Chuyện gì đã xảy ra trong vụ ám sát rúng động New York

Hình ảnh mới cho thấy người bị truy lùng trong vụ ám sát CEO Thompson trùm mũ kín đầu và mỉm cười. Điều tra viên đã đến một hostel ở Upper West Side khi lần tìm dấu vết nghi phạm.

Cảnh sát treo thưởng 10.000 USD cho thông tin về vụ sát hại CEO Brian Thompson. Ảnh: New York Times.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông mặc áo khoác trùm đầu và mỉm cười.

Vụ án xuất hiện một chiếc ID giả.

Một chiếc điện thoại di động được tìm thấy trên lề đường ở Manhattan.

Những viên đạn từ hiện trường khắc các từ như "phủ nhận" và "trì hoãn".

Các điều tra viên đã lần theo những manh mối đó và các dấu vết khác hôm 5/12 (theo giờ địa phương) khi cuộc truy tìm người đã bắn chết Brian Thompson, giám đốc điều hành của một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ - UnitedHealthcare - bước sang ngày thứ hai.

Một viên chức thực thi pháp luật cấp cao cho biết vào cuối ngày 5/12 rằng đường di chuyển của kẻ nổ súng trước vụ giết người chấn động đã được làm rõ. Người này đến New York bằng xe buýt từ một địa điểm ở phía nam thành phố vào ngày 24/11, sau đó lưu trú ở một hostel tại Upper West Side, rời đi vào ngày 29/11 và quay lại vào ngày hôm sau, viên chức này cho biết thêm.

Khi nào kẻ nổ súng sẽ bị bắt?

Trong khi cuộc truy lùng vẫn đang tiếp diễn, các cơ quan thực thi pháp luật dường như cũng tập trung vào một khẩu súng được mua ở Connecticut giống với khẩu súng trong vụ tấn công có chủ đích theo xác định của cảnh sát.

Vụ nổ súng đã gây chấn động cả một thành phố đang bước vào mùa lễ hội, làm rung chuyển cả ngành công nghiệp bảo hiểm y tế và châm ngòi làn sóng chỉ trích trực tuyến dữ dội ở những người coi các công ty bảo hiểm y tế là những kẻ xấu xa.

Đến ngày 5/12, giữa những hoang mang và đau buồn chưa dứt, trong khi giới chức điều tra vẫn đang truy lùng nghi phạm với những phương pháp hiệu quả hơn, người dân New York tự hỏi khi nào kẻ nổ súng sẽ bị bắt.

Hơn 24 giờ sau vụ giết người gây sốc và mặc dù có rất nhiều thông tin, giới chức trách vẫn chưa chắc chắn về danh tính của người nổ súng, theo hai viên chức thực thi pháp luật nắm bắt thông tin cuộc điều tra.

Cảnh sát đã treo giải thưởng 10.000 USD cho thông tin về vụ án và cho biết họ đang điều tra lý lịch của ông Thompson và xem xét phương tiện truyền thông xã hội để tìm manh mối.

Theo một viên chức thực thi pháp luật quen thuộc với cuộc điều tra, gần đây vị CEO đã nhận được một số lời đe dọa. Viên chức này cho biết nguồn gốc và bản chất chính xác của các mối đe dọa vẫn chưa rõ ràng.

Ông Thompson, 50 tuổi, bị bắn từ phía sau ngay trước khi Mặt Trời mọc hôm 4/12 khi ông đến khách sạn New York Hilton Midtown trên phố West 54th để tham dự một cuộc họp của các nhà đầu tư.

Vụ nổ súng được camera giám sát ghi lại cho thấy một người đàn ông mặc áo có mũ trùm đầu và che kín mặt. Sau khi bắn ít nhất ba phát đạn, kẻ nổ súng chạy qua một lối đi gần đó đến phố West 55th, rồi nhảy lên xe đạp điện và chạy vào Cantral Park (Công viên Trung tâm).

Hình ảnh nghi phạm từ camera giám sát. Ảnh: NYDP, Eyeswitness News.

Hôm 5/12, cảnh sát đã công bố thêm hai bức ảnh của người đàn ông mà họ tin là kẻ nổ súng, phần mặt không còn bịt khẩu trang. Những bức ảnh này có vẻ như được chụp từ HI New York City Hostel. Chưa rõ chúng được chụp khi nào.

Theo một viên chức thực thi pháp luật cấp cao, người đàn ông này đã sử dụng một ID giả của New Jersey để đặt phòng tại hostel và anh ta ở chung với hai người lạ trong ít nhất một phần thời gian lưu trú.

Hostel này thường rất bận rộn vào thứ năm. John Nielsen, một người từ Đan Mạch đang ở thăm New York, cho biết anh đã trọ 8 ngày qua ở đó.

Nielsen nói rằng có "rất nhiều cảnh sát" tại hostel khi anh trở lại đó lúc 18h30 chiều 4/12. Cảnh sát lên xuống các tầng của tòa nhà "nhiều lần".

Vị du khách này đặt nghi vấn về quyết định ở đây của nghi phạm.

"Lựa chọn đó không thông minh, vì có ghi âm, video ở khắp mọi nơi", Nielsen nói.

"Bạn không làm thủ tục nhận phòng ở một nơi có nhiều người như vậy", anh nói thêm.

Hình ảnh do Sở cảnh sát New York (NYDP) công bố về "một người đáng ngờ đang bị truy nã để thẩm vấn". Ảnh: NYDP.

Arturo Rodriguez, một du khách đến từ Mexico, cho biết anh lo lắng rằng mình có thể đã ở chung phòng với kẻ nổ súng. Nhưng khi xem những bức ảnh do cảnh sát công bố, Rodriguez cho biết anh không nhận ra người đàn ông đó.

Một phát ngôn viên của bên điều hành nhà trọ, Hostelling International USA, từ chối bình luận về vấn đề này.

"Chúng tôi đang hợp tác đầy đủ với Sở cảnh sát New York và vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra nên không thể bình luận vào lúc này", phát ngôn viên Danielle Brumfitt Norris cho hay.

Động cơ nào?

Mặc dù động cơ của kẻ nổ súng, cũng như chính danh tính của người này, vẫn còn khó nắm bắt, nhưng những viên đạn được khắc chữ cho thấy CEO UnitedHealthcare có thể đã bị bắn chết bởi một người đàn ông dường như đang sôi sục phẫn nộ vì các hoạt động của công ty.

Tuy nhiên, tới nay chưa có bằng chứng nào khác cho giả thuyết đó. Những từ ngữ trên vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường vụ nổ súng có thể mô tả các chiến thuật mà các công ty bảo hiểm y tế sử dụng để tìm cách tránh trả tiền bồi thường cho bệnh nhân. Các thuật ngữ "trì hoãn" và "từ chối" có liên quan chặt chẽ đến các hoạt động như vậy đến mức chúng là một phần trong tiêu đề của cuốn sách năm 2010 Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It (tạm dịch: Trì hoãn, từ chối, bảo vệ: Tại sao các công ty bảo hiểm không trả tiền bồi thường và bạn có thể làm gì).

UnitedHealthcare, một trong những công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước Mỹ và là công ty chủ chốt của tập đoàn UnitedHealth Group, từng bị bệnh nhân, các nhà lập pháp chỉ trích dữ dội vì từ chối các yêu cầu bồi thường.

Vụ CEO Thompson bị sát hại gây chấn động New York nhưng cũng đang châm ngòi cho những trò đùa bệnh hoạn trên mạng xã hội và thậm chí còn tệ hơn trong cuộc sống thực.

Khoảng 12 giờ sau khi ông qua đời, cảnh sát ở Maple Grove, Minnesota, nơi ông sinh sống, đã điều tra một mối đe dọa đánh bom dường như nhắm vào gia đình vị CEO xấu số.

Cái chết của CEO Brian Thompson cũng làm nổi lên câu hỏi về biện pháp bảo vệ an ninh cho các nhân vật chủ chốt của doanh nghiệp lớn tại Mỹ. Ảnh: UnitedHealthcare.

Giới chức trách cho biết sở cảnh sát ngoại ô nhỏ đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ đội phá bom Minneapolis khi lục soát hai nơi ở nhưng không có kết quả. Báo cáo từ quan chức không nêu rõ liệu mối đe dọa có liên quan đến vụ ám sát hay không.

Ông Thompson trở thành giám đốc điều hành của UnitedHealthcare - công ty cung cấp bảo hiểm cho các doanh nghiệp và cá nhân - vào tháng 4/2021. Công ty có trụ sở tại Minneapolis là một đơn vị của UnitedHealth Group, với định giá thị trường 560 tỷ USD . UnitedHealthcare trở thành một trong những công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ, với khoảng 140.000 nhân viên và doanh thu 281 tỷ USD năm 2023.

Ông Thompson cống hiến hơn 20 năm tại UnitedHealthcare. Năm 2023, tổng lương năm của ông là 10,2 triệu USD . Lợi nhuận công ty đã tăng dưới sự chỉ đạo của ông Thompson, vọt lên hơn 16 tỷ USD vào năm 2023 từ mốc 12 tỷ USD trong năm 2021.

Stephan Meier, chủ tịch bộ phận quản lý tại Trường Kinh doanh Columbia, nhận định rằng vụ ám sát ông Thompson có thể gây chấn động trong toàn ngành y tế.

Theo ông Meier, mỗi năm có khoảng 7 giám đốc điều hành của các công ty đại chúng qua đời song phần lớn là do vấn đề sức khoẻ hoặc tai nạn. Do đó, việc một lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao thiệt mạng trong vụ tấn công có chủ đích có thể gây ra tác động lớn hơn nhiều.

"Ngành bảo hiểm không thực sự được lòng công chúng, đấy là tôi đã nói giảm nói tránh rồi đấy", ông Meier nhận xét. "Các lãnh đạo cấp cao của những công ty khác đang tự hỏi liệu họ có phải mục tiêu tiếp theo bị nhắm tới hay không".

Vẫn chưa có ảnh toàn bộ khuôn mặt nghi phạm

Theo hình ảnh do cảnh sát công bố và cảnh quay từ camera an ninh, nghi phạm mặc áo khoác trùm đầu tối màu, đeo ba lô màu xám và đeo khẩu trang che kín mặt.

Rõ ràng nắm được ông Thompson định vào cửa nào, nghi phạm đã đến bên ngoài khách sạn trước mục tiêu dự định vài phút và không để ý đến những người qua đường.

Vụ án mạng khiến cả thành phố New York rúng động. Ảnh: New York Times.

Sau vụ nổ súng, Jessica Tisch, Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch mới được bổ nhiệm cách đó 10 ngày, cho biết sở của bà sẽ sử dụng mọi nguồn lực để truy tìm kẻ nổ súng.

Các thám tử, chó nghiệp vụ và máy bay không người lái đã tỏa ra khắp thành phố để truy tìm tay súng mà cảnh sát mô tả là "thành thạo" về vũ khí.

Vũ khí được sử dụng trong vụ giết người đang được điều tra kỹ lưỡng. Các điều tra viên đang xem xét chi tiết về hung khí trong vụ án rất giống khẩu súng được sử dụng trong vụ nổ súng khác ở Connecticut và đang cố gắng xác định xem người mua có phải là nghi phạm hay không, theo hai viên chức nắm thông tin về cuộc điều tra.

Một chiếc điện thoại di động được tìm thấy gần hiện trường vụ nổ súng cũng đang được mổ xẻ để tìm mối liên hệ có thể có với kẻ nổ súng.

Một nguồn tin từ cuộc điều tra cho biết cảnh sát vẫn chưa tiếp cận được thiết bị này. Một vật khác được tìm thấy gần hiện trường vụ giết người là chai nước nhưng việc điều tra đang đi vào ngõ cụt. Theo một trong những viên chức thực thi pháp luật cấp cao, trên chai nước được cho là có dấu vân tay của kẻ nổ súng nhưng quá mờ nên không có giá trị.

Một trong những mục tiêu chính của các điều tra viên vẫn là tìm ra hình ảnh của nghi phạm trong đó toàn bộ khuôn mặt có thể nhìn thấy rõ ràng hơn, viên chức này cho biết. Kẻ nổ súng cũng được cho là là người cực kỳ am hiểu về máy ảnh.

Ngay cả trong những bức ảnh được công bố hôm 5/12, nghi phạm không còn bị khẩu trang che kín mặt nhưng phần đầu vẫn còn mũ trùm kín.

Tuy nhiên, Thị trưởng New York Eric Adams, khi xuất hiện trên chương trình "Morning Joe" của MSNBC ngày 5/12, đã bày tỏ sự tin tưởng rằng các điều tra viên đang đi đúng hướng và "sẽ bắt giữ kẻ nổ súng".

Du vậy, khi ngày mới sắp tới trên đất nước cờ hoa, kẻ ám sát vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.