Cuốn sách “Chuyện báo Sài Gòn” ghi lại những mảnh ghép về nghề báo tại TP.HCM từ 1975 đến nay, phản ánh những biến động của nghề báo trong bối cảnh xã hội luôn thay đổi.

Sách Chuyện báo Sài Gòn - Thăng trầm làng báo Sài Gòn từ 1975 đến nay khắc họa nghề báo qua những lát cắt ngang dọc.

Chuyện báo Sài Gòn - Thăng trầm làng báo Sài Gòn từ 1975 đến nay của hai nhà báo Lưu Phan và Đinh Hiệp. Sách tập hợp 21 câu chuyện được viết dưới dạng ghi chép, phỏng vấn và tản văn, kể lại hành trình của báo chí TP.HCM trong gần 50 năm.

Hai tác giả khẳng định đây không phải sách về lịch sử báo chí mà là “lát cắt lướt ngang lướt dọc”, mang tính ghi nhận về nghề báo. Các chương được sắp xếp theo dòng chảy thời gian, tập trung vào giai đoạn sau năm 1975, trải qua những biến động lớn như thời kỳ bao cấp, đổi mới, bùng nổ thông tin và hiện tại, giai đoạn có nhiều thay đổi và trăn trở.

Tác phẩm gồm 21 câu chuyện, mỗi câu chuyện trong sách tập trung vào một khía cạnh cụ thể của nghề làm báo như vận hành tòa soạn, mối quan hệ giữa báo chí với độc giả, doanh nghiệp hay những thách thức trước làn sóng truyền thông số và trí tuệ nhân tạo.

Một nội dung đáng chú ý trong sách là phần viết về báo chí phi chính thống nổi lên từ giữa thập niên 2010, thời điểm báo in bắt đầu mất dần sức ảnh hưởng. Sự thay đổi này dẫn đến những câu hỏi lớn về vai trò của báo chí chuyên nghiệp, độ tin cậy của thông tin trong thời đại "quá tải dữ liệu".

Tác giả dành phần cuối để bàn về “hậu báo chí” và tương lai nghề viết tin. “‘Hậu báo chí’ nhân danh điều tốt, từ bỏ tính khách quan, nhấn mạnh đến chuyện đúng sai theo cảm quan của người viết để phù hợp với lượng độc giả riêng của từng tờ báo”, hai nhà báo viết về xu hướng mới trong nghề.

Xuất bản vào dịp nhiều cột mốc quan trọng của ngành báo chí như 50 năm thống nhất đất nước hay 100 năm báo chí cách mạng, Chuyện báo Sài Gòn là tác phẩm nhìn lại quá trình phát triển của báo chí tại một đô thị đặc thù, nhiều chuyển động như TP.HCM.

Tác giả của cuốn sách đều là những người làm báo lâu năm tại TP.HCM. Nhà báo Lưu Phan bắt đầu nghề từ năm 1996, từng công tác tại một số tòa soạn như Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Nông Thôn Ngày Nay. Ông trải qua nhiều vị trí khác nhau từ phóng viên, thư ký tòa soạn đến phó tổng biên tập.

Nhà báo Đinh Hiệp từng làm việc tại các báo Thể Thao Ngày Nay, Thanh Niên, Sài Gòn Tiếp Thị, Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Một số tác phẩm đã xuất bản trước đây của ông gồm Trần trụi bóng đá Việt, Ánh Viên: From zero to hero và Trăm năm quần vợt.