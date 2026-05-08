Chuyện 'Đi để thương' của một nhà báo

Cuốn sách "Đi để thương" của nhà báo Nguyễn Đức Liên tập hợp hơn 100 ảnh tư liệu, nhiều bài viết về hành trình thiện nguyện khi ông đi cùng đoàn.

Nhà báo Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Đi để thương, tập tùy bút của nhà báo Nguyễn Đức Liên, Chủ tịch danh dự Quỹ Khởi Sự Từ Tâm, là một tác phẩm được kết tinh từ những chuyến đi thiện nguyện, từ những ghi chép và những khoảnh khắc xúc động mà tác giả đã trực tiếp trải qua khi đồng hành cùng lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tập đoàn Kim Oanh và Quỹ Khởi Sự Từ Tâm trên hành trình phụng sự cộng đồng từ năm 2021 đến nay.

Cuốn sách ghi lại hành trình tác giả cùng đoàn thiện nguyện đi vào tâm dịch, đi qua những vùng phong tỏa, đến các bệnh viện, xóm trọ, bản làng, vùng lũ và cả những miền đất xa ngoài biên giới. Ông ghi lại những điều mình đã thấy, đã nghe, đã xúc động và đôi khi đã “bất lực”.

Cuốn sách gồm 15 chương, chia làm 3 phần: Giữa lằn ranh sinh tử nói về thời Covid-19; Kết nối những nhịp cầu nói về hành trình thiện nguyện tại vùng cao, trong bệnh nhi,...; Lan tỏa và vươn xa kể lại những chuyến hành trình thiện nguyện mùa bão lũ tại miền Bắc, miền Trung hay nói về cứu trợ quốc tế.

Cuốn sách mở ra bằng ký ức không thể nào quên về TP.HCM trong những ngày đại dịch Covid-19. Từ tâm dịch, cuốn sách dẫn người đọc đi qua nhiều lát cắt đời sống với những chuyến xe chở thuốc men, máy thở, gạo nghĩa tình; những chương trình tiếp sức cho bệnh nhi nghèo,...

Đi để thương, tập tùy bút của nhà báo Đức Liên. Ảnh: NVCC.

Nhưng điểm đặc sắc của Đi để thương nằm ở cách tác giả nhìn con người. Trong từng trang viết, mỗi hoàn cảnh không hiện lên như một “trường hợp cần hỗ trợ” mà là một phận người có nỗi đau, phẩm giá, ký ức và khát vọng riêng.

Trong Đi để thương, thiện nguyện hiện ra với đầy đủ nhọc nhằn, lo lắng, hiểm nguy và cả những phút giây con người tự hỏi mình có nên bước tiếp hay không. Cuốn sách không dừng lại ở việc kể về sự cho đi. Tác phẩm gợi mở quan niệm: thiện nguyện không chỉ là cứu trợ trước mắt, mà còn là đồng hành lâu dài; không chỉ là trao vật chất, mà còn là trao niềm tin; không chỉ là xoa dịu nỗi đau hôm nay, mà còn là mở ra một khả năng tốt đẹp hơn cho ngày mai.

Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong các dự án như “Cùng làm cha mẹ”, “Sóng chữa lành”, “Chắp cánh vươn xa”, “Tự lực vì chính tôi” và nhiều chương trình khác mà Quỹ Khởi Sự Từ Tâm đã và đang kiên trì thực hiện.

"Cuốn sách không hứa sẽ mang đến điều gì lớn lao. Chỉ mong khi gấp lại, bạn sẽ muốn sống chậm hơn một chút, thương nhiều hơn một chút", tác giả viết.

Với hơn 100 bức ảnh tư liệu được chọn lọc, Đi để thương còn là một cuốn sách giàu tính chân thực. Những hình ảnh trong sách góp phần lưu giữ ký ức về một hành trình thiện nguyện đầy bền bỉ.

Số tiền bán sách sẽ tài trợ cho hoạt động của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm. Theo chia sẻ của tác giả trong sách, mục tiêu của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm là lựa chọn đồng hành lâu dài cùng các hoàn cảnh cần được nâng đỡ. Ngoài việc hỗ trợ trước mắt, còn hướng đến việc tạo dựng giá trị bền vững, nơi mỗi sự giúp đỡ có thể trở thành cơ hội để thay đổi cuộc đời.

Nhà báo Đức Liên là tác giả nhiều tập sách, trong đó có Lửa giàn khoan, Đến và đi, Trên những dặm đường.