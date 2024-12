Bức ảnh rõ mặt hơn của nghi phạm vụ ám sát chấn động New York

Sở Cảnh sát Thành phố New York công bố những bức ảnh mới cho thấy "một người bị truy nã để thẩm vấn" về vụ giết hại CEO của UnitedHealthcare Brian Thompson hôm 4/12.

Một hình ảnh do Sở cảnh sát New York (NYDP) công bố cho thấy "một người đáng ngờ đang bị truy nã để thẩm vấn". Ảnh: NYDP.

Trong bức ảnh, nhân vật chính không đeo khẩu trang đứng bên trong một hostel (nhà trọ) ở Upper West Side tại Thành phố New York. CNN đã định vị được vị trí của hai bức ảnh đến nhà trọ. Trước đó, cảnh sát đã lục soát nhà trọ được cho là chỗ ở của nghi phạm.

"Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ đích, được chuẩn bị trước", cảnh sát nhắc lại trong một bài đăng trên X.

Trước đó, hình ảnh giám sát từ một quán Starbucks gần hiện trường vụ án mạng do cảnh sát công bố cho thấy một người đàn ông da trắng mặc áo khoác trùm đầu tối màu với khẩu trang tối màu che miệng và mũi. Các hình ảnh khác do New York Times thu thập được từ gần hiện trường cho thấy kẻ tấn công đã đến khu vực xảy ra vụ nổ súng ít nhất 10 phút trước đó.

New York Post và NBC News dẫn nguồn tin lực lượng chấp pháp thành phố New York cho biết nhân viên điều tra đã thu giữ 3 vỏ đạn 9mm chưa sử dụng và 3 vỏ đạn rỗng tại hiện trường nơi CEO Brian Thompson của UnitedHealthcare bị bắn tử vong vào sáng 4/12.

Cũng theo nguồn tin trên, một vài vỏ đạn trong số trên có khắc một trong ba cụm từ "phủ nhận", "bảo vệ", hoặc "loại bỏ".

Hiện chưa rõ thông điệp mà hung thủ muốn truyền đạt thông qua các cụm từ này. Danh tính và động cơ của hung thủ hiện vẫn chưa được xác định.

Tính đến sáng 5/12 (giờ New York), lực lượng điều tra vẫn chưa tiến hành bất kỳ vụ bắt giữ nào liên quan đến cái chết của ông Thompson dù Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã treo thưởng 10.000 USD cho bất kỳ ai có thể đưa ra manh mối dẫn đến việc tìm ra hung thủ.

Trước đó, cảnh sát địa phương tuyên bố ông Thompson (50 tuổi) đã bị sát hại "trong một cuộc tấn công có chủ đích và được lên kế hoạch trước".

Ông Thompson bị một tay súng đeo khẩu trang bắn chết khi đang đi bộ bên ngoài khách sạn New York Hilton Midtown trên Đại lộ số Sáu ở trung tâm Manhattan. Vị CEO được cho là đang trên đường tới tham dự một cuộc họp với các nhà đầu tư.

Hình ảnh nghi phạm từ camera giám sát. Ảnh: NYDP, Eyeswitness News.

Sau khi bắn ít nhất 3 phát đạn vào người đàn ông 50 tuổi, trúng vào bắp chân và lưng ông, tay súng chạy qua một lối đi gần đó trên phố West 55, rồi nhảy lên xe đạp điện Citi Bike và chạy đến Central Park (Công viên Trung tâm).

Cảnh sát cho biết ông Thompson bị tấn công khi không đi cùng bất kỳ lực lượng an ninh cá nhân nào dù đã nhận được cảnh báo về mối nguy trước đó, theo NBC.

Ông Thompson trở thành giám đốc điều hành của UnitedHealthcare - công ty cung cấp bảo hiểm cho các doanh nghiệp và cá nhân - vào tháng 4/2021. Công ty có trụ sở tại Minneapolis là một đơn vị của UnitedHealth Group, với định giá thị trường 560 tỷ USD . UnitedHealthcare trở thành một trong những công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ, với khoảng 140.000 nhân viên và doanh thu 281 tỷ USD năm 2023.

Ông Thompson cống hiến hơn 20 năm tại UnitedHealthcare. Năm 2023, tổng lương năm của ông là 10,2 triệu USD . Lợi nhuận công ty đã tăng dưới sự chỉ đạo của ông Thompson, vọt lên hơn 16 tỷ USD vào năm 2023 từ mốc 12 tỷ USD trong năm 2021.

Tuy nhiên, UnitedHealthcare cùng công ty mẹ bị các nhà lập pháp và cơ quan quản lý giám sát, khi cáo buộc doanh nghiệp này từ chối phê duyệt một cách có hệ thống các thủ thuật y tế và phương pháp điều trị chăm sóc sức khỏe. Quy mô và phạm vi hoạt động của UnitedHealth Group cũng thu hút sự chú ý của Bộ Tư pháp, khi cơ quan này đang xem xét liệu công ty có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

