây ung thư đủ nhỏ để xâm nhập vào máu qua phổi - đạt 108 microgam/m3, theo IQAir. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mức phơi nhiễm trung bình 24 giờ không nên quá 15 microgam/m3 đối với hầu hết các ngày trong năm.

Chỉ số này khiến thủ đô Thái Lan trở thành thành phố lớn ô nhiễm thứ 7 thế giới hiện nay.

Tính đến sáng 24/1, 352 trong số 437 trường học thuộc Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok đã đóng cửa, ảnh hưởng đến hàng nghìn học sinh.

Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 23/1 đã ra lệnh cấm đốt rơm rạ - hoạt động đốt các loại cây trồng còn sót lại để dọn dẹp đồng ruộng - và cảnh báo những người vi phạm có nguy cơ bị truy tố.

Trong một nỗ lực khác nhằm hạn chế ô nhiễm, một bộ trưởng chính phủ hôm 24/1 cho biết giao thông công cộng ở Bangkok sẽ miễn phí trong một tuần.

Bộ trưởng Giao thông Suriya Juangroongruangkit nói với báo giới rằng hệ thống tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, đường sắt và dịch vụ xe buýt của thủ đô sẽ miễn phí cho người sử dụng từ ngày 25/1.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng chính sách này sẽ giúp giảm ô nhiễm".

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra - đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ - hôm 23/1 đã kêu gọi các biện pháp cứng rắn hơn để giải quyết ô nhiễm, bao gồm hạn chế xây dựng tại thủ đô và tìm kiếm sự hợp tác từ các quốc gia lân cận.

Ô nhiễm không khí đã gây ra tình trạng đóng cửa trường học trên khắp các khu vực khác của châu Á gần đây - trong đó có thể kể tới Pakistan và Ấn Độ. Gần hai triệu học sinh tại New Delhi và các thành phố xung quanh đã phải ở nhà vào tháng 11/2024 sau khi chính quyền ra lệnh đóng cửa trường học vì ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng.

Tỉnh Punjab đông dân nhất Pakistan vào tháng 11/2024 đã đóng cửa các trường học tại các thành phố lớn bị khói bụi bao phủ trong hai tuần, hàng nghìn người phải nhập viện vì chất ô nhiễm không khí đạt mức gấp 30 lần mức được WHO cho là có thể chấp nhận được.

Việc đóng cửa trường học ở Bangkok diễn ra giữa lúc Unicef ​​công bố trong một báo cáo mới đây rằng 242 triệu trẻ em sẽ bị ảnh hưởng về học tập do các cú sốc khí hậu vào năm 2024.

Biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm vấn đề ô nhiễm không khí, được coi là "tác động thứ cấp của các mối nguy hiểm do khí hậu gây ra", theo báo cáo được công bố vào ngày 24/1.

